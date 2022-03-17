"Сойдёт и так": сочная подборка строительного юмора

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Если можно сделать что-то плохо, то это будет сделано плохо! Я понимаю, что подобные посты выходили с завидной регулярностью, но есть одно "но!". Это свежие строительные приколы, приправленные парочкой отборных баянов. Если вы разбираетесь в стройке и хорошей работе, то по-достоинству оцените сей пост. Погнали!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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