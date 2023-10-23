Красноярского художника оштрафовали за "тату" на игрушке-неваляшке

Через три дня после открытия выставку с серией картин Welcome to Sochi-2014 закрыли, директора пермского музея Марата Гельмана уволили, а сам художник получил известность и неплохо обогатился, продав около трети из 60 своих работ за 6 тысяч евро каждая.

После этого Слонова узнали за рубежом, и сейчас его работы охотно покупают западные коллекционеры



