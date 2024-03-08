Как сложилась судьба корейского вундеркинда Ким Ун Ёна, которого считали самым умным мальчиком в мире

Он попал в книгу рекордов Гиннесса и в 8 лет уже работал в NASA.
Ким Ун Ён родился в Сеуле, в 1962 году. Его отец был профессором физики, мама преподавала на медицинском факультете.
Буквально в первые же месяцы жизни мальчик стал звездой. В полгода уже складно говорил, к году уже знал весь алфавит. Потом стал проявлять способности в точных науках и в три года карапуз стал решать задачи по матанализу. К пяти годам выучил английский, французский, немецкий и японский языки. Плотно занимался физикой и увлекался каллиграфией.
Вскоре о чудо-мальчике узнали в Японии и сняли о нём документальный фильм. В одной из сцен, парень на спор сочинял стихи на разных языках и мгновенно решал задачи по физике.
А когда талантливому мальчишке исполнилось 8 лет, его пригласили в США. Там он ходил на лекции по ядерной физике в Университете Колорадо и поступил на работу в космическое агентство NASA. Ему поручили заниматься теорией струн и рассчитывать объёмы топлива для космических аппаратов. Напомним, пареньку было 8 лет.
И вот тут-то начались проблемы.
Мне было очень одиноко. Со мной никто не дружил. Если хочешь подружиться с людьми в НАСА, надо тусоваться с ними, но мне не разрешили, потому что я был слишком юн.
Я устал от такой повседневной жизни. Каждый день я решал почти одни и те же задачи. У меня не было там друзей, на которых можно было бы положиться. Мне было очень одиноко.
Тем не менее, он продолжал учиться и работать. В 16 лет попал в книгу рекордов Гиннесса с рекордным IQ в 210 баллов (нормой считается от 90 до 115 баллов) и ему предлагали профессорскую ставку в элитном ВУЗе. Но Ким отказался и вернулся в Корею.
А на родине он уже никому не был нужен. Учёбу он закончил в США, поэтому корейского диплома о школьном образовании у него не было. С грехом пополам поступил в рядовой ВУЗ и решил учиться как все - не торопиться сдавать экзамены и закончить институт в положенный срок.
В дальнейшем стал преподавателем и читал лекции в нескольких высших учебных заведениях. Звёзд с неба не хватал, общественность больше не удивлял - обычный препод, такой же, как и тысячи других.
Он несколько раз давал интервью и говорил, что стал счастливым, только когда в нём перестали видеть гения. А если бы остался работать в NASA, то покончил бы жизнь самоубийством, настолько тогда ему было тоскливо.
Некоторые думают, что люди с высоким IQ какие-то всемогущие, но нет. У меня ни музыкального таланта, ни успехов в спорте. У всех разные уровни обучения, надежды, таланты и мечты, и мы должны это уважать.
Сегодня Ким Ун Ёну исполнилось 62 года. Он продолжает преподавать и даже стал доцентом колледжа свободных искусств при университете Шинхан. Женат, у него двое сыновей, которые долго не знали, что их отец - вундеркинд, которого считали «самым умным мальчиком в мире». Когда он был малышом, ему пророчили блестящую научную карьеру. Когда вырос - стали звать неудачником.
А он отвечает критикам:
Я считаю свою жизнь успешной: делаю только то, что хочу.
Источник:
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Вот это уже молодец. Не успели ему психику янки испортить.
Я считаю свою жизнь успешной: делаю только то, что хочу."
Наверное это самое главное в жизни - жить так, как хочешь сам, а не так как от тебя хотят.
Верю что он счастлив. Не всем нужна слава и мировая известность. Кто-то искренне рад тихой и спокойной семейной жизни.
Хотя мало кого из гениев обошла стороной судьба отщепенца. Есть отличный свежий фильм на эту тему "Одаренная". Смотрел наверное раз 5. Актеры отыграли шикарно!