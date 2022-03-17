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"Сойдёт и так": сочная подборка строительного юмора

"Сойдёт и так": сочная подборка строительного юмора (18 фото)

Автор:
17 марта 2022 11:02
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   и так сойдёт   подборка   прикол   рукопопы   сантехника   электрика   
1249
18
Если можно сделать что-то плохо, то это будет сделано плохо! Я понимаю, что подобные посты выходили с завидной регулярностью, но есть одно "но!". Это свежие строительные приколы, приправленные парочкой отборных баянов. Если вы разбираетесь в стройке и хорошей работе, то по-достоинству оцените сей пост. Погнали!
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Источник:

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Метки: Юмор   и так сойдёт   подборка   прикол   рукопопы   сантехника   электрика   
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2  комментария
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814
Дмитрий 9 минут назад
Последняя, это подсветка...ну не убрали снег..бывает.
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1k
Лимонадный Джо 8 минут назад
На фото 9 похоже процесс в разгаре. Дверь прорублена в окне а балкон,или дополнительная жилплощадь, ещё в проекте.
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