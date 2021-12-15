Берём и не платим: наглость калифорнийского бомжа не знает границ

На кадрах, появившихся в сети, можно заметить неопрятного мужчину в рождественской шапке, который просто складывает бутылки со спиртным в свой рюкзак. При этом он курит прямо в магазине и не носит маску.



Интересно, что торговая точка расположена в Лос-Анджелесе на аллее славы на Голливудском бульваре.