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Бранденн Бреммер – юный непонятый гений и его странный выбор

Бранденн Бреммер – юный непонятый гений и его странный выбор

Автор:
21 ноября 2023 10:53
Сообщество : Истории
Метки: Бранденн Бреммер   Гений   индиго   интеллект   мальчик   одарённость   подросток   решение   самоубийство   талант   
1606
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Вообще тема с талантливыми и гениальными детьми и подростками очень сложная. Добиться успеха получалось лишь у единиц. А большая часть из тех, кто блестяще разбирался в математике или писал стихи, вырастала заурядными взрослыми.

Или не вырастала совсем, как этот подающий большие надежды парнишка. Читать мальчик научился в возрасте полутора лет. В три года уже освоил фортепиано и стандартную программу за первый класс. После чего заявил родителям, что в детский сад не вернётся – слишком скучно. В 11 лет Бранденн поступил в колледж. По словам  родителей, мальчик задумывался о карьере анестезиолога, был обычным счастливым подростком, любившим музыку, компьютерные игры, мультфильмы и книги. Бранденн органично объединял увлечения классическими произведениями, читал Гарри Поттера и не боялся выступать на публике.

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Во время сдачи теста IQ набрал 178 баллов. Для сравнения: у Эйнштейна этот показатель был 160 баллов.

Ни о каких мрачных мыслях и глубокой депрессии речи не шло. Как говорила мать Бранденна, они никогда не пытались сделать из малыша доморощенного гения, не заставляли слишком рано учиться читать и писать. Наоборот пытались несколько притормозить темп жизни и учёбы, чтобы сын не пропустил простые подростковые радости.

Полной неожиданностью для всех стало самоубийство 14-летнего юноши в 2005 году. Он не оставил предсмертной записки и никак не объяснил своё решение. В интервью газете Times Патти – мать юного гения заявила, что сын принял это решение, чтобы спасти чьи-то жизни. Органы Бранденна были пожертвованы другим людям. Его почки получили взрослые, печень – двухгодовалый малыш, а сердце 11-летний мальчик.

Сложно сказать, кем в действительности был этот юноша из Небраски – ребёнком индиго или просто подростком, не справившимся с грузом взваленной ответственности и высокой планкой.

Возможно причина такого выбора – скрытая депрессия, трагический альтруизм или минутная слабость.

Как вы считаете, почему судьба большинства детей-гениев трагическая?

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Метки: Бранденн Бреммер   Гений   индиго   интеллект   мальчик   одарённость   подросток   решение   самоубийство   талант   
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3  комментария
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Александр Ломовицкий Час назад
став слишком рано взрослым но не опираясь на опыт можно и сломаться морально. опыт закаляет
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1k
Kra 37 минут назад
Думаю, цель в какой-то момент теряется + пубертат
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33k
Teodor Час назад
Гениальность - отклонение от нормы, с этим никто спорить не будет, вот только всем хотелось бы, чтобы эти отклонения были полезными или хотя бы безобидными... А так получается не всегда.
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