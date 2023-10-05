Новая жизнь старых фолиантов

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В любой книге вне зависимости от жанра есть что-то магическое. Ведь она представляет собой источник знаний, кладезь мудрости, вместилище иных миров.
Но в этом мире всё имеет свой конец. Тем более что бумага – материал хрупкий и не особенно долговечный. Да и художественная ценность со временем теряется. И судьба таких книг – пойти на переработку или оказаться в мусоре. Но при наличии фантазии и растущих из нужного места рук их можно превратить в шедевры, продлив жизнь и сделав реальным напоминанием о многогранности этого мира и необычным интерьерным украшением.
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