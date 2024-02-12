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Слепой гений-аутист Томас Уиггинс

Слепой гений-аутист Томас Уиггинс

Автор:
12 февраля 2024 12:19
Сообщество : Истории
Метки: Гений   Музыка   Томас Уиггинс   аутизм   музыкант   негр   пианист   раб   талант   уникальность   
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Говорят, что когда закрывается одна дверь, то обязательно открывается другая. Надо только правильно её рассмотреть.

Но рассматривать, вглядываться и видеть этот человек в принципе не мог. Но зато невероятный талант и стечение обстоятельств позволили ему стать знаменитым и обрести себя.

Томас Уиггинс, известный как Слепой Том, был чернокожим слепым аутистом, родившимся в семье рабов. Он появился на свет 25 мая 1849 года в округе Харрис, штат Джорджия.

Вскоре после его рождения ребёнка купил генерал Джеймс Нил Бетьюн, редактор газеты, поддерживавший идею независимости от Союза. Приобретение было бесперспективным: малыша забрали в довесок к семье, бесплатно, ведь он был слеп от рождения. Но вскоре Бетьюн обнаружил, что этот младенец уникален. Том был невероятно чувствителен к звукам.

Историки предполагают, что ребёнок, эмоциональное развитие которого так и не проявилось, скорее всего, страдал аутизмом. Несмотря на свои ограничения, Том вскоре овладел искусством запоминания звуков. Он запоминал песни, которые женщины семьи Бетьюн играли на пианино, и подражал им.

Прослушав музыкальное произведение всего один раз, он мог сыграть его с точностью до мелочей. Внимательный безмолвный слушатель выучил композиции даже с характерной интонацией.

Затем мальчик научился играть популярные песни, вальсы и польки, а позднее перешёл к более сложным фортепианным произведениям. Бетьюн наблюдал за тем, как Слепой Том развлекает свою собственную семью, и увидел в этом перспективу.

В возрасте восьми лет Бетьюн отправил Слепого Тома к Перри Оливеру, музыкальному продюсеру, и тот организовал для маленького вундеркинда гастроли.

Это соглашение приносило Оливеру и Бетьюну огромные суммы, до 100 000 долларов в год, что было целым состоянием по тем временам, и сделало Слепого Тома одним из самых высокооплачиваемых пианистов XIX века.

Он также был одним из самых известных американских пианистов и афроамериканских музыкантов XIX века. Уиггинс стал первым чернокожим, выступившим в Белом доме в 1860 году перед президентом Джеймсом Бьюкененом.

К сожалению, как это часто бывает в случае с подобными людьми, многие воспользовались уникальными способностями Слепого Тома в своих корыстных целях.

Через несколько лет генерал Бетьюн привлёк своего сына Джона для участия в проекте под названием «Слепой Том».

Мальчик, который в то время был подростком, зарабатывал в среднем 50 000 долларов в год, выступая по всем Соединённым Штатам и Канаде. Тем не менее, львиная доля заработка шла прямиком в карманы его так называемого менеджера. Что позволяло тому вести не просто безбедный, а роскошный образ жизни.

Формально пианист больше не был рабом. Но состояние здоровья подразумевало, что Том находился под опекой своих благодетелей.

К сожалению, он так и не смог в полной мере насладиться своими способностями и результатами собственных усилий. Всю свою жизнь он полностью зависел от Бетьюнов.

В середине 1880-х годов опекун и главный эксплуататор Уиггинса, сын генерала Бетьюна Джон, погиб в результате несчастного случая, оставив после себя жену Элизу Бетьюн и Тома. Это стало важным поворотным моментом в жизни Уиггинса.

Элиза Бетьюн узнала, что муж не составил завещание, и подала иск, чтобы отобрать опекунство над Уиггинсом у семьи Бетьюн, который поддержала мать Уиггинса.

После победы в суде Элиза организовала выступление в театре «Орфеум». До того как здоровье Тома начало ухудшаться, он выступал перед публикой около года. Его выступления закончились в декабре 1904 года, предположительно, из-за частичного инсульта.

По состоянию здоровья Уиггинс оставался скрытым от посторонних глаз, однако соседи всегда могли слышать его игру на фортепиано.

В апреле 1908 года Том пережил ещё один серьезный инсульт и скончался в июне того же года в возрасте 59 лет.

Гения похоронили на кладбище Грин-Вуд в Бруклине (Нью-Йорк). Длинные некрологи были опубликованы в газетах по всей стране, но ориентированные на чернокожих СМИ, как правило, отмечали, что Томас Уиггинс – невероятно талантливый пианист и композитор, эксплуатировался на протяжении всей своей жизни.

Слепой раб-аутист стал самым высокооплачиваемым пианистом своего времени и человеком, который не смог пользоваться заработанным честным трудом и талантом богатством.

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Метки: Гений   Музыка   Томас Уиггинс   аутизм   музыкант   негр   пианист   раб   талант   уникальность   
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