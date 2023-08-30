10 самых известных макгаффинов из популярных фильмов

Нам наконец-то рассказали предысторию того, как повстанцы заполучили технические чертежи «Звезды Смерти» — в «Изгое-один». И здесь эти чертежи определённо служат макгаффином. Но в оригинальных «Звёздных войнах» они вообще были основным элементом, продвигающим историю вперёд. После того, как «Тантив IV» взят на абордаж и оказывается, что чертежей нет в главном компьютере, Империя не останавливается ни перед чем, чтобы найти их. Имперские штурмовики следуют за дроидами R2-D2 и C-3PO, несущими чертежи, на Татуин, и убивают дядю и тётю Люка Скайуокера. Затем мы встречаемся с Ханом и Чуи, когда чертежи «Звезды Смерти» перемещаются по космосу и, наконец, попадают к повстанцам, которые теперь могут их тщательно изучить и найти в них слабое место. Почему чертежи точно макгаффин: если бы Дарт Вейдер нашёл их на корабле в первой же сцене, не было бы завязки сюжета. Он просто взял бы и уничтожил Альянс одним махом.