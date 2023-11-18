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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 ноября

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 ноября

Автор:
18 ноября 2023 21:17
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
4676
20
Субботние мемы, которые успели изготовить мемоделы. Что же произошло сегодня в этот день? В 1775 году был издан манифест о новом делении России на 50 губерний, а в 1865 году издали первый рассказ Марка Твена "Знаменитая прыгающая лягушка".
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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7  комментариев
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218
iskra Час назад
Простите старика за черный юмор. Точнее,за печальную правду..
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21
Петр 21 минуту назад
А у него велик дороже твоего опеля..
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2k
Генрих 36 минут назад
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60k
Олег 53 минуты назад
свежак....да подтвердят разложившиеся покойники
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10k
Гомерчик 2 часа назад
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Никифоридис

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