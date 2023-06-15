Метель, унёсшая юного гения

Родители мальчика были преподавателями, сестра училась в школе искусств. Сам Пит тоже поступил в школу для одарённых детей, когда подрос. Шахматами он занимался самостоятельно – изучал книги, расспрашивал отца. К сожалению, тот скончался, когда мальчику не исполнилось и 10 лет. Видимо, стрессовая ситуация от потери родного человека заставила паренька полностью погрузиться в мир шахмат. И настолько успешно, что ходы Питера разбирались в профессиональных изданиях.

К подростковому возрасту, несмотря на харизму, энергию и любовь окружающих, парень не ощущал себя счастливым – метался, искал себя, менял школы. И периодически погружался в странный транс. Видимо, так психика пыталась справиться со стрессом из-за явного несовпадения гениального математического разума с сознанием подростка со всеми вытекающими проблемами.

Ненадолго гармонию помог обрести учитель в очередной экспериментальной школе. Но когда педагог уволился, Питер снова погрузился в депрессию. И успел между делом обыграть в товарищеском поединке действующего гроссмейстера и трехкратного чемпиона США Уолтера Шона Брауна. Мальчику на тот момент было всего 14 лет.

Но дальнейшую карьеру он продолжить не смог: начались проблемы с психикой. Медики заподозрили шизофрению: парень страдал бессонницей, игнорировал правила гигиены, полностью отстранился от социума. Было принято решение о госпитализации в психиатрическую клинику.