FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 12240 постов • 1275 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино
Эту авантюрную комедию сняли всего за 17 дней

Эту авантюрную комедию сняли всего за 17 дней

Автор:
19 ноября 2023 12:27
Сообщество : Кино
Метки: Шедевр   актеры   кино   роль   съемка   фильм   
1400
11

История создания этого фильма во многом удивительна и уникальна, и наверное, не имеет аналогов. Один только факт, что он был снят всего за 17 дней, поразителен и нереален. Казалось бы... Но это действительно так!

Как умудрились снять кино в такие чрезвычайно короткие сроки, известно в подробностях съемочной группе и ее предводителю - режиссёру Всеволоду Шиловскому. Вы все его прекрасно знаете по многочисленным ролям в кино. Но Шиловский был и режиссёром.

На его счету - 16 кинофильмов. Первый случился в 1971 году. Пожалуй, самый известный из них - "Миллион в брачной корзине" 1985 года.

×
×


Фильм снят по мотивам пьесы Джулио Скарниччи и Ренцо Тарабузи "Икра и чечевица" (или "Моя профессия - синьор из общества").

Удивительно, но этот скороспелый кино-продукт получился прекрасным и вошёл в Золотой фонт советского кино.

1985 год. Начало Перестройки. В воздухе витают плюрализм, дух свободы и нечто, пока неясное, но тревожащее душу... Страна стремительно менялась... А Всеволоду Шиловскому очень захотелось снять авантюрную комедию!

Недолго думая он остановился на спектакле "Моя профессия - синьор из общества", который много лет показывали на подмостках его театра, и решил, его должна увидеть вся страна. В виде художественного фильма.


На Одесскую киностудию Шиловский пригласил фантастических актёров: Александра Ширвиндта, Софико Чиаурели, Семена Фараду, Николая Гринько, Ларису Удовиченко.


Вместе с ними в состав вошли Владимир Богодух, который давно играл в спектакле Антонио, и юную Ольга Кабо. Именно это фильм принёс ей всесоюзную славу.


Благодаря блестящему актёрскому составу короткоспелый фильм получился замечательным кино-образцом отечественного разлива.

Хотя Шиловскому пришлось немало попотеть, чтобы добиться утверждения именно этого актёрского состава.

Представители Госкино Украины (Одесса, всё-таки) никак не хотели соглашаться с претендентами на роли. По воспоминаниям Шиловского причины были очень смешными: тот толстый, а этот не той национальности. Но режиссёр был настойчив и отстоял своих актёров.


Почему получилось так, что Шиловский снял его меньше, чем за три недели? Ведь это катастрофический короткий срок для кинопроцесса.

Дело в том, что Шиловский снимал фильм во время отпуска, который по закону длится 2 месяца.

Приехав в Одессу режиссер быстренько организовал двухэтажную декорацию, где происходили основные события фильма.


А теперь подробнее об актёрах

Главную роль фильма Леонидо Папагатто блистательно сыграл Александр Ширвиндт. Удивительный факт: у 50-летнего актёра к тому времени был большой багаж киноролей, но эта стала для него первой главной киноролью.

Очень яркий образ получился у него.

Что, впрочем, можно утверждать и о работах его коллег по фильму.

К примеру, не менее блистательная Софико Чиаурели, сыгравшая Валерию.


А как прекрасна здесь Лариса Удовиченко!


Николай Гринько в роли дедушки тоже великолепен. А ведь актёр не произносит ни одного слова. Но какова игра!


Как фильм снимали

Как признавался сам Всеволод Шиловский съемки фильм были сплошным "антикиношным хулиганством". На съемочной площадке царило веселье, шум и гам. Режиссёр позволял актёрам дурачится и разыгрывать друг друга. Конечно, это не могло не сказать благотворно на результаты.


За всем этим наблюдали жители Одессы, которые с удовольствием снимались в массовке.

Фильм был готов через 17 дней. Рекорд, однако!

Как фильм восприняли зрители и кинокритики

Фильм, снятый практически без дублей (плёнку экономили), получился ярким и искромётным. Зрители приняли кино-новинку очень тепло.

