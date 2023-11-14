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Пост лютой ярости и недоумения: о домах из ЭППС по бескаркасной технологии

Пост лютой ярости и недоумения: о домах из ЭППС по бескаркасной технологии

Автор:
14 ноября 2023 12:30
Сообщество : Строитель
Метки: Строительство   ЭППС   блогеры   дом за копейки   отделка   странные технологии   
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Наткнулся на Ютубе на блогеров-самостройщиков, которые увлеклись строительством домов из экструдированного пенополистирола. Прикол таких домов в том, что из ЭППС изготовлено всё: перемычки, крыша, стены. Построено всё без какого-либо каркаса ради дешевизны.
Алгоритмы Youtube порой советуют такие... странные штуки, что у меня просто слов нет. Всё началось с двух блогеров в Беларуси. Они стали делать из ЭППС сначала уличные сортиры и будки, а потом переключились на строительство полноценных домов. Их фишкой было то, что ЭППС выполнял функции... всего. Для них это и материал-утеплитель, и конструкционный материал, заменяющий арматуру, блоки, кровлю... Да буквально всё.

Сразу предупрежу, что не стоит полагаться на "создателей новой бескаркасной технологии", потому что нет такой технологии. Включайте мозг и используйте материалы по их прямому назначению. Велосипед уже изобрели. Не стоит его переизобретать снова.

Конечно, если вам не жалко собственного времени, а также денег и сил, то в добрый путь.

Что представляют собой такие "технологии"

Листы из ЭППС монтируются на пену и заштукатуриваются при помощи цементной штукатурки или плиточного клей с сеткой. Всё. Весь секрет
Особо красиво мокнут балки, поскольку ЭППС является ещё и кровлей. Очень надёжно. В Псковской области, вероятно, не бывает сильных снегопадов.

Сами стены просто великолепны: полочку можно повесить надёжно, я не говорю про какую-то тяжёлую технику на кронштейнах.
Что сказать? Я даже не знаю. Тут либо все с ума посходили, либо такие видосы напрямую проплачиваются производителями полистирола. Может я один такой сумасшедший и мне всё это кажется лютой дичью?

Источник:

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Метки: Строительство   ЭППС   блогеры   дом за копейки   отделка   странные технологии   
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27  комментариев
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64k
doker Час назад
Ааа... Я читал уже об этом. Давно, правда....
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60k
Олег 18 минут назад
ТС! Пости лучше свои говноприколы с пометкой "свежак", но не лезь в стройку. Найдутся идиоты, которые из этого начнут строиться и убьются
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36k
Андрей Иванов 20 минут назад
Технология давно опробирована. Ей ещё Дядюшка Тыква пользовался
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12k
Copycat 23 минуты назад
Так стоп, это получается они берут обычные листы пеноплекса которым например обшивают угловые квартиры панельных домов снаружи что бы утеплить, и и скрепляя их пеной строят из этого дома? ПРИ ЭТОМ без каких либо несущих конструкций???

если это так то такой "дом" можно насквозь пробежать или ушатав с ноги подвергнуть его почти критическому повреждению
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2k
Николай 23 минуты назад
Будку для собаки можно построить...
Ну может мастерскую как на последнем видео.
А что им мешает каркас из встаратых досок добавить? Надежности добавило бы.
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8k
Puans-on Полчаса назад
Дом из пенополистирола можно строить только лютейшему врагу в подарок.
За такое сажать надо!
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1M
Никифоридис Автор поста Полчаса назад
У ЭППС есть ещё один плюс
Ссылка www.youtube.com
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1k
likiloki Полчаса назад
Я не то что это безобразие, даже утепление стен и кровль пеноплексом не одобряю: без хорошей инжинерной вентиляции этот утеплитель сгноит все кострукции собирая на себя конденсат
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294
dm.star2011 Полчаса назад
это ж белоруссия-там относительно тепло ну и гор снега больших на крыше не будет. ну а "почему эппс?"-так это реклама. материал халявный(ну я так думаю)+ раскрутка канала ютюбского.
п.с. а сортир из эппса получился зашибись.(это я на одного из этих подписан-оченно хоцца увидеть чем закончится.)
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10k
Игорь 36 минут назад
а как у него с горючестью?
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5k
Наталья 52 минуты назад
А полочки как вешать?
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34k
Fat Lynx Час назад
Скоро в черте и пригородах Краснодара будут такие строить для приезжих... ну а что, они все равно покупают говно за деньги не глядя. Уже сейчас 99,9% строительства ведется исключительно по дендро-фекальным технологиям специалистами из очень средней Азии, а тут и вовсе можно на палках экономить.
Приживется, 100%!
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17k
Марина Час назад
Интересно, а ураганы или просто шквалистый ветер там бывает?
Зато не утонет :-)
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606
александр ломовицкий Час назад
ну если они строят для себя то пусть совершенствуют дендро-фекальный способ строительства . а вот если на продажу то те покупается на такое фуфло нужно на опыты в дурку отдавать.
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