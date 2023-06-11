Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу

Дом семьи Заммит — один из самых известных объектов недвижимости в Сиднее. Как благодаря тому, что он заметно выделяется на фоне окружающих его типовых домиков, так и благодаря необычайной...