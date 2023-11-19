Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 19 ноября

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Сегодня отмечается Международный мужской день. Знаете чего не хватает этому дню? Хорошего маркетинга. Я серьёзно! Если бы я продавал стейки или рёбрышки, то я бы вовсю популяризировал этот день. "Чем порадовать своего мужчину? Наши рёбрышки!" Такой день нам нужен!
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