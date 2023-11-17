17 кадров, от которых может стать немного не по себе

Когда мы смотрим фильм ужасов, то обычно готовы к пугающему повороту сюжета, и степень испуга зависит от мастерства режиссера. Но иногда жизнь бывает лучше любого сценариста, и легко создаёт страшноватые сюжеты, когда ты меньше всего этого ожидаешь. Взгляните!