А вот историю об итальянском аферисте, который пытается путём обмана улучшить материальное положение своей семьи, кинокритикам очень не понравилась.


Знаете, что они писали?

Мол, фильм недостаточно политизирован и не проповедует идеи-марксизма-ленинизма. Знали ли они тогда, что очень скоро эти идеи рухнут вместе с огромной страной...?

Писали, что советским зрителям показывают пример неправильной семьи.

Но, как всегда, зрители не особо слушали кинокритиков и голосовали за фильм билетами. Его посмотрело более 40 миллионов человек.

"Миллион в брачной корзине" был признан лучшей комедией года.


Вот такая удивительная история удивительного фильма.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Шедевр   актеры   кино   роль   съемка   фильм   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
GROMOZEKA 2 часа назад
Шикарный фильм!
А Софико, как всегда великолепна.
Пересматриваю каждый раз с удовольствием
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
418
al-lav 5 минут назад
Незадолго до фильма, случилось посетить спектакль в театре Советской армии с В. Зельдиным (а ему тогда было уже почти 70 лет) в главной роли.
После этого, смотреть фильм было уныло. ((
Спектакль был более живой и ржачный.
А фильм какой-то очень натянутый получился, даже несмотря на звёздный состав актёров.
Не дотянули они до итальянского темперамента.
Хотя, если не с чем сравнивать, фильм может и неплохой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Duke_kir 20 минут назад
один из любимых фильмов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Dimon Полчаса назад
Бесконечно уважаю Ширвиндта за самоиронию и отсутствия пафоса, который так присущ порой известным артистам, но именно как актёр абсолютно во всех фильмах и ролях одинаковый и играет везде самого себя!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
albedo 49 минут назад
Фильм просто волшебный.
Ширвиндт как актер дал этому фильму просто величайший успех.
Чувствуется - фильм снимался как актерский "капустник", где каждый актер играет свою роль от души без заученных фраз.
Гениальные актеры во всей своей гениальной красе в полной свободе своих высказываний.
Без всякой цензуры и заранее утвержденных текстов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Ваня Час назад
обалденная кинокартина, на века...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
hhwost 2 часа назад
почему нереально?
спектакль вообще пару часов идёт, а тут тоже самое только целых 17 дней.
ах, да, ещё и конечно великий талант и высочайший профессионализм труппы, просто как на подбор все.
"сейчас таких людей уже не делают" (с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1336420



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
ЛГБТ - всё: его хотят признать экстремистской организацией и запретить на территории РФ
ЛГБТ - всё: его хотят признать экстремистской организацией и запретить на территории РФ
Набирающие популярность в сообществах
Московское метро как новое культурное пространство⁠⁠
Московское метро как новое культурное пространство⁠⁠
Боевой путь немецких эсминцев типа «Нарвик»
Боевой путь немецких эсминцев типа «Нарвик»
Зачем куда-то ехать, когда у нас есть такое
Зачем куда-то ехать, когда у нас есть такое
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Интересный факт

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#СССР#машина#подборка#новости#автомир#природа#съемка#Ynews
#интересное#Юмор#кино#интересно#фильм#США#Автовсячина#актеры#люди#в мире
#животные#история#Россия#мигранты#автомобили#шоу бизнес#Прикол#роль#сарказм#Спасение
Быть таким как все с детства не умел? Быть таким как все с детства не умел? 15 интересных фактов о культовой молодежной комедии "Американский пирог" 15 интересных фактов о культовой молодежной комедии "Американский пирог" 13 фильмов и сериалов о королевских особах, полных величия и драматизма 13 фильмов и сериалов о королевских особах, полных величия и драматизма 12 фильмов с отличным актёрским составом, которые провалились в прокате 12 фильмов с отличным актёрским составом, которые провалились в прокате 22 неизвестных факта о фильме «Война миров», в котором Спилберг и Круз окончательно поссорились 22 неизвестных факта о фильме «Война миров», в котором Спилберг и Круз окончательно поссорились 10 интересных фактов о фильме "Не грози южному централу, попивая сок у себя в квартале" 10 интересных фактов о фильме "Не грози южному централу, попивая сок у себя в квартале"

На что жалуетесь?

Вернуться