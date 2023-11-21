Бранденн Бреммер – юный непонятый гений и его странный выбор

Во время сдачи теста IQ набрал 178 баллов. Для сравнения: у Эйнштейна этот показатель был 160 баллов.

Ни о каких мрачных мыслях и глубокой депрессии речи не шло. Как говорила мать Бранденна, они никогда не пытались сделать из малыша доморощенного гения, не заставляли слишком рано учиться читать и писать. Наоборот пытались несколько притормозить темп жизни и учёбы, чтобы сын не пропустил простые подростковые радости.