Метель, унёсшая юного гения

Для детей, признанных гениями, такой статус – тяжёлая ноша. Зачастую воспитанием в стиле «мой ребёнок самый-самый» родители компенсируют свои комплексы и несбывшиеся надежды. Неокрепшая детская психика страдает, поскольку находится в стадии формирования, как и социальные навыки.
Этот мальчик не был притянутым за уши вундеркиндом. В полтора года он действительно умел читать. В пять лет разбирался в истории и математике на уровне выпускника. Но истинной страстью Питера Уинстона, который появился на свет в 1958 году в Нью-Йорке, были шахматы.
Родители мальчика были преподавателями, сестра училась в школе искусств. Сам Пит тоже поступил в школу для одарённых детей, когда подрос. Шахматами он занимался самостоятельно – изучал книги, расспрашивал отца. К сожалению, тот скончался, когда мальчику не исполнилось и 10 лет. Видимо, стрессовая ситуация от потери родного человека заставила паренька полностью погрузиться в мир шахмат. И настолько успешно, что ходы Питера разбирались в профессиональных изданиях.
К подростковому возрасту, несмотря на харизму, энергию и любовь окружающих, парень не ощущал себя счастливым – метался, искал себя, менял школы. И периодически погружался в странный транс. Видимо, так психика пыталась справиться со стрессом из-за явного несовпадения гениального математического разума с сознанием подростка со всеми вытекающими проблемами.
Ненадолго гармонию помог обрести учитель в очередной экспериментальной школе. Но когда педагог уволился, Питер снова погрузился в депрессию. И успел между делом обыграть в товарищеском поединке действующего гроссмейстера и трехкратного чемпиона США Уолтера Шона Брауна. Мальчику на тот момент было всего 14 лет.
Но дальнейшую карьеру он продолжить не смог: начались проблемы с психикой. Медики заподозрили шизофрению: парень страдал бессонницей, игнорировал правила гигиены, полностью отстранился от социума. Было принято решение о госпитализации в психиатрическую клинику.
В конце января 1978 года в Штатах случилась аномальная метель «Великая пурга 1978 года». Как раз в это время Питер встретился с другом Чарльзом Хертаном и вместе с ним отправился на ипподром, где проиграл остатки денег. Ночью его забрала сестра Уинд.
И родственница, и приятель отмечали странное поведение парня – бессвязную речь, подавленное состояние, плохой внешний вид. От сестры Питер сбежал и отправился ещё к одному приятелю. В доме которого за обедом твердил о грандиозных планах, поездке в Техас и «боге шахмат» Уолтере Корне.
Потом парень снова исчез. Как раз началась метель. Город оказался парализован. А жертвами стихии стали несколько десятков человек, многих из которых нашли на улице и похоронили на загородном кладбище как неопознанных.
С учётом образа жизни и его привычки пропадать без предупреждения ни родные, ни друзья не обеспокоились сразу. Тревогу забили только к середине февраля. Но Питер словно растворился в воздухе. Было выдвинуто три основных версии произошедшего:
- Суицид, организованный таким образом, чтобы тело никогда не было обнаружено. Интеллект парня вполне позволял это сделать.
- Гибель в метели с последующим захоронением как бродяги.
- Обострение психического расстройства. В результате которого юноша потерял память и был помещён в лечебницу. Где память уже не восстановилась из-за лечения или ухудшения состояния. Либо Питер просто больше не захотел возвращаться в социум.
Мать пропавшего гения, которому навсегда осталось 19 лет, неоднократно нанимала детективов, чтобы найти хоть какие-то ниточки. Но безуспешно. Женщина скончалась в 2010 году, до последних дней отказываясь общаться с прессой.
Сестре уже за 70, и она тоже категорически отказывается от интервью. Судьба юного вундеркинда, который легко ставил шах и мат в игре, но слишком рано получил их в жизни, так и остаётся неизвестной по сей день.
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