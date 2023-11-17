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17 кадров, от которых может стать немного не по себе

17 кадров, от которых может стать немного не по себе

Автор:
17 ноября 2023 22:55
Сообщество : ФотоМир
Метки: Не по себе   Страшноватые   может   стать   сюжет   ужасы   
1478
18

Когда мы смотрим фильм ужасов, то обычно готовы к пугающему повороту сюжета, и степень испуга зависит от мастерства режиссера. Но иногда жизнь бывает лучше любого сценариста, и легко создаёт страшноватые сюжеты, когда ты меньше всего этого ожидаешь. Взгляните!

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Метки: Не по себе   Страшноватые   может   стать   сюжет   ужасы   
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4  комментария
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35k
Max Z Shtirlic Час назад
Не знаю, как там остальные ужасы - а вот блинчик очень милый :)
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53k
turyst 9 минут назад
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11k
kaboza 37 минут назад
За блинчик однозначно плюс)))
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