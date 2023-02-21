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22 интереснейших фильма, которые получали «Оскар» за лучший оригинальный сценарий

22 интереснейших фильма, которые получали «Оскар» за лучший оригинальный сценарий

Автор:
21 февраля 2023 09:11
Сообщество : Кино
Метки: Сценарий   актеры   кино   оскар   съемка   фильм   что посмотреть   
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Сегодня мы рассмотрим одну из самых важных кинодеталей, по которой легче всего судить, стоит ли смотреть фильм или нет — а именно сценарий.

На «Оскаре» две награды за сценарий, одна даётся за адаптированный, то есть написанный на основе какого-то другого произведения (будь то литература, театральная постановка и т. д.), а другая — за оригинальный, то есть фактически придуманный с нуля его автором сразу для фильма.

Сегодня мы рассмотрим именно оригинальные сценарии.


2001 год — Почти знаменит

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Автор сценария: Кэмерон Кроу.

Фильм о приключениях молодого парня и рок-группы в 1970-х годах.


2002 год — Госфорд-парк

Автор сценария: Джулиан Феллоуз.

Фильм о загадочном убийстве на светском приёме в 1930-х.


2003 год — Поговори с ней

Автор сценария: Педро Альмодовар.

Фильм о двух молодых людях, которые заботятся о своих возлюбленных, впадших в кому.


2004 год — Трудности перевода

Автор сценария: София Коппола.

Фильм о двух американцах с большой разницей в возрасте, которые сближаются в незнакомом для них Токио.


2005 год — Вечное сияние чистого разума

Авторы сценария: Чарли Кауфман, Мишель Гондри, Пьер Бисмут.

Фильм о паре молодых людей, которые попытались стереть друг друга из памяти. Причём буквально — воспользовавшись услугами специальной конторы.


2006 год — Столкновение

Авторы сценария: Пол Хаггис, Бобби Мореско.

Фильм-альманах о полицейском и гражданском беспределе в США.


2007 год — Маленькая мисс Счастье

Автор сценария: Майкл Арндт.

Фильм о поездке довольно специфической семьи на конкурс «Маленькая мисс Счастье», куда они везут свою младшенькую.


2008 год — Джуно

Автор сценария: Диабло Коди.

Фильм о ранней беременности.


2009 год — Харви Милк

Автор сценария: Дастин Лэнс Блэк.

Байопик об известном американском политике 1970-х годов.


2010 год — Повелитель бури

Автор сценария: Марк Боал.

Фильм об американских сапёрах в Ираке.

Кстати, «Оскар» за сценарий вовсе не является гарантом того, что фильм получит статуэтку как «Лучший фильм года». В этом списке только семь фильмов, которые получили главную награду помимо сценарной.


2011 год — Король говорит!

Автор сценария: Дэвид Сайдлер.

Фильм о британском короле Георге VI, который должен взойти на трон, но сначала побороть заикание.


2012 год — Полночь в Париже

Автор сценария: Вуди Аллен.

Фильм о писателе, живущем в наше время, который внезапно оказывается в прошлом и попадает в общество Хемингуэя, Фицджеральда, Пикассо, Дали и других знаменитых творцов начала 20-го века.


2013 год — Джанго освобождённый

Автор сценария: Квентин Тарантино.

Фильм об охотнике за головами, который объединяется с темнокожим рабом, чтобы сначала убить нескольких преступников, а потом освободить невесту своего нового напарника.


2014 год — Она

Автор сценария: Спайк Джонз.

Фильм об одиноком писателе, который влюбляется в продвинутую голосовую помощницу.


2015 год — Бёрдмэн

Авторы сценария: Алехандро Г. Иньярриту, Николас Джакобоне, Александр Динеларис-мл., Армандо Бо.

Фильм об актёре, который когда-то был известен по роли супергероя с крыльями, а сейчас пытается вернуть себе былую славу через бродвейскую постановку.


2016 год — В центре внимания

Авторы сценария: Том Маккарти, Джош Сингер.

Фильм, основанный на реальных событиях, о бостонских журналистах, расследовавших дело о педофилии, в котором обвинялись представители церкви.


2017 год — Манчестер у моря

Автор сценария: Кеннет Лонерган.

Фильм о слесаре с тяжёлым прошлым, который становится опекуном 16-летнего племянника.


2018 год — Прочь

Автор сценария: Джордан Пил.

Фильм о знакомстве молодого человека с родителями его подруги, которое перерастает в кошмар. Ведь герой попадает в секту, члены которой преследуют весьма специфические цели.


2019 год — Зелёная книга

Авторы сценария: Ник Валлелонга, Брайан Карри, Питер Фаррелли.

Фильм о путешествии темнокожего пианиста и его итальянского водителя-вышибалы по южным, то есть расистским штатам в 1960-х годах.


2020 год — Паразиты

Авторы сценария: Пон Чжун Хо, Хан Джин-вон.

Фильм о взаимоотношениях бедной и богатой семей с современной Южной Корее.


2021 год — Девушка, подающая надежды

Автор сценария: Эмеральд Феннел.

Фильм о девушке, которая охотится на парней, пытающихся воспользоваться беззащитностью пьяноватых женщин в барах.


2022 год — Белфаст

Автор сценария: Кеннет Брана.

Фильм о жизни в столице Северной Ирландии во время беспорядков 1969-1970-х годов с точки зрения девятилетнего мальчика.


2023 год — кто победит?

Номинанты:

  • Банши Инишерина (Мартин Макдонах)
  • Тар (Тодд Филд)
  • Всё везде и сразу (Дэниел Кван, Дэниел Шайнерт)
  • Треугольник печали (Рубен Эстлунд)
  • Фабельманы (Стивен Спилберг, Тони Кушнер)

На кого из пятёрки претендентов ставите вы? И какие фильмы из прошлых победителей в категории Лучший оригинальный сценарий понравились вам больше всего?

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Метки: Сценарий   актеры   кино   оскар   съемка   фильм   что посмотреть   
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Ego sum qui sum 11 минут назад
для большинства киноманов оскар вообще нихера не значит
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Ваня Час назад
я думаю - баньши инишерина...
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