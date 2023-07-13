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Клиенты, от общения с которыми волосы на голове шевелятся

Клиенты, от общения с которыми волосы на голове шевелятся

Автор:
13 июля 2023 14:10
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   забавно   клиент всегда прав   клиенты   отзывы   отзывы покупателей   смешные картинки   смешные фото   фото   
4581
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Порой покупатели и заказчики ведут себя странно. У них бывают какие-то нереальные требования и ожидания. Перед вами переписки и отзывы клиентов, которые вызывают нервную усмешку у производителей.

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Метки: Прикол   забавно   клиент всегда прав   клиенты   отзывы   отзывы покупателей   смешные картинки   смешные фото   фото   
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3  комментария
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663
Nevad Black 2 часа назад
Комментарий к фото
ну а чего тут удивляться. Если Евгений после этого с мужем дальше живет в их квартире
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841
adssaf afasffdsga 11 минут назад
Комментарий к фото
Ипаный редбулл за 287 за баночку 0.25. Этож насколько нужно больным быть...
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8k
Роман Полчаса назад
У меня клиент выбивал скидку как многодетная семья, в итоге ее получили. Но при этом знали, что дата на которую они заказывают услугу им не подходит(другой и не было). В итоге получив скидку, сказали что дата не подходит и ушли в закат.

Похоже это просто принцип получить скидку, не важно будут ли пользоваться услугой и платить за нее.
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