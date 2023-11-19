Эту авантюрную комедию сняли всего за 17 дней

История создания этого фильма во многом удивительна и уникальна, и наверное, не имеет аналогов. Один только факт, что он был снят всего за 17 дней, поразителен и нереален. Казалось бы... Но это действительно так!
Как умудрились снять кино в такие чрезвычайно короткие сроки, известно в подробностях съемочной группе и ее предводителю - режиссёру Всеволоду Шиловскому. Вы все его прекрасно знаете по многочисленным ролям в кино. Но Шиловский был и режиссёром.
На его счету - 16 кинофильмов. Первый случился в 1971 году. Пожалуй, самый известный из них - "Миллион в брачной корзине" 1985 года.
Фильм снят по мотивам пьесы Джулио Скарниччи и Ренцо Тарабузи "Икра и чечевица" (или "Моя профессия - синьор из общества").
Удивительно, но этот скороспелый кино-продукт получился прекрасным и вошёл в Золотой фонт советского кино.
1985 год. Начало Перестройки. В воздухе витают плюрализм, дух свободы и нечто, пока неясное, но тревожащее душу... Страна стремительно менялась... А Всеволоду Шиловскому очень захотелось снять авантюрную комедию!
Недолго думая он остановился на спектакле "Моя профессия - синьор из общества", который много лет показывали на подмостках его театра, и решил, его должна увидеть вся страна. В виде художественного фильма.
На Одесскую киностудию Шиловский пригласил фантастических актёров: Александра Ширвиндта, Софико Чиаурели, Семена Фараду, Николая Гринько, Ларису Удовиченко.
Вместе с ними в состав вошли Владимир Богодух, который давно играл в спектакле Антонио, и юную Ольга Кабо. Именно это фильм принёс ей всесоюзную славу.
Благодаря блестящему актёрскому составу короткоспелый фильм получился замечательным кино-образцом отечественного разлива.
Хотя Шиловскому пришлось немало попотеть, чтобы добиться утверждения именно этого актёрского состава.
Представители Госкино Украины (Одесса, всё-таки) никак не хотели соглашаться с претендентами на роли. По воспоминаниям Шиловского причины были очень смешными: тот толстый, а этот не той национальности. Но режиссёр был настойчив и отстоял своих актёров.
Почему получилось так, что Шиловский снял его меньше, чем за три недели? Ведь это катастрофический короткий срок для кинопроцесса.
Дело в том, что Шиловский снимал фильм во время отпуска, который по закону длится 2 месяца.
Приехав в Одессу режиссер быстренько организовал двухэтажную декорацию, где происходили основные события фильма.
А теперь подробнее об актёрах
Главную роль фильма Леонидо Папагатто блистательно сыграл Александр Ширвиндт. Удивительный факт: у 50-летнего актёра к тому времени был большой багаж киноролей, но эта стала для него первой главной киноролью.
Очень яркий образ получился у него.
Что, впрочем, можно утверждать и о работах его коллег по фильму.
К примеру, не менее блистательная Софико Чиаурели, сыгравшая Валерию.
А как прекрасна здесь Лариса Удовиченко!
Николай Гринько в роли дедушки тоже великолепен. А ведь актёр не произносит ни одного слова. Но какова игра!
Как фильм снимали
Как признавался сам Всеволод Шиловский съемки фильм были сплошным "антикиношным хулиганством". На съемочной площадке царило веселье, шум и гам. Режиссёр позволял актёрам дурачится и разыгрывать друг друга. Конечно, это не могло не сказать благотворно на результаты.
За всем этим наблюдали жители Одессы, которые с удовольствием снимались в массовке.
Фильм был готов через 17 дней. Рекорд, однако!
Как фильм восприняли зрители и кинокритики
Фильм, снятый практически без дублей (плёнку экономили), получился ярким и искромётным. Зрители приняли кино-новинку очень тепло.
А вот историю об итальянском аферисте, который пытается путём обмана улучшить материальное положение своей семьи, кинокритикам очень не понравилась.
Знаете, что они писали?
Мол, фильм недостаточно политизирован и не проповедует идеи-марксизма-ленинизма. Знали ли они тогда, что очень скоро эти идеи рухнут вместе с огромной страной...?
Писали, что советским зрителям показывают пример неправильной семьи.
Но, как всегда, зрители не особо слушали кинокритиков и голосовали за фильм билетами. Его посмотрело более 40 миллионов человек.
"Миллион в брачной корзине" был признан лучшей комедией года.
Вот такая удивительная история удивительного фильма.
Источник:
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А Софико, как всегда великолепна.
Пересматриваю каждый раз с удовольствием
После этого, смотреть фильм было уныло. ((
Спектакль был более живой и ржачный.
А фильм какой-то очень натянутый получился, даже несмотря на звёздный состав актёров.
Не дотянули они до итальянского темперамента.
Хотя, если не с чем сравнивать, фильм может и неплохой.
Ширвиндт как актер дал этому фильму просто величайший успех.
Чувствуется - фильм снимался как актерский "капустник", где каждый актер играет свою роль от души без заученных фраз.
Гениальные актеры во всей своей гениальной красе в полной свободе своих высказываний.
Без всякой цензуры и заранее утвержденных текстов.
спектакль вообще пару часов идёт, а тут тоже самое только целых 17 дней.
ах, да, ещё и конечно великий талант и высочайший профессионализм труппы, просто как на подбор все.
"сейчас таких людей уже не делают" (с)