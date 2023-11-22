13 лучших короткометражных фильмов последних лет, которые были удостоены «Оскара»

Режиссёр: Крис Овертон

Страна: Великобритания

С самого рождения четырёхлетняя Либби живёт в мире тишины — она глуха. Никто и никогда, включая её семью, даже не пытался с ней общаться и помочь интегрироваться в общество, полагая, что ребёнок умеет читать по губам. Но однажды в её жизни появляется социальный работник Джоанна, которая учит Либби британскому языку жестов и весело проводит с ней время. Семья видит развивающуюся между ними крепкую связь, увольняет Джоанну и отправляет Либби в обычную школу, где она не понимает, что говорят другие люди. Одинокая девочка остаётся в полной изоляции без общения и поддержки.

2019: «Кожа», 20 минут