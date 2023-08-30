10 самых известных макгаффинов из популярных фильмов

Макгаффин — это сценарный приём, который впервые широко начал применять Альфред Хичкок. Речь о предмете (артефакте) или человеке, которые служат завязкой сюжета и его движущей силой, но при этом принципиальной роли не играют. Главное, что действие так или иначе строится вокруг них. Например, в триллере Хичкока «Птицы» макгаффин — это, собственно, птицы. В триллере «Психо» — это мать Нормана Бейтса. И так далее...
Хичкок был не единственным, кто использовал макгаффины. Этот киноприём со временем стал одним из самых популярных в сценарном искусстве. Вот несколько ярких примеров макгаффинов из фильмов, которые вы прекрасно знаете.
Многие люди могут забыть об этом во время просмотра фильма, но главные герои попадают во все эти неприятности из-за стремления найти Дага. Во-первых, из-за него они и приехали в Вегас. Даг женится, и друзья решили отпраздновать это старым добрым мальчишником. Возможно, не все зрители даже помнят о существовании Дага, потому что его показывают только в самом начале и всего несколько минут в конце. Но весь сюжет построен вокруг его поисков.
Нам наконец-то рассказали предысторию того, как повстанцы заполучили технические чертежи «Звезды Смерти» — в «Изгое-один». И здесь эти чертежи определённо служат макгаффином. Но в оригинальных «Звёздных войнах» они вообще были основным элементом, продвигающим историю вперёд. После того, как «Тантив IV» взят на абордаж и оказывается, что чертежей нет в главном компьютере, Империя не останавливается ни перед чем, чтобы найти их. Имперские штурмовики следуют за дроидами R2-D2 и C-3PO, несущими чертежи, на Татуин, и убивают дядю и тётю Люка Скайуокера. Затем мы встречаемся с Ханом и Чуи, когда чертежи «Звезды Смерти» перемещаются по космосу и, наконец, попадают к повстанцам, которые теперь могут их тщательно изучить и найти в них слабое место. Почему чертежи точно макгаффин: если бы Дарт Вейдер нашёл их на корабле в первой же сцене, не было бы завязки сюжета. Он просто взял бы и уничтожил Альянс одним махом.
Вот в чем особенность макгаффинов: вам не всегда нужно знать, что они собой представляют. Как, например, не нужно знать, что находится в чемоданчике, которые главные герои таскают с собой в «Криминальном чтиве». Что там внутри — не имеет принципиального значения. Всё, что нам нужно знать как зрителям, — это то, что это что-то важное. Фанатские теории предполагают всякое: что там бриллианты, украденные в «Бешеных псах», или «Оскар», который надеялся получить Квентин Тарантино, или душа Марселласа Уоллеса. Сам Тарантино признал, что не знает, что внутри чемодана. Это просто классический макгаффин для завязки конфликта.
4. Устройство Генезис в «Звёздном пути-2» и «Звёздном пути-3»
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Начиная со «Звездного пути II: Гнев Хана» и заканчивая «Звездным путем III: В поисках Спока», может показаться, что основной двигатель сюжета — ненависть Хана к Кирку и ненависть Кирка к клингонам. Но на самом деле это устройство Генезис. Хотя оно было разработано для создания жизни (терраформирования планет), устройство Генезис рассматривалось теми, кто не находился за пределами Звездного Флота, как абсолютное оружие, способное уничтожить целые планеты и лишить их жизни... по крайней мере, жизни, которая уже на них присутствовала. Благодаря устройству Генезис Кирк встречается со своим сыном. Позже, когда устройство помогает сохранить Кирку жизнь, его ищут клингоны, которые в конечном итоге из злости убивают сына Кирка. Когда тело Спока попадает на планету Генезис, он возрождается с помощью того самого устройства... Безусловно, Генезис — один из самых интересных макгаффинов в этом списке.
Есть множество примеров того, как людей использовали в качестве макгаффинов, но немногие из них сыграли столь же важную роль, как рядовой Джеймс Фрэнсис Райан. В центре внимания в фильме «Спасение рядового Райана» не нацисты или операция «Оверлорд», а скорее миссия, которую выполняют Том Хэнкс и его группа рейнджеров, намереваясь спасти обычного рядового от почти неминуемой смерти. Честно говоря, Райан играет вполне важную роль в истории. Но его действия (когда его находят) становятся просто еще одним шагом в сюжетном процессе, то есть тем же макгаффином. Когда он отказывается оставить свое подразделение и последовать за своими спасителями в безопасное место, многие из них погибают.
