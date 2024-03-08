Как сложилась судьба корейского вундеркинда Ким Ун Ёна, которого считали самым умным мальчиком в мире

Вскоре о чудо-мальчике узнали в Японии и сняли о нём документальный фильм. В одной из сцен, парень на спор сочинял стихи на разных языках и мгновенно решал задачи по физике.

А когда талантливому мальчишке исполнилось 8 лет, его пригласили в США. Там он ходил на лекции по ядерной физике в Университете Колорадо и поступил на работу в космическое агентство NASA. Ему поручили заниматься теорией струн и рассчитывать объёмы топлива для космических аппаратов. Напомним, пареньку было 8 лет.

И вот тут-то начались проблемы.