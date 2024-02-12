Слепой гений-аутист Томас Уиггинс

Томас Уиггинс, известный как Слепой Том, был чернокожим слепым аутистом, родившимся в семье рабов. Он появился на свет 25 мая 1849 года в округе Харрис, штат Джорджия.

Вскоре после его рождения ребёнка купил генерал Джеймс Нил Бетьюн, редактор газеты, поддерживавший идею независимости от Союза. Приобретение было бесперспективным: малыша забрали в довесок к семье, бесплатно, ведь он был слеп от рождения. Но вскоре Бетьюн обнаружил, что этот младенец уникален. Том был невероятно чувствителен к звукам.

Историки предполагают, что ребёнок, эмоциональное развитие которого так и не проявилось, скорее всего, страдал аутизмом. Несмотря на свои ограничения, Том вскоре овладел искусством запоминания звуков. Он запоминал песни, которые женщины семьи Бетьюн играли на пианино, и подражал им.