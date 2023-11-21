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Эфраим Родригес – мастер, познавший философию дерева

Эфраим Родригес – мастер, познавший философию дерева

Автор:
21 ноября 2023 13:37
Сообщество : Искусство
Метки: Дерево   Испания   Эфраим Родригес Кобос   древесина   искусство   мастер   материал   резьба   скульптор   скульптура   
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Древесина – довольно доступный и простой материал. В искусстве его используют не так часто, в основном в строительстве и при проведении отделочных работ. Но этот мастер наглядно доказывает, что дерево весьма недооценено. И его потенциал гораздо более глубокий, чем может показаться на первый взгляд.

О личной жизни скульптора в  свободном  доступе информации не так много. Известно, что Эфраим Родригес Кобос родился в семье художников в Валенсии в 1971 году. Получил степень в области искусств в Университете Барселоны в 1999 году, где преподаёт скульптуру с 2005 года.

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Работы скульптора, использующего не самый популярный и долговечный материал, яркий пример гармоничного объединения обычных бытовых образов и глубокого философского содержания.

Особенностью его творений является соблюдение реальных пропорций, тщательная проработка деталей и использование при создании композиций контрастных элементов. Многие работы «списаны» с реальных моделей, в качестве которых выступали племянники скульптора.

Некоторые находят работы Родригеса пугающими. Но в любом случае нельзя отрицать их притягательность и некую долю мистики при полной внешней реалистичности.

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Метки: Дерево   Испания   Эфраим Родригес Кобос   древесина   искусство   мастер   материал   резьба   скульптор   скульптура   
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1  комментарий
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Андрей Кузнецов Час назад
ВОТ БЫ КОМУ... МИШКУ ОЛИМПИЙСКОГО ЗАКАЗАТЬ ! психанул, конечно ....... просто устал от чебурашек .
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