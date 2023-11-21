Эфраим Родригес – мастер, познавший философию дерева

Работы скульптора, использующего не самый популярный и долговечный материал, яркий пример гармоничного объединения обычных бытовых образов и глубокого философского содержания.

Особенностью его творений является соблюдение реальных пропорций, тщательная проработка деталей и использование при создании композиций контрастных элементов. Многие работы «списаны» с реальных моделей, в качестве которых выступали племянники скульптора.

Некоторые находят работы Родригеса пугающими. Но в любом случае нельзя отрицать их притягательность и некую долю мистики при полной внешней реалистичности.