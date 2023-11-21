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Почти медведь: гигантская кавказская овчарка Йоги

Почти медведь: гигантская кавказская овчарка Йоги

Автор:
21 ноября 2023 07:23
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   в мире   животные   кавказская овчарка   собака   
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Кавказская овчарка по кличке Йоги прославилась в сети. Собака живет в семье с четырьмя детьми и отлично с ними ладит.

Хозяйка кавказской овчарки по кличке Йоги из Бостона начала вести блог в Тиктоке (никнейм – @yogibearsmom) в марте 2020 года. Видео с гигантской собакой набирали скромные цифры по просмотрам, но в конце 2023 года вышли в топы платформы. В самом популярном ролике Йоги сидит на диване вместе с хозяином. Пытаясь устроиться поудобнее, Йоги ворчит и прикусывает парня.

Родители Йоги – чемпионы с отличной родословной. Пёс появился в семье четыре года назад для охраны дома и маленькой фермы. Первый год хозяева тратили на обучение и социализацию Йоги по 5000 долларов (около 440 000 рублей) в месяц. Большинство грумеров, ветеринаров и кинологов отказывались работать с гигантом.

Пёс и четверо детей женщины знают, как правильно вести себя друг с другом. Наблюдая за малышами сверху вниз, кавказская овчарка, кажется, чувствует себя родителем.

Женщина предупредила желающих завести кавказскую овчарку об агрессии, присущей это породе. Подобные собаки недружелюбны, тяжело поддаются обучению и дороги в содержании, поэтому подходят только ответственным и готовым к работе с кинологом владельцам.

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Метки: Видео   Пёс   в мире   животные   кавказская овчарка   собака   
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4  комментария
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5k
BenderRodriguez Час назад
Дома таких собак не держат. Ей пространство нужно. Если у них ферма, зачем ее дома держать то? Она для фермы идеальна.
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5k
Serj81 9 минут назад
Он или уже престарелый или лишний вес, но передвигается тяжеловато.
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647
Михаил 23 минуты назад
"Женщина предупредила желающих завести кавказскую овчарку об агрессии, присущей это породе. Подобные собаки недружелюбны, тяжело поддаются обучению и дороги в содержании, поэтому подходят только ответственным и готовым к работе с кинологом владельцам." - Сказали мама 4 детей...
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12k
Sapsan 46 минут назад
Какая-та ленивая сапсем собака)
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