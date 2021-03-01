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Художница рассказывает о веселых жизненных ситуациях, в которых каждый узнает себя

Художница рассказывает о веселых жизненных ситуациях, в которых каждый узнает себя (17 фото)

Автор:
01 марта 2021 13:08
Сообщество : Комиксы
Метки: Настенькины Комиксы   иллюстратор   картинки   комиксы   рисунки   смешные картинки   фото   художница   
1418
17
Анастасия Лемова - иллюстратор из Москвы. Девушка с детства рисует: в ее жизни были и художка, и композиция с живописью в университете. Сейчас Настя работает дизайнером интерфейсов, а также занимается творчеством.
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Метки: Настенькины Комиксы   иллюстратор   картинки   комиксы   рисунки   смешные картинки   фото   художница   
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2  комментария
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22k
Владимир 2 часа назад
Комментарий к фото
У меня обычно так. Потом фильм посмотреть, поспать, опять фильм, опять тележка с едой..
Москва-Владивосток просто обычно летаю.
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724
vlad Владимир 41 минуту назад
Комментарий к фото
Ни что так не выбешивает на ночных рейсах как завтрак. Только уснул - как включают свет и начинают кормить.
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