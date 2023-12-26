"Жесть какая-то!": жители Кривого Рога устроили давку из-за бесплатного масла и муки

В Кривом Роге открылся новый супермаркет АТБ, который для привлечения покупателей анонсировал акцию: каждому посетителю бесплатно - по килограмму муки и литру растительного масла. Такого ажиотажа руководство магазина не ожидало!

Даже сами жители, комментируя происходящее, заявляют, что это "жесть". Пришли и пенсионеры, и молодёжь, которая разом забыв правила приличия, пыталась пролезть первыми за халявными дарами.