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Как сложилась судьба корейского вундеркинда Ким Ун Ёна, которого считали самым умным мальчиком в мире

Как сложилась судьба корейского вундеркинда Ким Ун Ёна, которого считали самым умным мальчиком в мире

Автор:
08 марта 2024 19:27
Сообщество : Факты
Метки: NASA   Гений   Ким Ун Ён   Корея   вундеркинд   мальчик   судьба   
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Он попал в книгу рекордов Гиннесса и в 8 лет уже работал в NASA.

Ким Ун Ён родился в Сеуле, в 1962 году. Его отец был профессором физики, мама преподавала на медицинском факультете.

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Буквально в первые же месяцы жизни мальчик стал звездой. В полгода уже складно говорил, к году уже знал весь алфавит. Потом стал проявлять способности в точных науках и в три года карапуз стал решать задачи по матанализу. К пяти годам выучил английский, французский, немецкий и японский языки. Плотно занимался физикой и увлекался каллиграфией.

Вскоре о чудо-мальчике узнали в Японии и сняли о нём документальный фильм. В одной из сцен, парень на спор сочинял стихи на разных языках и мгновенно решал задачи по физике.

А когда талантливому мальчишке исполнилось 8 лет, его пригласили в США. Там он ходил на лекции по ядерной физике в Университете Колорадо и поступил на работу в космическое агентство NASA. Ему поручили заниматься теорией струн и рассчитывать объёмы топлива для космических аппаратов. Напомним, пареньку было 8 лет.

И вот тут-то начались проблемы.

Мне было очень одиноко. Со мной никто не дружил. Если хочешь подружиться с людьми в НАСА, надо тусоваться с ними, но мне не разрешили, потому что я был слишком юн.

Я устал от такой повседневной жизни. Каждый день я решал почти одни и те же задачи. У меня не было там друзей, на которых можно было бы положиться. Мне было очень одиноко.

Тем не менее, он продолжал учиться и работать.  В 16 лет попал в книгу рекордов Гиннесса с рекордным IQ в 210 баллов (нормой считается от 90 до 115 баллов) и ему предлагали профессорскую ставку в элитном ВУЗе. Но Ким отказался и вернулся в Корею.

А на родине он уже никому не был нужен. Учёбу он закончил в США, поэтому корейского диплома о школьном образовании у него не было. С грехом пополам поступил в рядовой ВУЗ и решил учиться как все - не торопиться сдавать экзамены и закончить институт в положенный срок.

В дальнейшем стал преподавателем и читал лекции в нескольких высших учебных заведениях. Звёзд с неба не хватал, общественность больше не удивлял - обычный препод, такой же, как и тысячи других.

Он несколько раз давал интервью и говорил, что стал счастливым, только когда в нём перестали видеть гения. А если бы остался работать в NASA, то покончил бы жизнь самоубийством, настолько тогда ему было тоскливо.

Некоторые думают, что люди с высоким IQ какие-то всемогущие, но нет. У меня ни музыкального таланта, ни успехов в спорте. У всех разные уровни обучения, надежды, таланты и мечты, и мы должны это уважать.

Сегодня Ким Ун Ёну исполнилось 62 года. Он продолжает преподавать и даже стал доцентом колледжа свободных искусств при университете Шинхан. Женат, у него двое сыновей, которые долго не знали, что их отец - вундеркинд, которого считали «самым умным мальчиком в мире». Когда он был малышом, ему пророчили блестящую научную карьеру. Когда вырос - стали звать неудачником.

А он отвечает критикам:

Я считаю свою жизнь успешной: делаю только то, что хочу.

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Метки: NASA   Гений   Ким Ун Ён   Корея   вундеркинд   мальчик   судьба   
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42k
Сергей 2 часа назад
""Женат, у него двое сыновей.""
Вот это уже молодец. Не успели ему психику янки испортить.
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3k
Autumn2015 9 минут назад
Я лично знаю бывшего вундеркинда, сейчас это крайне печальное зрелище. Окончил физмат МГУ, призер всоюзных олимпиад, крутой программист, что делал то, что делают сейчас целые отделы - потом выгорел, пил, связался со страшной колхозной бабой, попал буквально в рабскую зависимость от нее, изменился до неузнаваемости, на улице от бомжа не отличить.
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38k
Андрей Иванов Полчаса назад
Где то читал, что вундеркинды - это не навсегда. Ну то есть определённое время чувак развивается быстрее сверстников, а потом всё выравнивается (+\- от среднего). И даже в среднем вундеркинды редко достигают потолка в развитии (в сравнении с просто талантливыми и гениальными). А вот рехнуться у них шансов больше.
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6
Доцент Полчаса назад
"А он отвечает критикам:
Я считаю свою жизнь успешной: делаю только то, что хочу."
Наверное это самое главное в жизни - жить так, как хочешь сам, а не так как от тебя хотят.
Верю что он счастлив. Не всем нужна слава и мировая известность. Кто-то искренне рад тихой и спокойной семейной жизни.
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32k
Kladbische Полчаса назад
Марихуана могла ему помочь тупить.
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8k
Alex Час назад
А пошел бы как все в армию в 18 лет и проблем бы не было )
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24k
Valiko Час назад
Всё что надо знать о пендосах - выжмут все соки, и хорошо, если успеешь уволиться из "престижного" карцера науки.
Хотя мало кого из гениев обошла стороной судьба отщепенца. Есть отличный свежий фильм на эту тему "Одаренная". Смотрел наверное раз 5. Актеры отыграли шикарно!
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6
Доцент Valiko 23 минуты назад
Спасибо за наводку. Поставил скачать.
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5k
onebibis 2 часа назад
Молодец, что перешёл в обычную жизнь и уменьшил нагрузку на мозг. Вундеркинды обычно долго не живут.
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