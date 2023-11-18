Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 ноября

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Субботние мемы, которые успели изготовить мемоделы. Что же произошло сегодня в этот день? В 1775 году был издан манифест о новом делении России на 50 губерний, а в 1865 году издали первый рассказ Марка Твена "Знаменитая прыгающая лягушка".
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