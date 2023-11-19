Эту авантюрную комедию сняли всего за 17 дней





Фильм снят по мотивам пьесы Джулио Скарниччи и Ренцо Тарабузи "Икра и чечевица" (или "Моя профессия - синьор из общества").

Удивительно, но этот скороспелый кино-продукт получился прекрасным и вошёл в Золотой фонт советского кино.

1985 год. Начало Перестройки. В воздухе витают плюрализм, дух свободы и нечто, пока неясное, но тревожащее душу... Страна стремительно менялась... А Всеволоду Шиловскому очень захотелось снять авантюрную комедию!

Недолго думая он остановился на спектакле "Моя профессия - синьор из общества", который много лет показывали на подмостках его театра, и решил, его должна увидеть вся страна. В виде художественного фильма.