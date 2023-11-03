14 животных с самыми сильными челюстями в мире

Человеку нужно приложить титанические усилия для раскусывания обычного ореха (последствия для зубной эмали при этом могут быть самые непредсказуемые). О том, чтобы попробовать на зуб что-то более серьёзное, даже говорить не приходится.
Да, природа не наделила нас мощной челюстью. Средняя сила человеческого укуса в среднем составляет 11,3 килограмма на квадратный сантиметр. Не берём во внимание различных рекордсменов, чьи зубы являются даром небес, благодаря которому они способны гнуть металл и поднимать огромные тяжести.
В этом состязании нам лучше уступить место братьям нашим меньшим. Им явно есть, что показать.
Сила укуса — 32,6 кг/см²
Коэффициент силы укуса — относительный показатель, представляющий собой отношение силы смыкания челюстей к массе используемых мышц. При рассчёте не берутся во внимание индивидуальные особенности телосложения и физиологии животного. Расчётная величина, как правило, несколько меньше реальной силы укуса животных.
Сила укуса — 45,7 кг/см²
Сила укуса — 47 кг/см²
Сила укуса — 50,9 кг/см²
Сила укуса — 66,9 кг/см²
Сила укуса — 77 кг/см²
Сила укуса — 81,5 кг/см²
Сила укуса — 84,3 кг/см²
Сила укуса — 91 кг/см²
Сила укуса — 105,4 кг/см²
Сила укуса — 126,5 кг/см²
Сила укуса — 149 кг/см²
Сила укуса — 260 кг/см²
Сила укуса — 281 кг/см²
Источник:
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а вам слабо захлопнуть челюсть и подлететь?