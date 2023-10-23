Красноярского художника оштрафовали за "тату" на игрушке-неваляшке

Василию Слонову придётся заплатить штраф, а "произведение искусства" - уничтожить.
Известный в Красноярске художник создал необычную куклу-неваляшку. Игрушка испещрена блатной символикой, в числе которой - воровские звёзды, символизирующие запрещенное в РФ движение АУЕ. Неваляшка стала экспонатом выставкиGulag Toys, открытой на 3 этаже гостиницы Novotel. Необычная игрушка привлекла внимание сначала зрителей, после - правоохранителей. Художника обвинили в "публичной демонстрации символики экстремисткой организации" (20.3 КоАП РФ). На деятеля культуры составили административный протокол о нарушении правопорядка, и по решению суда Слонову придётся уничтожить своё "поделие", а также заплатить штраф в размере 1 тыс. рублей.
Сам художник вину признал, решение суда оспаривать не стал.
Василий Слонов стал известен в 2013 году после выставки провокационных плакатов, созданных к Олимпиаде в Сочи. На них олимпийские символы предстали в эротическом и негативном свете. Так, медведя Слонов нарисовал в кожаном белье, заяц выглядел как резиновая кукла из секс-шопа, а матрёшка представлена в форме гранаты.
Через три дня после открытия выставку с серией картин Welcome to Sochi-2014 закрыли, директора пермского музея Марата Гельмана уволили, а сам художник получил известность и неплохо обогатился, продав около трети из 60 своих работ за 6 тысяч евро каждая.
После этого Слонова узнали за рубежом, и сейчас его работы охотно покупают западные коллекционеры
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Демонстрируешь символы - фашист!
Давишь рабочее движение - деловой русич!
Смотри, не перепутай!
ЗЫ
Да, да, тут про АУЕ! Но суть та же...
посадить его лет на 5 для ума
*типа таких ублюдков ваяют скульптуры "Аленка" и "футболист"...и типа таких мразей в большенстве случаев сидели в ГУЛАГе