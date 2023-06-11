В апреле Заммитов в очередной раз решили убедить продать участок, предложив рекордную сумму в $ 33 млн. Это гораздо больше, чем стоимость жилья в The Ponds, пригороде, где и стоит дом. Однако Заммиты стоят на своем, регулярно отказывая застройщикам. Деньги, похоже, владельцев не особо интересуют, им нравится их большая территория. Хотя хозяева говорят, что раньше здесь было гораздо красивее, ведь дома в районе были уникальными и совершенно разными, а вокруг них были огромные территории.