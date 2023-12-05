Самые неоднозначные матери животного мира

Со словом «мама» ассоциируется всё самое доброе, нежное и трогательное, что только есть в нашем мире.
Но имеется в живой природе и ряд исключений, которые только подтверждают правила.
Конечно, львицы, как и другие кошачьи, заботятся о своём потомстве. Но если в прайде меняется вожак, могут пожертвовать львятами, которым ещё не исполнилось двух лет. Новый альфа избавляется от потомства предшественника, видя в нём конкурентов, а львица занимает пассивную позицию и не препятствует убийству своих детёнышей.
Многие грызуны после первых родов расправляются с потомством. Это обусловлено патологиями детёнышей. Но милые трогательные хомячки бывают настолько шокированы материнством, что загрызают собственных малышей, видя в них угрозу для себя. Но жертвы во имя сохранения рода могут быть и в том случае, если хомячат слишком много, и зверёк объективно не сможет их всех выкормить из-за недостатка молока.
Если кукушка коварно подбрасывает свои яйца в чужие гнёзда, вынуждая других птиц растить вместо собственных птенцов подкидышей, то эта скромная вездесущая птичка способна пойти ещё дальше. Самочка воробья может вычислить гнёзда конкуренток в округе и расправиться с птенчиками, чтобы внимание воробья было приковано исключительно к ней и её потомству. Больше еды – больше шансов на выживание.
Для откладывания личинок самка жука-могильщика использует тушки погибших грызунов, чаще мышей. Насекомое поглощает органику и срыгивает удобную для питания потомства субстанцию. Вот только если личинок много, то последних, которым «пюре» не досталось, мамаша в целях рационализации, ничтоже сумняшеся, съедает сама.
У обитателей Индии тонкотелов или лангуров практикуется уничтожение потомства. Самцы обезьян могут поцарапать, укусить или даже убить детёнышей. А самки не препятствуют этому в связи со стремлением спариться с новым вожаком. Звучит ужасно, но таков жизненный уклад в стаях лангуров.
Самка африканского чёрного орла обычно откладывает пару яиц. Но реалии таковы, что в живых должен остаться только один – более сильный птенец. Когда птенцы появляются, то практически сразу начинают драться, конкурируя за ресурсы и борясь за главенство. Мать смотрит на противостояние, которое чаще всего завершается гибелью одного из орлят, совершенно спокойно.
Галапагосская акула – живородящая. И с периодичностью примерно каждые два года даёт жизнь десятку, а то и большему количеству акулят. Рожает их на мелководье и сразу уплывает, не проявляя к потомству ни интереса, ни заботы. Такое поведение обусловлено необходимостью сохранения вида. Дело в том, что на большой глубине малышей могут быстро съесть. И с большой долей вероятности охотницей станет сама же новоиспечённая мамаша.
Мадагаскарские муравьи Adetomyrma venatrix практикуют нестандартный способ питания. Дело в том, что природа обеспечила их специфической физиологической особенностью. Соединение между грудью и брюшком слишком узкое и не позволяет насекомым питаться твёрдой пищей, только жидкостью. И королева Адетомирма вместе с рабочими подданными питается гемолимфой личинок, прогрызая кожицу и усваивая важные белки. Такой способ питания получил название «неразрушающего каннибализма», поскольку большая часть личинок, что не может не радовать, ухитряется выжить после такой экзекуции.
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