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14 животных с самыми сильными челюстями в мире

14 животных с самыми сильными челюстями в мире

Автор:
03 ноября 2023 08:50
Сообщество : Животные
Метки: животные   природа   укус   факты   фото   челюсть   
2566
15

Человеку нужно приложить титанические усилия для раскусывания обычного ореха (последствия для зубной эмали при этом могут быть самые непредсказуемые). О том, чтобы попробовать на зуб что-то более серьёзное, даже говорить не приходится.

Да, природа не наделила нас мощной челюстью. Средняя сила человеческого укуса в среднем составляет 11,3 килограмма на квадратный сантиметр. Не берём во внимание различных рекордсменов, чьи зубы являются даром небес, благодаря которому они способны гнуть металл и поднимать огромные тяжести.

В этом состязании нам лучше уступить место братьям нашим меньшим. Им явно есть, что показать.

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Сила укуса — 32,6 кг/см²

Коэффициент силы укуса — относительный показатель, представляющий собой отношение силы смыкания челюстей к массе используемых мышц. При рассчёте не берутся во внимание индивидуальные особенности телосложения и физиологии животного. Расчётная величина, как правило, несколько меньше реальной силы укуса животных.

Сила укуса — 45,7 кг/см²

Сила укуса — 47 кг/см²

Сила укуса — 50,9 кг/см²

Сила укуса — 66,9 кг/см²

Сила укуса — 77 кг/см²

Сила укуса — 81,5 кг/см²

Сила укуса — 84,3 кг/см²

Сила укуса — 91 кг/см²

Сила укуса — 105,4 кг/см²

Сила укуса — 126,5 кг/см²

Сила укуса — 149 кг/см²

Сила укуса — 260 кг/см²

Сила укуса — 281 кг/см²

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Метки: животные   природа   укус   факты   фото   челюсть   
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12  комментариев
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9k
krivsan Час назад
самое опасное,"кусь"
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48k
consul1970 6 минут назад
Вот самый "болезненый" укус
Вот самый "болезненый" укусПосмотреть
Вот самый "болезненый" укус
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3k
Walther Полчаса назад
Слабаки
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22k
BiZ Полчаса назад
брали только рыб и млекопитающих? ясно же, что все первые места занимают насекомые.
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61k
pynh 46 минут назад
"У муравья рода Odontomachus челюстные мышцы настолько сильные, что он может взлететь в воздух, просто резко сомкнув челюсти и оттолкнувшись ими от земли."
а вам слабо захлопнуть челюсть и подлететь?
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5k
Lexx Час назад
А "обычный" орех, это который?
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1k
Бэмсяра 2 часа назад
а где же разъяренная жена в списке?)))
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391
Вадим Бэмсяра Час назад
У неё рот вообще не закрывается
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