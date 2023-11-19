FISHKINET
Сообщество Юмор 17921 пост • 3632 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 19 ноября

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 19 ноября

Автор:
19 ноября 2023 20:38
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
3710
20
Сегодня отмечается Международный мужской день. Знаете чего не хватает этому дню? Хорошего маркетинга. Я серьёзно! Если бы я продавал стейки или рёбрышки, то я бы вовсю популяризировал этот день. "Чем порадовать своего мужчину? Наши рёбрышки!" Такой день нам нужен!
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Гомерчик Час назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Copycat 9 минут назад
Комментарий к фото
про людей которые в 18 лет бухали как не в себя и жрали что попало и теперь посадили себе и печень и жкт
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
sedoisever 22 минуты назад
Я уже просто из интереса слежу. Всё надеюсь, что туподрис потихоньку эволюционирует. Пока тщетно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
рулон обоев Полчаса назад
да видимо никто и не знает об этом празднике,хотя я тоже два года назад узнал_теперь отмечаю,23 не отмечаю-это праздник военных
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Едондер пуп Полчаса назад
Так надевай штаны и обувь когда идешь в пивную)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
Олег 43 минуты назад
хоть и свежее, но говно....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65k
doker Час назад
Интересно, в создании ИИ и нейросетей негры не учавствуют?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Никифоридис

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1079200



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как снимали фильм "Мумия" : кадры со съемок и интересные факты, о которых многие не знают
Как снимали фильм "Мумия" : кадры со съемок и интересные факты, о которых многие не знают
Интересные снимки известных людей
Интересные снимки известных людей
Набирающие популярность в сообществах
16 знаменитых женщин за пятьдесят, которые сейчас выглядят намного круче, чем когда-либо прежде
16 знаменитых женщин за пятьдесят, которые сейчас выглядят намного круче, чем...
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Быть таким как все с детства не умел?
Быть таким как все с детства не умел?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Интересный факт

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#история#Россия#США#Прикол#роль#люди#природа
#факты#Юмор#кино#фильм#шоу бизнес#подборка#съемка#сарказм#в мире
#интересное#СССР#интересно#новости#суд#актеры#дети#Ynews#красота
Через века с гаджетами Через века с гаджетами Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 11 ноября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 11 ноября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 12 ноября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 12 ноября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 13 ноября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 13 ноября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 14 ноября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 14 ноября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 15 ноября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 15 ноября

На что жалуетесь?

Вернуться