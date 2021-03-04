FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Комиксы 54 поста • 26 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Комиксы 
Веселые комиксы о жизненных ситуациях

Веселые комиксы о жизненных ситуациях (16 фото)

Автор:
04 марта 2021 10:05
Сообщество : Комиксы
Метки: Comicada   иллюстратор   картинки   комиксы   рисунки   смешные картинки   фото   художница   
826
16
Анастасия Иванова — российская художница, хорошо известная в социальных сетях под творческим псевдонимом Comicada.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Комиксы"
Метки: Comicada   иллюстратор   картинки   комиксы   рисунки   смешные картинки   фото   художница   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
48k
alertol 45 минут назад
Эй художник, твои работы дерьмо )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Игорь 17 минут назад
"комиксы художницы из Челябинска"

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
AGM Час назад
Не нравится мне эта манера рисовать лица. В остальном всё банально.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Мистер Фикс Час назад
Отправьте ее в психушку...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Однажды попробовав, уже не возможно жить без этих ощущений (5 фото) Однажды попробовав, уже не возможно жить без этих ощущений (5 фото) 15 жутковатых комиксов с неожиданным поворотом событий 15 жутковатых комиксов с неожиданным поворотом событий Грустный комикс о смерти со счастливым концом Грустный комикс о смерти со счастливым концом 15 убойных объявлений, которые могли сочинить только в России 15 убойных объявлений, которые могли сочинить только в России Добрый комикс: Суеверия о чёрных кошках Добрый комикс: Суеверия о чёрных кошках Безвкусные вещи, у обладателей которых напрочь отсутствует чувство стиля Безвкусные вещи, у обладателей которых напрочь отсутствует чувство стиля
Serbento

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

360223



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Супер Царио": "Дворец Путина" обыграли в ролике про усатого водопроводчика
2
156
"Супер Царио": "Дворец Путина" обыграли в ролике про усатого водопроводчика
Отец проучил сына-пранкера, решившего отрезать ему кусок бороды
3
74
Отец проучил сына-пранкера, решившего отрезать ему кусок бороды
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Живущий 20 лет в&nbsp;России француз, рассказал об&nbsp;отсутствии у&nbsp;русских страха смерти
0
36
Живущий 20 лет в России француз, рассказал об отсутствии у русских...
Обладательница самых больших скул показала себя до пластики
1
160
Обладательница самых больших скул показала себя до пластики
Однажды попробовав, уже не возможно жить без этих ощущений (5 фото)
Однажды попробовав, уже не возможно жить без этих ощущений (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#факты#СССР#подборка#аварии#авто аварии#автомобили#кот#звезды
#фото#прикол#интересное#дтп#Россия#искусство#автомир#знаменитости#полиция#настроение
#интересно#животные#кино#люди#картинки#приколы#Разное#позитив#актеры#сша

На что жалуетесь?

Вернуться