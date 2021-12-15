Берём и не платим: наглость калифорнийского бомжа не знает границ

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Многие слышали, что в Калифорнии кражи до 950 долларов теперь относят к мелким правонарушениям, чем и пользуются недобросовестные люди.
На кадрах, появившихся в сети, можно заметить неопрятного мужчину в рождественской шапке, который просто складывает бутылки со спиртным в свой рюкзак. При этом он курит прямо в магазине и не носит маску.
Интересно, что торговая точка расположена в Лос-Анджелесе на аллее славы на Голливудском бульваре.
Интересно, что торговая точка расположена в Лос-Анджелесе на аллее славы на Голливудском бульваре.
Известно, что теперь у охранников подобных магазинов в инструкции прописано не вмешиваться, а снимать правонарушение на видео, для дальнейшей передачи полиции. Это сделано из-за того, чтобы они не рисковали жизнями, ведь нередко подобные "элементы" носят с собой оружие.
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