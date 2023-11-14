Пост лютой ярости и недоумения: о домах из ЭППС по бескаркасной технологии

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Наткнулся на Ютубе на блогеров-самостройщиков, которые увлеклись строительством домов из экструдированного пенополистирола. Прикол таких домов в том, что из ЭППС изготовлено всё: перемычки, крыша, стены. Построено всё без какого-либо каркаса ради дешевизны.
Алгоритмы Youtube порой советуют такие... странные штуки, что у меня просто слов нет. Всё началось с двух блогеров в Беларуси. Они стали делать из ЭППС сначала уличные сортиры и будки, а потом переключились на строительство полноценных домов. Их фишкой было то, что ЭППС выполнял функции... всего. Для них это и материал-утеплитель, и конструкционный материал, заменяющий арматуру, блоки, кровлю... Да буквально всё.
Сразу предупрежу, что не стоит полагаться на "создателей новой бескаркасной технологии", потому что нет такой технологии. Включайте мозг и используйте материалы по их прямому назначению. Велосипед уже изобрели. Не стоит его переизобретать снова.
Конечно, если вам не жалко собственного времени, а также денег и сил, то в добрый путь.
Сразу предупрежу, что не стоит полагаться на "создателей новой бескаркасной технологии", потому что нет такой технологии. Включайте мозг и используйте материалы по их прямому назначению. Велосипед уже изобрели. Не стоит его переизобретать снова.
Конечно, если вам не жалко собственного времени, а также денег и сил, то в добрый путь.
Мужчина из Псковской области построил дом из ЭППС
Что представляют собой такие "технологии"
Листы из ЭППС монтируются на пену и заштукатуриваются при помощи цементной штукатурки или плиточного клей с сеткой. Всё. Весь секрет
Что особенно понравилось в данном "доме"? Расчёт стоимости. Видимо, ЭППС он где-то взял бесплатно, потому что цена явно сильно занижена.
Мокрые углы "здания" снизу возле фундамента. Я бы поверил, что это в неотапливаемом помещении намокают углы здания из-за плохой вентиляции и отсутствия отопления. Но в этом случае намокание бы начиналось возле кровли, а не снизу. Здесь же, вероятно не сделана гидроизоляция и штукатурка просто тянет воду от мокрого бетона. Вы же замечали, что каменщики обычно укладывают рубероид или делают другую гидроизоляцию между фундаментом и стеной? Это не для того, чтобы стены намокали, им просто делать нечего... Глупые, просто не знают, что тут можно знатно экономить.
В видео человек обмолвился, что потратил на фундамент что-то в районе 5000 рублей. Уверен, что данная конструкция не простоит и двух сезонов. Хороший мороз и пучение грунтов сделают пламенный привет такому фундаменту.
Особо порадовал метод крепления балок к "мауэрлату". Это просто прекрасно. Нет, не прекрасно, это был сарказм.
Мокрые углы "здания" снизу возле фундамента. Я бы поверил, что это в неотапливаемом помещении намокают углы здания из-за плохой вентиляции и отсутствия отопления. Но в этом случае намокание бы начиналось возле кровли, а не снизу. Здесь же, вероятно не сделана гидроизоляция и штукатурка просто тянет воду от мокрого бетона. Вы же замечали, что каменщики обычно укладывают рубероид или делают другую гидроизоляцию между фундаментом и стеной? Это не для того, чтобы стены намокали, им просто делать нечего... Глупые, просто не знают, что тут можно знатно экономить.
В видео человек обмолвился, что потратил на фундамент что-то в районе 5000 рублей. Уверен, что данная конструкция не простоит и двух сезонов. Хороший мороз и пучение грунтов сделают пламенный привет такому фундаменту.
Особо порадовал метод крепления балок к "мауэрлату". Это просто прекрасно. Нет, не прекрасно, это был сарказм.
Особо красиво мокнут балки, поскольку ЭППС является ещё и кровлей. Очень надёжно. В Псковской области, вероятно, не бывает сильных снегопадов.
Сами стены просто великолепны: полочку можно повесить надёжно, я не говорю про какую-то тяжёлую технику на кронштейнах.
Сами стены просто великолепны: полочку можно повесить надёжно, я не говорю про какую-то тяжёлую технику на кронштейнах.
А здесь всё тот же блогер, но уже в Беларуси строит двухэтажный дом из ЭППС
Ещё один блогер пиарит ЭППС... Делая из него даже грядки для огорода. Видимо, человек где-то бесплатно берёт этот совсем недешёвый материл
Ещё одна поделка из полистирола
Что сказать? Я даже не знаю. Тут либо все с ума посходили, либо такие видосы напрямую проплачиваются производителями полистирола. Может я один такой сумасшедший и мне всё это кажется лютой дичью?
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если это так то такой "дом" можно насквозь пробежать или ушатав с ноги подвергнуть его почти критическому повреждению
Ну может мастерскую как на последнем видео.
А что им мешает каркас из встаратых досок добавить? Надежности добавило бы.
За такое сажать надо!
п.с. а сортир из эппса получился зашибись.(это я на одного из этих подписан-оченно хоцца увидеть чем закончится.)
Приживется, 100%!
Зато старые дома стоят куда как дороже. Посему идею домика у моря отложил на неопределенный срок.
Зато не утонет :-)