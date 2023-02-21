22 интереснейших фильма, которые получали «Оскар» за лучший оригинальный сценарий

На «Оскаре» две награды за сценарий, одна даётся за адаптированный, то есть написанный на основе какого-то другого произведения (будь то литература, театральная постановка и т. д.), а другая — за оригинальный, то есть фактически придуманный с нуля его автором сразу для фильма.

Сегодня мы рассмотрим именно оригинальные сценарии.

2001 год — Почти знаменит