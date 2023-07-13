Клиенты, от общения с которыми волосы на голове шевелятся

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Порой покупатели и заказчики ведут себя странно. У них бывают какие-то нереальные требования и ожидания. Перед вами переписки и отзывы клиентов, которые вызывают нервную усмешку у производителей.
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