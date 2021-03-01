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Анастасия Лемова - иллюстратор из Москвы. Девушка с детства рисует: в ее жизни были и художка, и композиция с живописью в университете. Сейчас Настя работает дизайнером интерфейсов, а также занимается творчеством.
В 16 лет она создала паблик Вконтакте и назвала его "Настенькины Комиксы"
На него подписаны 104 тыс человек. Есть у художницы профиль еще и в инстаграме, там 11 тыс подписчиков. Настя выпустила две книги со своими комиксами и планирует опубликовать третью. Девушка считает, что рисовать нужно только то, что волнует самого автора, так картинки будут живее и интереснее. Она регулярно делится с подписчиками разными историями из своей жизни, в которых можно узнать и себя.
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