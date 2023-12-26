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"Жесть какая-то!": жители Кривого Рога устроили давку из-за бесплатного масла и муки

"Жесть какая-то!": жители Кривого Рога устроили давку из-за бесплатного масла и муки

Автор:
26 декабря 2023 08:27
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Кривой Рог   благотоврительность   давка   магазин   раздача продуктов   халява   хдеб   
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На открытии магазина каждому покупателю пообещали небольшой подарок. Люди были готовы идти по головам ради халявных продуктов.

В Кривом Роге открылся новый супермаркет АТБ, который для привлечения покупателей анонсировал акцию: каждому посетителю бесплатно - по килограмму муки и литру растительного масла. Такого ажиотажа руководство магазина не ожидало!


Даже сами жители, комментируя происходящее, заявляют, что это "жесть". Пришли и пенсионеры, и молодёжь, которая разом забыв правила приличия, пыталась пролезть первыми за халявными дарами.



На Украине регулярно проводят благотворительные акции с раздачей продуктов. Не так давно похожее мероприятие прошло в Чернигове, где раздавали хлеб.


Желающих нашлось, судя по видео, немало. Кстати, многие российские предприниматели по своей инициативе специально держат в магазинах лоток с бесплатными продуктами, которые может взять любой нуждающийся.


Источник:

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Метки: Кривой Рог   благотоврительность   давка   магазин   раздача продуктов   халява   хдеб   
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9  комментариев
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57k
zloykoyot 2 часа назад
Пфф. Тоже мне открытие. Если бы только сейчас и только за продуктами давки были. Роликами как они штурмуют секонд-хенды интернет полон давным-давно. Зато цээвропа и не як у москалиiв.
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8k
jnkbxybr 19 минут назад
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20k
Shtoppi 23 минуты назад
что сказать - отлично помайданили.
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17k
SandMANn Полчаса назад
По сути "хапун" заложен в природе животного по фамилии "человек" независимо от национальности и системы (вспомните "чёрные пятницы" в типа цивильном Западе). Разница, в том числе, и в уровне достатка и условиях существования. На "сытый желудок" (обобщённо), конечно, проще рассуждать о культуре порядочности. "Белые вороны" есть, но их совсем ничего и, в основном, люди глубоко верующие, либо не очень психически стабильные. В жизни, к сожалению, большинство типа людей в условиях выживаемости и явной безнаказанности готовы "перегрызать глотку друг другу" с отличительной от зверей осознанностью. ...Бывает иногда и без необходимости выживания, а просто так – из вредности. ...Какой там "коммунизм"?

... Вот и поумничал, старый злыдень – сам типа такой.
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219
ruslan d 39 минут назад
А эти акции делают специально , чтоб унизить и покалечить людей ?
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2k
Relost 53 минуты назад
Эфективные менеджеры как всегда устроили писец. Достаточно чуть чуть поправить обяву и давки не будет "Подарок при покупек от 1000р - килограмм муки и литр растительного масла." 90% халявщиков и близко не подайлут к магазину.
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850
Шурман 2 часа назад
У нас магазинчик есть Кора , рядом с ним центр по размещению беженцев , по пятницам им просрочку отдают , угадайте на каком языке там матами орут ? . Вот цэ Европейцы . К мне лично в магазин приходили просили что бы я поменял дисплеи и как можно дешевле , когда отказал и сказал что все платят одинаково и мне в ответ прилетело что я и москаль и тд и когда мои арабы взбесились они быстро убежали .
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