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В России отметят Новый год без рекламы Coca-Cola

В России отметят Новый год без рекламы Coca-Cola

Автор:
16 ноября 2023 15:50
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   новый год   подборка   праздники   торжество   
1755
17
Опять! И это будет просто потрясающе! Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит... Вот уже и настала вторая половина ноября... Новый год всё ближе!
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Метки: Прикол   Юмор   новый год   подборка   праздники   торжество   
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11  комментариев
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5k
Тамара 2 часа назад
Мне больше 40 лет, но я это вижу впервые.
Хотя догадываюсь, что это нечто связанное с электричеством. )))
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483
Уверенный пользователь Полчаса назад
Комментарий к фото
А кто пишет письмо на русском языке какому-то санте? У нас письмо пишут Деду Морозу. Нечего тут гомосятину пиндосскую пропагандировать
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3k
Walther 41 минуту назад
В России отметят Новый год без рекламы Coca-Cola

А у нас бл*дь, так мало рекламы, что без Кока-колы жизня пошла под откос!
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25k
Bayker 59 минут назад
Праздник к нам приходит
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642
ruslan d 2 часа назад
А что на последней картинке ? Удлинитель очумелые ручки ?
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65k
doker 2 часа назад
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62k
pynh 2 часа назад
а когда говорят "без рекламы кокаколы" разве не рекламируют кокаколу?
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