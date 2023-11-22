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13 лучших короткометражных фильмов последних лет, которые были удостоены «Оскара»

13 лучших короткометражных фильмов последних лет, которые были удостоены «Оскара»

Автор:
22 ноября 2023 08:33
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   короткометражка   оскар   ролы   съемка   фильк   
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Ценность короткометражных лент в том, что режиссёр должен суметь рассказать всю историю и тронуть сердца зрителей за очень ограниченное время. Это вам не три с половиной часа раскрывать характеры и вселенные! Поэтому получить награду именно в этой номинации — особая гордость!

Про кинопремию «Оскар» знают почти все. В неё входит такое огромное количество номинаций, что немудрено запутаться. Обычно всё внимание приковано к тому, какой же фильм, режиссёр, актёр и актриса стали лучшими в текущем году. А вот остальное уже уходит на второй план. И зря, между прочим. У «Оскара» есть потрясающая номинация за лучший игровой короткометражный фильм. И вручается она аж с 1932 года.

2011: «Бог любви», 18 минут

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Режиссёр: Люк Мэзени 

Страна: США


Фильм о лаунж-исполнителе и игроке в дартс Рэе, который внезапно получил «работу Купидона». Вот только использует он не стрелы, а дротики.


2012: «Берег», 29 минут

Режиссёр: Дионисиус Зервос

Страна: Северная Ирландия


Это история воссоединения двух лучших друзей детства Джо и Пэдди спустя 25 лет после того, как начался этнонационалистический конфликт в Северной Ирландии.


2013: «Сейчас или никогда», 19 минут

Режиссёр: Шон Кристенсен

Страна: США


Ричи решил свести счёты с жизнью. И он бы это сделал, но вдруг раздаётся телефонный звонок. После этого звонка в его жизни появляется девятилетняя племянница, которую он не видел несколько лет. Сможет ли этот вечер с девочкой изменить жизнь Ричи?


2014: «Гелий», 23 минуты

Режиссёр: Андерс Вальтер Хансен

Страна: Дания


Маленький мальчик Альфред умирает, но благодаря больничному вахтёру Энцо, который становится его другом, он снова сумеет почувствовать радость жизни. А всё из-за чудесных историй Энцо о волшебном мире, который называется «Гелий».


2015: «Телефонный звонок», 20 минут

Режиссёр: Мат Кирби

Страна: Великобритания


Милая девушка Хизер работает оператором в службе экстренной психологической помощи. Однажды она получает звонок от незнакомца, который навсегда изменит всю её жизнь.


2016: «Заика», 12 минут

Режиссёр: Бенджамин Клири

Страна: Ирландия


Гринвуд, одинокий типограф, мечтает о романтических отношениях с его онлайн-подругой Элли. Но он сильно заикается, что очень мешает ему в жизни. Он не хочет показывать свой дефект девушке, которая предложила ему наконец встретиться. В какой-то момент он решает притвориться глухонемым и начинает изучать язык жестов, втайне продолжая мечтать просто разговаривать со своими собеседниками, как все обычные люди.


2017: «Хор», 25 минут

Режиссёр: Кристоф Дек

Страна: Венгрия


Первый день в новой школе стал по-настоящему радостным для Жофи — она записалась в школьный хор, который славится на всю страну! Вот только методы для получения победы в конкурсах у руководительницы хора оказываются далеко не чистоплотными.


2018: «Немое дитя», 20 минут

Режиссёр: Крис Овертон

Страна: Великобритания


С самого рождения четырёхлетняя Либби живёт в мире тишины — она глуха. Никто и никогда, включая её семью, даже не пытался с ней общаться и помочь интегрироваться в общество, полагая, что ребёнок умеет читать по губам. Но однажды в её жизни появляется социальный работник Джоанна, которая учит Либби британскому языку жестов и весело проводит с ней время. Семья видит развивающуюся между ними крепкую связь, увольняет Джоанну и отправляет Либби в обычную школу, где она не понимает, что говорят другие люди. Одинокая девочка остаётся в полной изоляции без общения и поддержки.


2019: «Кожа», 20 минут

Режиссёр: Гай Наттив

Страна: США


В супермаркете темнокожий парень улыбнулся белому мальчишке. Всего одна безобидная улыбка 10-летнему мальчику развязала безжалостную войну между двумя группировками.


2020: «Окно напротив», 20 минут

Режиссёр: Маршалл Карри

Страна: США


Алли и Джейкоб, многодетная супружеская пара, переживает кризис в отношениях. В какой-то момент они начинают следить за парой, которая живёт в квартире напротив их. Алли и Джейкоб наблюдают за жизнью соседей, завидуя их молодости и их бездетной, беззаботной жизни. Вот только вскоре в дом соседей приходит беда.


2021: «Два далёких незнакомца», 32 минуты

Режиссёры: Трэвон Фри, Мартин Десмонд Роу

Страна: США


Чернокожий художник Картер Джеймс направляется домой к своей собаке, но попадает во временную петлю, где раз за разом переживает смертельную стычку с расистским представителем правопорядка.


2022: «Долгое прощание», 12 минут

Режиссёр: Энейл Кария

Страна: Великобритания


В городе, где проживает семья иммигрантов, проходит марш ультраправых. В это же время семья готовится к важному событию — свадебному торжеству.


2023: «Прощание по-ирландски», 23 минуты

Режиссёры: Том Беркли, Росс Уайт

Страна: Северная Ирландия


Мать Тёрлоу МакКэффри умирает. Мужчина отправляется на похороны в родную деревню, где у него остался родной брат Лоркан с синдромом Дауна. После похорон Тёрлоу должен отвезти брата жить к тётке, но Лоркан отказывается. Через противостояние и единую цель — исполнить последнюю волю матери — братьев ждёт долгий путь к тому, чтобы снова стать лучшими друзьями.

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Метки: актеры   кино   короткометражка   оскар   ролы   съемка   фильк   
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А.Берестенко 58 минут назад
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Ольга

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