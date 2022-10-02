Житель Хабаровска в одиночку отметелил пятерых цыган, которые на него набросились

Сначала пошли врукопашную, потом парень достал травмат.
В магазине Хабаровска произошёл инцидент на кассе: группа цыган создала пробку - что-то громко обсуждали и ссорились. Стоящий в очереди 23-летний покупатель попросил их вести себя потише и ускориться, чтобы не создавать проблемы другим.
В ответ цыгане полезли в драку, но парень дал им достойный отпор.
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Затем драка переместилась на улицу, где в сторонке тихо стоял и не вмешивался охранник этого магазина. Один из нападавших стал «предъявлять» ему за бездействие, тогда вмешался здоровяк, который в одиночку раскидал пять человек, и применил травмат. Так сказать, вместо успокоительного.
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Потом приехала Росгвардия и ОМОН - после проверки разрешения на владение травматом, парня отпустили.
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АНТИФИШКИ
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Не потерял самообладания, ни один мускул не дрогнул, когда стрельба началась - даже не дернулся.
Н - Невозмутимость
Истинный воин русского народа!
P.S. Предлагаю отменить головную ответственность ха убийство "ромалэ", ибо з.а.е.б.а.л.и!
На улице (помещение после его применения будет непригодно для нахождения в нём 1-1,5 часа) лучше отечественного "Шока" (перцового аэрозольного баллона) нет .
Ослепляет, приводит к сильнейшему раздражению и выводит из боевого состояния на 30-40 минут без проблем любого, даже сильно пьяных .
Не знаю, как сейчас, им были "вооружена" наша ППС .
Газ продаётся в свободно в охотничьих магазинах, 500-600 рублей .
Такой бред понаписал...
Соответственно, если вы считаете, что в России только это обыденность - значит вы и достойны только подобного .
Смиритесь или меняйтесь .
Хорошо что мужик целый, а то могли и зарезать.