Житель Хабаровска в одиночку отметелил пятерых цыган, которые на него набросились

В магазине Хабаровска произошёл инцидент на кассе: группа цыган создала пробку - что-то громко обсуждали и ссорились. Стоящий в очереди 23-летний покупатель попросил их вести себя потише и ускориться, чтобы не создавать проблемы другим.

В ответ цыгане полезли в драку, но парень дал им достойный отпор.