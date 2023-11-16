В России отметят Новый год без рекламы Coca-Cola

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Опять! И это будет просто потрясающе! Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит... Вот уже и настала вторая половина ноября... Новый год всё ближе!
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Хотя догадываюсь, что это нечто связанное с электричеством. )))
А у нас бл*дь, так мало рекламы, что без Кока-колы жизня пошла под откос!