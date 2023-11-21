Почти медведь: гигантская кавказская овчарка Йоги

Кавказская овчарка по кличке Йоги прославилась в сети. Собака живет в семье с четырьмя детьми и отлично с ними ладит.
Хозяйка кавказской овчарки по кличке Йоги из Бостона начала вести блог в Тиктоке (никнейм – @yogibearsmom) в марте 2020 года. Видео с гигантской собакой набирали скромные цифры по просмотрам, но в конце 2023 года вышли в топы платформы. В самом популярном ролике Йоги сидит на диване вместе с хозяином. Пытаясь устроиться поудобнее, Йоги ворчит и прикусывает парня.
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Родители Йоги – чемпионы с отличной родословной. Пёс появился в семье четыре года назад для охраны дома и маленькой фермы. Первый год хозяева тратили на обучение и социализацию Йоги по 5000 долларов (около 440 000 рублей) в месяц. Большинство грумеров, ветеринаров и кинологов отказывались работать с гигантом.
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Пёс и четверо детей женщины знают, как правильно вести себя друг с другом. Наблюдая за малышами сверху вниз, кавказская овчарка, кажется, чувствует себя родителем.
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Женщина предупредила желающих завести кавказскую овчарку об агрессии, присущей это породе. Подобные собаки недружелюбны, тяжело поддаются обучению и дороги в содержании, поэтому подходят только ответственным и готовым к работе с кинологом владельцам.
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