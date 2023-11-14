Пост лютой ярости и недоумения: о домах из ЭППС по бескаркасной технологии

Что особенно понравилось в данном "доме"? Расчёт стоимости. Видимо, ЭППС он где-то взял бесплатно, потому что цена явно сильно занижена.



Мокрые углы "здания" снизу возле фундамента. Я бы поверил, что это в неотапливаемом помещении намокают углы здания из-за плохой вентиляции и отсутствия отопления. Но в этом случае намокание бы начиналось возле кровли, а не снизу. Здесь же, вероятно не сделана гидроизоляция и штукатурка просто тянет воду от мокрого бетона. Вы же замечали, что каменщики обычно укладывают рубероид или делают другую гидроизоляцию между фундаментом и стеной? Это не для того, чтобы стены намокали, им просто делать нечего... Глупые, просто не знают, что тут можно знатно экономить.



В видео человек обмолвился, что потратил на фундамент что-то в районе 5000 рублей. Уверен, что данная конструкция не простоит и двух сезонов. Хороший мороз и пучение грунтов сделают пламенный привет такому фундаменту.



Особо порадовал метод крепления балок к "мауэрлату". Это просто прекрасно. Нет, не прекрасно, это был сарказм.