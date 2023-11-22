13 лучших короткометражных фильмов последних лет, которые были удостоены «Оскара»

Ценность короткометражных лент в том, что режиссёр должен суметь рассказать всю историю и тронуть сердца зрителей за очень ограниченное время. Это вам не три с половиной часа раскрывать характеры и вселенные! Поэтому получить награду именно в этой номинации — особая гордость!
Про кинопремию «Оскар» знают почти все. В неё входит такое огромное количество номинаций, что немудрено запутаться. Обычно всё внимание приковано к тому, какой же фильм, режиссёр, актёр и актриса стали лучшими в текущем году. А вот остальное уже уходит на второй план. И зря, между прочим. У «Оскара» есть потрясающая номинация за лучший игровой короткометражный фильм. И вручается она аж с 1932 года.
2011: «Бог любви», 18 минут
Режиссёр: Люк Мэзени
Страна: США
Фильм о лаунж-исполнителе и игроке в дартс Рэе, который внезапно получил «работу Купидона». Вот только использует он не стрелы, а дротики.
2012: «Берег», 29 минут
Режиссёр: Дионисиус Зервос
Страна: Северная Ирландия
Это история воссоединения двух лучших друзей детства Джо и Пэдди спустя 25 лет после того, как начался этнонационалистический конфликт в Северной Ирландии.
2013: «Сейчас или никогда», 19 минут
Режиссёр: Шон Кристенсен
Страна: США
Ричи решил свести счёты с жизнью. И он бы это сделал, но вдруг раздаётся телефонный звонок. После этого звонка в его жизни появляется девятилетняя племянница, которую он не видел несколько лет. Сможет ли этот вечер с девочкой изменить жизнь Ричи?
2014: «Гелий», 23 минуты
Режиссёр: Андерс Вальтер Хансен
Страна: Дания
Маленький мальчик Альфред умирает, но благодаря больничному вахтёру Энцо, который становится его другом, он снова сумеет почувствовать радость жизни. А всё из-за чудесных историй Энцо о волшебном мире, который называется «Гелий».
2015: «Телефонный звонок», 20 минут
Режиссёр: Мат Кирби
Страна: Великобритания
Милая девушка Хизер работает оператором в службе экстренной психологической помощи. Однажды она получает звонок от незнакомца, который навсегда изменит всю её жизнь.
2016: «Заика», 12 минут
Режиссёр: Бенджамин Клири
Страна: Ирландия
Гринвуд, одинокий типограф, мечтает о романтических отношениях с его онлайн-подругой Элли. Но он сильно заикается, что очень мешает ему в жизни. Он не хочет показывать свой дефект девушке, которая предложила ему наконец встретиться. В какой-то момент он решает притвориться глухонемым и начинает изучать язык жестов, втайне продолжая мечтать просто разговаривать со своими собеседниками, как все обычные люди.
2017: «Хор», 25 минут
Режиссёр: Кристоф Дек
Страна: Венгрия
Первый день в новой школе стал по-настоящему радостным для Жофи — она записалась в школьный хор, который славится на всю страну! Вот только методы для получения победы в конкурсах у руководительницы хора оказываются далеко не чистоплотными.
2018: «Немое дитя», 20 минут
Режиссёр: Крис Овертон
Страна: Великобритания
С самого рождения четырёхлетняя Либби живёт в мире тишины — она глуха. Никто и никогда, включая её семью, даже не пытался с ней общаться и помочь интегрироваться в общество, полагая, что ребёнок умеет читать по губам. Но однажды в её жизни появляется социальный работник Джоанна, которая учит Либби британскому языку жестов и весело проводит с ней время. Семья видит развивающуюся между ними крепкую связь, увольняет Джоанну и отправляет Либби в обычную школу, где она не понимает, что говорят другие люди. Одинокая девочка остаётся в полной изоляции без общения и поддержки.
2019: «Кожа», 20 минут
Режиссёр: Гай Наттив
Страна: США
В супермаркете темнокожий парень улыбнулся белому мальчишке. Всего одна безобидная улыбка 10-летнему мальчику развязала безжалостную войну между двумя группировками.
2020: «Окно напротив», 20 минут
Режиссёр: Маршалл Карри
Страна: США
Алли и Джейкоб, многодетная супружеская пара, переживает кризис в отношениях. В какой-то момент они начинают следить за парой, которая живёт в квартире напротив их. Алли и Джейкоб наблюдают за жизнью соседей, завидуя их молодости и их бездетной, беззаботной жизни. Вот только вскоре в дом соседей приходит беда.
2021: «Два далёких незнакомца», 32 минуты
Режиссёры: Трэвон Фри, Мартин Десмонд Роу
Страна: США
Чернокожий художник Картер Джеймс направляется домой к своей собаке, но попадает во временную петлю, где раз за разом переживает смертельную стычку с расистским представителем правопорядка.
2022: «Долгое прощание», 12 минут
Режиссёр: Энейл Кария
Страна: Великобритания
В городе, где проживает семья иммигрантов, проходит марш ультраправых. В это же время семья готовится к важному событию — свадебному торжеству.
2023: «Прощание по-ирландски», 23 минуты
Режиссёры: Том Беркли, Росс Уайт
Страна: Северная Ирландия
Мать Тёрлоу МакКэффри умирает. Мужчина отправляется на похороны в родную деревню, где у него остался родной брат Лоркан с синдромом Дауна. После похорон Тёрлоу должен отвезти брата жить к тётке, но Лоркан отказывается. Через противостояние и единую цель — исполнить последнюю волю матери — братьев ждёт долгий путь к тому, чтобы снова стать лучшими друзьями.
Источник:
- Эту авантюрную комедию сняли всего за 17 дней
- Как снимали фильм "Космический джем": кадры со съемок и интересные факты
- 23 образцовых фильма, режиссёры которых настолько хорошо выполнили свою работу, что получили «Оскар»
- Как снимали фильм "Мумия возвращается": кадры со съёмок и интересные факты о фильме
- 12 случаев, когда фильмы по комиксам Marvel и DC получали «Оскар»