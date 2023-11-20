Сантехник с богатой фантазией — горе в семье

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Сантехник и полипропиленовые трубы неотделимы. Невозможно представить одно без другого. Впрочем, кое-какие штуки из поста вполне годны для дальнейшей эксплуатации.
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18. Ремонт кухни, поменяли трубы. Смеситель временный. Потом поставят уголки и зашьют стену (судя по свежему бруску ниже)