Самые неоднозначные матери животного мира

Галапагосская акула – живородящая. И с периодичностью примерно каждые два года даёт жизнь десятку, а то и большему количеству акулят. Рожает их на мелководье и сразу уплывает, не проявляя к потомству ни интереса, ни заботы. Такое поведение обусловлено необходимостью сохранения вида. Дело в том, что на большой глубине малышей могут быстро съесть. И с большой долей вероятности охотницей станет сама же новоиспечённая мамаша.