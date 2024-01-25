Альтернативная Википедия: простые и понятные картинки с объяснениями

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Так пишут о себе авторы паблика: "Короче, Википедия — это как Википедия, только короче, понятней и с юмором. И главное ничего лишнего". Давайте посмотрим на их объяснения разных явлений и объектов.
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