"Жесть какая-то!": жители Кривого Рога устроили давку из-за бесплатного масла и муки

На открытии магазина каждому покупателю пообещали небольшой подарок. Люди были готовы идти по головам ради халявных продуктов.
В Кривом Роге открылся новый супермаркет АТБ, который для привлечения покупателей анонсировал акцию: каждому посетителю бесплатно - по килограмму муки и литру растительного масла. Такого ажиотажа руководство магазина не ожидало!
Даже сами жители, комментируя происходящее, заявляют, что это "жесть". Пришли и пенсионеры, и молодёжь, которая разом забыв правила приличия, пыталась пролезть первыми за халявными дарами.
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На Украине регулярно проводят благотворительные акции с раздачей продуктов. Не так давно похожее мероприятие прошло в Чернигове, где раздавали хлеб.
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Желающих нашлось, судя по видео, немало. Кстати, многие российские предприниматели по своей инициативе специально держат в магазинах лоток с бесплатными продуктами, которые может взять любой нуждающийся.
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... Вот и поумничал, старый злыдень – сам типа такой.