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Красноярского художника оштрафовали за "тату" на игрушке-неваляшке

Красноярского художника оштрафовали за "тату" на игрушке-неваляшке

Автор:
23 октября 2023 09:16
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   art   Василий Слонов   искусство   неваляшка   тату   штраф   
1810
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Василию Слонову придётся заплатить штраф, а "произведение искусства" - уничтожить.

Известный в Красноярске художник создал необычную куклу-неваляшку. Игрушка испещрена блатной символикой, в числе которой - воровские звёзды, символизирующие запрещенное в РФ движение АУЕ. Неваляшка стала экспонатом выставкиGulag Toys, открытой на 3 этаже гостиницы Novotel. Необычная игрушка привлекла внимание сначала зрителей, после - правоохранителей. Художника обвинили в "публичной демонстрации символики экстремисткой организации" (20.3 КоАП РФ). На деятеля культуры составили административный протокол о нарушении правопорядка, и по решению суда Слонову придётся уничтожить своё "поделие", а также заплатить штраф в размере 1 тыс. рублей.


Сам художник вину признал, решение суда оспаривать не стал.


Василий Слонов стал известен в 2013 году после выставки провокационных плакатов, созданных к Олимпиаде в Сочи. На них олимпийские символы предстали в эротическом и негативном свете. Так, медведя Слонов нарисовал в кожаном белье, заяц выглядел как резиновая кукла из секс-шопа, а матрёшка представлена в форме гранаты.


Через три дня после открытия выставку с серией картин Welcome to Sochi-2014 закрыли, директора пермского музея Марата Гельмана уволили, а сам художник получил известность и неплохо обогатился, продав около трети из 60 своих работ за 6 тысяч евро каждая.


После этого Слонова узнали за рубежом, и сейчас его работы охотно покупают западные коллекционеры

Источник:

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Метки: Ynews   art   Василий Слонов   искусство   неваляшка   тату   штраф   
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12  комментариев
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9k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> Час назад
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21k
Davy Jones 14 минут назад
На хайпе и заказах отобъет этот штраф сто раз, пиар он всегда пиар даже черный.
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9k
soar 16 минут назад
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34k
Korolev 48 минут назад
Ловко подменили фашизм как открытую террористическую диктатуру финансового капитала на демонстрацию символов.

Демонстрируешь символы - фашист!

Давишь рабочее движение - деловой русич!

Смотри, не перепутай!

ЗЫ
Да, да, тут про АУЕ! Но суть та же...
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16k
куджо 58 минут назад
Интересно, сразу же видно куда ориентировано творчество субъекта, на гранты, ибо вышки, дубинки, менты, колючка это такое высосанное из пальца, словно мы не живем в России и не знаем что все это бредятина, даже любой либерал, обожающий подобные аллегории знает что это не так, когда его самого били дубинкой, и куда он последний раз с тоской смотрел за колючку? Взрослый либерал садится в совй автомобил и даже смог наверное в тай сгонять... С сопляками и так понятно. Значит этов се для западного ценителя, который все так и представляет.
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3k
SmartCat101 Час назад
бездарная, бесполезная тварь!
посадить его лет на 5 для ума
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4k
Lexx 2 часа назад
Эти так называемые "воровские звёзды" были ещё задолго до вашего сраного АУЕ и обозначают «Дави активистов!». А у нормальных людей, это называется "Роза ветров" векторная диаграмма, характеризующая в метеорологии и климатологии режим ветра в данном месте по многолетним наблюдениям. Компасы уничтожать будем? Она там часто изображается.
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5k
Григорий 2 часа назад
козла бородатого вместе с поделкой уничтожить!
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
20k
169k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
гнида Пятоколоночная...бабло получает полюбому от гос.депа США
*типа таких ублюдков ваяют скульптуры "Аленка" и "футболист"...и типа таких мразей в большенстве случаев сидели в ГУЛАГе
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