Когда дело доходит до мощного артефакта, служащего макгаффином, у нас есть Кольцо Всевластия. Всё, дальше можно не искать. Мало того, что это кольцо, которое Саурон полон решимости вернуть на протяжении всего сериала (как в кинотрилогии, так и во всех книгах), оно также невероятно мощно само по себе. Мы узнаем, что это не просто самое могущественное кольцо, но кольцо, которое связывает все остальные кольца вместе. Братство Кольца отправляется в эпический квест по возвращению этого мощного артефакта на Роковую Гору, где его можно уничтожить. Этот квест — только начало приключения, которое переплетает жизни всех жителей Средиземья. Кстати, в «Хоббите» макгаффин — это сокровища, на которых отдыхает дракон Смауг, а точнее, легендарный камень Аркенстон.
Тут можно было взять для примера что угодно, от Ковчега Завета до этих нелепых хрустальных черепов, потому что артефакт и сокровище любого фильма об Индиане Джонсе — макгаффин по определению. Возьмём Святой Грааль, просто потому, что он первым приходит на ум. Он конкретно указан как цель, к которой все стремятся. Мы узнаем, что его искал отец Индианы. Потом узнаем, что его ищут Адольф Гитлер и нацисты. Наконец, его ищет сам Индиана Джонс. И находит! Но это уже неважно — важно то, что эта чаша послужила своей цели и была двигателем приключенческой истории.
В классических фильмах, снятых в то время, когда Хичкок придумал термин «макгаффин», есть несколько замечательных макгаффинов, и Мальтийский сокол, вероятно, один из самых известных. В фильме это предмет, который все хотят заполучить, и он стимулирует действия всех персонажей. Макгаффином является не только сам «Сокол». Поиски его также движут сюжетом. Когда Гутман и Каир находят статуэтку и узнают, что это подделка, они не расстраиваются и даже не злятся. У них кружится голова от мысли, что они могут продолжать поиски. Именно поиск – погоня за «Соколом» по всему миру – придаёт их жизни смысл. Мысль о том, что они могут продолжать идти по этому пути, доставляет персонажам огромное удовольствие. Подразумеваемая ценность — вот что делает его идеальным макгаффином, очень похожим на чемоданчик в «Криминальном чтиве».
Фильм «Касабланка» — это не просто один из шедевров киноклассики, но и один из самых первых примеров макгаффина, на который зрители даже не обращают внимания. Всё, что происходит на экране, посвящено роману между Риком Блейном (Хамфри Богарт) и Ильзой Лунд (Ингрид Бергман). Именно на это обращено внимание зрителей. Но для героев фильма всё крутится вокруг транзитных писем! На протяжении всего сюжета Риком движет желание обезопасить и защитить бывшую возлюбленную. В конце концов он заставляет ее сесть в самолет, получив транзитные письма, которые позволяют им бежать из оккупированного нацистами Марокко. Чтобы получить письма, пришлось убить двух немецких курьеров, поэтому им придается большое значение. Но, несмотря на всю серьёзность ситуации, зрителей больше пленяет любовь Рика и Эльзы, чем макгаффин. Это и делает его совершенно особенным.
Фильм «Гражданин Кейн» начинается со смерти Чарльза Фостера Кейна. Он держит в руке стеклянный шар со снежным пейзажем и в момент смерти произносит слово rosebud («бутон розы»), а затем шар падает на пол. Что этот богач и магнат имел в виду перед смертью? Что за бутон розы? Значение его предсмертных слов — это и есть макгаффин, загадка, которую журналист Джерри Томпсон пытается разгадать в течение всего фильма. Только вот это ему так и не удаётся. Лишь зрители в самой последней сцене узнают, что такое на самом деле «бутон розы». Это торговая марка санок, на которых катался восьмилетний Кейн в тот день, когда его забрали от матери из дома в Колорадо. Символ беззаботного детства, чего-то самого заветного и потерянного навсегда.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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