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Житель Хабаровска в одиночку отметелил пятерых цыган, которые на него набросились

Житель Хабаровска в одиночку отметелил пятерых цыган, которые на него набросились

Автор:
02 октября 2022 18:22
Сообщество : Жить в России
Метки: касса   магазин   охранник   парень   пробка   травмат   хабаровск   цыгане   
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Сначала пошли врукопашную, потом парень достал травмат.

В магазине Хабаровска произошёл инцидент на кассе: группа цыган создала пробку - что-то громко обсуждали и ссорились. Стоящий в очереди 23-летний покупатель попросил их вести себя потише и ускориться, чтобы не создавать проблемы другим.

В ответ цыгане полезли в драку, но парень дал им достойный отпор.

Затем драка переместилась на улицу, где в сторонке тихо стоял и не вмешивался охранник этого магазина. Один из нападавших стал «предъявлять» ему за бездействие, тогда вмешался здоровяк, который в одиночку раскидал пять человек, и применил травмат. Так сказать, вместо успокоительного.


Потом приехала Росгвардия и ОМОН - после проверки разрешения на владение травматом, парня отпустили.

Источник:

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Метки: касса   магазин   охранник   парень   пробка   травмат   хабаровск   цыгане   
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173  комментария
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14k
сеньор Леонсио 7 часов назад
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7k
mbr 2 минуты назад
Оставлю это здесь. Ничего личного, традиция.
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51k
smakido 12 минут назад
Охраннику -медаль и шампанское за выдержку и самообладание, а паренек реально боец и умничка. Цыгане - сволочи как всегда !
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1k
Vadim Balabanov 54 минуты назад
Все понравилось. Особенно как охранник коврик поправил...
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3k
Deniss Час назад
Охранник - красавчик
Не потерял самообладания, ни один мускул не дрогнул, когда стрельба началась - даже не дернулся.
Н - Невозмутимость
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16k
Toxictofa 2 часа назад
Еще когда мужика в зале пытались бить, сразу увидел, что боксом занимался, возможно профессионально.
Истинный воин русского народа!
P.S. Предлагаю отменить головную ответственность ха убийство "ромалэ", ибо з.а.е.б.а.л.и!
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6k
Gamletof 2 часа назад
Молодец мужик, а охрана гнилая, так для вида, только за маски щемить могут детей и женщин.
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1k
Вадим В. Новоженов 2 часа назад
От травмата, куда по закону можно стрелять - толку нет, калибры и пороховая навеска слишком малы .
На улице (помещение после его применения будет непригодно для нахождения в нём 1-1,5 часа) лучше отечественного "Шока" (перцового аэрозольного баллона) нет .
Ослепляет, приводит к сильнейшему раздражению и выводит из боевого состояния на 30-40 минут без проблем любого, даже сильно пьяных .
Не знаю, как сейчас, им были "вооружена" наша ППС .
Газ продаётся в свободно в охотничьих магазинах, 500-600 рублей .
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0
Pavel Вадим В. Новоженов 7 минут назад
Иди уроки делай, умник.
Такой бред понаписал...
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10k
*Сергей* 2 часа назад
Бандерлоги кидают бананы в Балу…
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110
Краснодар 2 часа назад
Здоровый жлоб. И добрый, цыган не стал калечить. Верно говорят, что физически сильные люди добры. Видео явно это подтверждает.
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−23
Алекс 2 часа назад
А где лежащие смирно цыганы?
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−59
max max 2 часа назад
Продолжайте ставить мне минусы,я это переживу. ))
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4k
SR 2 часа назад
"Жизнь" в России в одном посте...
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4k
Timur 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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260
Santa Dies 2 часа назад
Не люблю расистов и цыган. Наш красавчик. Истинный воин.
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31k
Григорий 2 часа назад
Мощный воин!
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26k
Вован 2 часа назад
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−59
max max 2 часа назад
Я не удивлюсь,если "охранник" первый попадёт под мобилизацию.А "герою" вручить повестку будет рисковано.
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13k
Konstantin 3 часа назад
Странно охраннику предьявы кидать, это продуктовый, а не казино Голдэн Палас, охрана соответствующая.
Хорошо что мужик целый, а то могли и зарезать.
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38k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 3 часа назад
охеревшие от безнаказанности откормленные хомячки. ждём видео с плаксивыми раскаяниями.
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24k
Slawa49 3 часа назад
душевно))) я перед тем как это прочитать смотрел фильм "Хоббит. нежданное путешествие)))) и этот чувак мне очень напомнил Озога осквернителя)))))))) такой же здоровый и лысый)))))))))))))))
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