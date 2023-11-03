14 животных с самыми сильными челюстями в мире

Да, природа не наделила нас мощной челюстью. Средняя сила человеческого укуса в среднем составляет 11,3 килограмма на квадратный сантиметр. Не берём во внимание различных рекордсменов, чьи зубы являются даром небес, благодаря которому они способны гнуть металл и поднимать огромные тяжести.

В этом состязании нам лучше уступить место братьям нашим меньшим. Им явно есть, что показать.