Эфраим Родригес – мастер, познавший философию дерева

Древесина – довольно доступный и простой материал. В искусстве его используют не так часто, в основном в строительстве и при проведении отделочных работ. Но этот мастер наглядно доказывает, что дерево весьма недооценено. И его потенциал гораздо более глубокий, чем может показаться на первый взгляд.
О личной жизни скульптора в свободном доступе информации не так много. Известно, что Эфраим Родригес Кобос родился в семье художников в Валенсии в 1971 году. Получил степень в области искусств в Университете Барселоны в 1999 году, где преподаёт скульптуру с 2005 года.
Работы скульптора, использующего не самый популярный и долговечный материал, яркий пример гармоничного объединения обычных бытовых образов и глубокого философского содержания.
Особенностью его творений является соблюдение реальных пропорций, тщательная проработка деталей и использование при создании композиций контрастных элементов. Многие работы «списаны» с реальных моделей, в качестве которых выступали племянники скульптора.
Некоторые находят работы Родригеса пугающими. Но в любом случае нельзя отрицать их притягательность и некую долю мистики при полной внешней реалистичности.
Источник:
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