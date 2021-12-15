FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 787 постов • 238 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США 
Берём и не платим: наглость калифорнийского бомжа не знает границ

Берём и не платим: наглость калифорнийского бомжа не знает границ (2 фото + 1 видео)

Автор:
15 декабря 2021 13:44
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Лос-Анджелес   алкоголь   бомж   калифорния   кража   магазин   правонарушение   сша   
811
2
1
Многие слышали, что в Калифорнии кражи до 950 долларов теперь относят к мелким правонарушениям, чем и пользуются недобросовестные люди.
На кадрах, появившихся в сети, можно заметить неопрятного мужчину в рождественской шапке, который просто складывает бутылки со спиртным в свой рюкзак. При этом он курит прямо в магазине и не носит маску.

Интересно, что торговая точка расположена в Лос-Анджелесе на аллее славы на Голливудском бульваре.
Известно, что теперь у охранников подобных магазинов в инструкции прописано не вмешиваться, а снимать правонарушение на видео, для дальнейшей передачи полиции. Это сделано из-за того, чтобы они не рисковали жизнями, ведь нередко подобные "элементы" носят с собой оружие.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: Лос-Анджелес   алкоголь   бомж   калифорния   кража   магазин   правонарушение   сша   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
261
Ххх 36 минут назад
Может наших охранников пятерочки или Дикси, да и в магните много достойных имеется, отправить)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
656
SilentBob Полчаса назад
Санта какой-то стрёмный... он охранника куда-то заманивает, расставляя с3.14зженные бутылки)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
myymoo Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
В Минобороне создали бронешлем-противогаз для защиты от оружия массового поражения В Минобороне создали бронешлем-противогаз для защиты от оружия массового поражения Мужчина обманом получил государственные 370 млн рублей на выплату зарплаты, но спустил их на авто Мужчина обманом получил государственные 370 млн рублей на выплату зарплаты, но спустил их на авто В Калифорнии появился посёлок для бомжей В Калифорнии появился посёлок для бомжей Американский магазин заклеймили позором после анонса продаж значка в виде желтой звезды Давида Американский магазин заклеймили позором после анонса продаж значка в виде желтой звезды Давида Сотни павлинов захватили округ Лос-Анджелеса Сотни павлинов захватили округ Лос-Анджелеса Сухой закон в США: логическое обоснование, итоги, причины отмены Сухой закон в США: логическое обоснование, итоги, причины отмены
Serenity

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

10433



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Таксиста, устроившего в Петербурге смертельную поножовщину, задержали в Воронеже
2
191
Таксиста, устроившего в Петербурге смертельную поножовщину, задержали в Воронеже
Куда пропал Рахат Лукумыч: история Амаяка Акопяна
3
118
Куда пропал Рахат Лукумыч: история Амаяка Акопяна
Набирающие популярность в сообществах
Опасность разговоров на день Ивана Молчальника
0
6
Опасность разговоров на день Ивана Молчальника
Признание прав человека
0
16
Признание прав человека
В Минобороне создали бронешлем-противогаз для защиты от оружия массового поражения
В Минобороне создали бронешлем-противогаз для защиты от оружия массового поражения
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Новогоднее настроение
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#история#факты#юмора#Ynews#Москва#сарказм#в мире#дтп
#фото#интересно#картинки#люди#интересное#новости#автомобили#смешные#фильм#криминал
#ватермарк#животные#приколы#СССР#Разное#кино#комментарии#подборка#кот#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться