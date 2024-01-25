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Альтернативная Википедия: простые и понятные картинки с объяснениями

Альтернативная Википедия: простые и понятные картинки с объяснениями

Автор:
25 января 2024 07:38
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   википедия   забавно   заьавно   картинки   короче википедия   смешно   
2404
17

Так пишут о себе авторы паблика: "Короче, Википедия — это как Википедия, только короче, понятней и с юмором. И главное ничего лишнего". Давайте посмотрим на их объяснения разных явлений и объектов.

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Метки: Прикол   википедия   забавно   заьавно   картинки   короче википедия   смешно   
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3  комментария
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980
adssaf afasffdsga 38 минут назад
Пожалуй, фишки остаются последним бастионом, где вайп говном является не просто разрешённым явлением, но и основой существования некоторых авторов.
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5k
Харон Полчаса назад
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5k
Хачик 47 минут назад
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