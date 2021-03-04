Веселые комиксы о жизненных ситуациях

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Анастасия Иванова — российская художница, хорошо известная в социальных сетях под творческим псевдонимом Comicada.
Каким бы ни был ваш день, добавить щепотку юмора в него никогда не помешает. И с этой задачей отлично справятся комиксы художницы из Челябинска Анастасии Ивановой, которая ведёт аккаунт в Инстаграме с ником Comicada. Там она публикует комиксы о своём альтер-эго: забавной блондинке, которая попадает в разные жизненные ситуации. И вот некоторые из них:
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