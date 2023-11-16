В России отметят Новый год без рекламы Coca-Cola

Панковская карта для тех, кто идет против системы

Удалёнщики — люди, которые буквально живут на работе

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 14 ноября

Трусишки и винишко: альтернативные способы украсить ёлочку

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 13 ноября

Близится главное испытание года: новогодний жор и январский дожор