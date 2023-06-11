Семья отказывается продавать дом, и вокруг него уже вырос целый район.
Самый известный объект недвижимости австралийского Сиднея — это дом семьи Заммит (Zammit). Эта семья уже много лет владеет участком в 2 гектара и не соглашается его продавать. Имение Заммитов сравнивают с китайским явлением «дингзиху» или «гвоздевыми» домами. Их владельцы также не хотят покидать свое жилье, оставаясь в нем жить вопреки всему: даже если вокруг строят автомагистрали, дома или железные дороги.
Когда-то у соседей Заммитов тоже были такие большие участки с уникальными домами и большими сельхозугодиями. Однако все соседи давно съехали, продав свою землю. Постепенно территория вокруг застроилась и превратилась в огромный спальный район с множеством домов. С высоты дом Заммитов чем-то напоминает Центральный парк в Нью-Йорке: зеленый оазис, вокруг которого отстроили ряды аккуратных домиков.
В апреле Заммитов в очередной раз решили убедить продать участок, предложив рекордную сумму в $ 33 млн. Это гораздо больше, чем стоимость жилья в The Ponds, пригороде, где и стоит дом. Однако Заммиты стоят на своем, регулярно отказывая застройщикам. Деньги, похоже, владельцев не особо интересуют, им нравится их большая территория. Хотя хозяева говорят, что раньше здесь было гораздо красивее, ведь дома в районе были уникальными и совершенно разными, а вокруг них были огромные территории.
Фото: thesun.ie
Домом Заммитов недовольны только застройщики, у которых простаивает земля. Соседи надеются, что упрямые домовладельцы будут стоять на своем и не поддадутся уговорам: они рады, что поблизости есть огромная лужайка, где могут спокойно играть дети.
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Теперь раз в месяц будет про этот дом?
Дом семьи Заммит — один из самых известных объектов недвижимости в Сиднее. Как благодаря тому, что он заметно выделяется на фоне окружающих его типовых домиков, так и благодаря необычайной...
Так что не все уж радужно.
И, да: в таком состоянии, при таких ограничениях, учитывая налоги на эту землю, теперь свой участок они не могут продать даже за его номинальную стоимость.
простите... а как это коррелируется с фразой из топа
"В апреле Заммитов в очередной раз решили убедить продать участок, предложив рекордную сумму в $ 33 млн" ?
У застройщика простаивать может только та земля, которую он приборёл под застройку, но ничего не строит. Тут не близко даже этот вариант. И как могут быть довольны соседи, что их дети могут играть на чужом участке? Нет, конечно может Заммиты и позволяют соседским деткам резвиться на своей лужайке, но сильно в этом сомневаюсь. Забор вокруг участка там вполне номальный и с одной стороны, где как раз дома уже обжиты, забор вообще глухой. (на фото и на фото из поста забор отлично виден) Так с какого перепуга Заммиты станут пускать детвору со всей округи к себе как в общественный сквер???
Ну а так-то... Прошло три недели-можно опять постить.
Простаивает - это когда владелец не использует по назначению. А тут красивый газон и дети играют.