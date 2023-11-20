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Сантехник с богатой фантазией — горе в семье

Сантехник с богатой фантазией — горе в семье

Автор:
20 ноября 2023 20:23
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   подборка   полипропиленовые трубы   сантехник   сантехника   
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Сантехник и полипропиленовые трубы неотделимы. Невозможно представить одно без другого. Впрочем, кое-какие штуки из поста вполне годны для дальнейшей эксплуатации.
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Метки: Прикол   Юмор   подборка   полипропиленовые трубы   сантехник   сантехника   
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Андрей Иванов Полчаса назад
17 - полотенцесушитель поставлен строителями. Ещё в СССР. Кафель сделали не меняя труб, ибо дорого. И тут трубы ВДРУГ (два срока отстояв) потекли. Вскрывать кафель - душит жаба. Положили трубы поверх, покрасив под старую бронзу
18. Ремонт кухни, поменяли трубы. Смеситель временный. Потом поставят уголки и зашьют стену (судя по свежему бруску ниже)
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