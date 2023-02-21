22 интереснейших фильма, которые получали «Оскар» за лучший оригинальный сценарий

Сегодня мы рассмотрим одну из самых важных кинодеталей, по которой легче всего судить, стоит ли смотреть фильм или нет — а именно сценарий.
На «Оскаре» две награды за сценарий, одна даётся за адаптированный, то есть написанный на основе какого-то другого произведения (будь то литература, театральная постановка и т. д.), а другая — за оригинальный, то есть фактически придуманный с нуля его автором сразу для фильма.
Сегодня мы рассмотрим именно оригинальные сценарии.
2001 год — Почти знаменит
Автор сценария: Кэмерон Кроу.
Фильм о приключениях молодого парня и рок-группы в 1970-х годах.
2002 год — Госфорд-парк
Автор сценария: Джулиан Феллоуз.
Фильм о загадочном убийстве на светском приёме в 1930-х.
2003 год — Поговори с ней
Автор сценария: Педро Альмодовар.
Фильм о двух молодых людях, которые заботятся о своих возлюбленных, впадших в кому.
2004 год — Трудности перевода
Автор сценария: София Коппола.
Фильм о двух американцах с большой разницей в возрасте, которые сближаются в незнакомом для них Токио.
2005 год — Вечное сияние чистого разума
Авторы сценария: Чарли Кауфман, Мишель Гондри, Пьер Бисмут.
Фильм о паре молодых людей, которые попытались стереть друг друга из памяти. Причём буквально — воспользовавшись услугами специальной конторы.
2006 год — Столкновение
Авторы сценария: Пол Хаггис, Бобби Мореско.
Фильм-альманах о полицейском и гражданском беспределе в США.
2007 год — Маленькая мисс Счастье
Автор сценария: Майкл Арндт.
Фильм о поездке довольно специфической семьи на конкурс «Маленькая мисс Счастье», куда они везут свою младшенькую.
2008 год — Джуно
Автор сценария: Диабло Коди.
Фильм о ранней беременности.
2009 год — Харви Милк
Автор сценария: Дастин Лэнс Блэк.
Байопик об известном американском политике 1970-х годов.
2010 год — Повелитель бури
Автор сценария: Марк Боал.
Фильм об американских сапёрах в Ираке.
Кстати, «Оскар» за сценарий вовсе не является гарантом того, что фильм получит статуэтку как «Лучший фильм года». В этом списке только семь фильмов, которые получили главную награду помимо сценарной.
2011 год — Король говорит!
Автор сценария: Дэвид Сайдлер.
Фильм о британском короле Георге VI, который должен взойти на трон, но сначала побороть заикание.
2012 год — Полночь в Париже
Автор сценария: Вуди Аллен.
Фильм о писателе, живущем в наше время, который внезапно оказывается в прошлом и попадает в общество Хемингуэя, Фицджеральда, Пикассо, Дали и других знаменитых творцов начала 20-го века.
2013 год — Джанго освобождённый
Автор сценария: Квентин Тарантино.
Фильм об охотнике за головами, который объединяется с темнокожим рабом, чтобы сначала убить нескольких преступников, а потом освободить невесту своего нового напарника.
2014 год — Она
Автор сценария: Спайк Джонз.
Фильм об одиноком писателе, который влюбляется в продвинутую голосовую помощницу.
2015 год — Бёрдмэн
Авторы сценария: Алехандро Г. Иньярриту, Николас Джакобоне, Александр Динеларис-мл., Армандо Бо.
Фильм об актёре, который когда-то был известен по роли супергероя с крыльями, а сейчас пытается вернуть себе былую славу через бродвейскую постановку.
2016 год — В центре внимания
Авторы сценария: Том Маккарти, Джош Сингер.
Фильм, основанный на реальных событиях, о бостонских журналистах, расследовавших дело о педофилии, в котором обвинялись представители церкви.
2017 год — Манчестер у моря
Автор сценария: Кеннет Лонерган.
Фильм о слесаре с тяжёлым прошлым, который становится опекуном 16-летнего племянника.
2018 год — Прочь
Автор сценария: Джордан Пил.
Фильм о знакомстве молодого человека с родителями его подруги, которое перерастает в кошмар. Ведь герой попадает в секту, члены которой преследуют весьма специфические цели.
2019 год — Зелёная книга
Авторы сценария: Ник Валлелонга, Брайан Карри, Питер Фаррелли.
Фильм о путешествии темнокожего пианиста и его итальянского водителя-вышибалы по южным, то есть расистским штатам в 1960-х годах.
2020 год — Паразиты
Авторы сценария: Пон Чжун Хо, Хан Джин-вон.
Фильм о взаимоотношениях бедной и богатой семей с современной Южной Корее.
2021 год — Девушка, подающая надежды
Автор сценария: Эмеральд Феннел.
Фильм о девушке, которая охотится на парней, пытающихся воспользоваться беззащитностью пьяноватых женщин в барах.
2022 год — Белфаст
Автор сценария: Кеннет Брана.
Фильм о жизни в столице Северной Ирландии во время беспорядков 1969-1970-х годов с точки зрения девятилетнего мальчика.
2023 год — кто победит?
Номинанты:
- Банши Инишерина (Мартин Макдонах)
- Тар (Тодд Филд)
- Всё везде и сразу (Дэниел Кван, Дэниел Шайнерт)
- Треугольник печали (Рубен Эстлунд)
- Фабельманы (Стивен Спилберг, Тони Кушнер)
На кого из пятёрки претендентов ставите вы? И какие фильмы из прошлых победителей в категории Лучший оригинальный сценарий понравились вам больше всего?
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