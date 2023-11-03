FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 5170 постов • 1086 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты
25 фотографий, от которых становится не по себе

25 фотографий, от которых становится не по себе

Автор:
03 ноября 2023 15:09
Сообщество : Факты
Метки: Не по себе   вот это да!   интересные фотографии   картинка дня   кошмары   ну и ну   пугающие снимки   тревожно   удивительное рядом   ужасы   
1153
26

Эти кадры — как говорится, не для слабонервных. Сабреддит Oddly Terrifying собирает самые пугающие и странные снимки реальных событий, которые вызывают тревогу и наводят жуть. Если долго их рассматривать, то ночных кошмаров не миновать...

Вот они, невыдуманные кошмары нашей жизни.


×
×

Плаценту разрезают пополам и натирают морской солью для дезинфекции. После высыхания ее обрабатывают эмульгирующей смесью из танина и яичного желтка, чтобы она стала мягкой и податливой. Затем из нее делают плюшевого медвежонка.



Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: Не по себе   вот это да!   интересные фотографии   картинка дня   кошмары   ну и ну   пугающие снимки   тревожно   удивительное рядом   ужасы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
33k
Ego sum qui sum 52 минуты назад
череп после рака костей больше всего поразил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
611
­­­­ 9 минут назад
Только сейчас допер что это косплей на Мать Мэри самую старую жительницу Бикини боттом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Сергей 9 минут назад
Девять тысяч лет назад, не было не израиля, не иудеев.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

112036



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Вот когда качественно, тогда качественно: женский спортивный костюм с рекомендацией Фишек
Вот когда качественно, тогда качественно: женский спортивный костюм с рекомендацией Фишек
Странные шутки про Англию, которые не поймут англичане
Странные шутки про Англию, которые не поймут англичане
Набирающие популярность в сообществах
Дед прибалтийского панк-рока
Дед прибалтийского панк-рока
Про автора «2-х больших D»
Про автора «2-х больших D»
Xiaomi 14 Pro вместо молотка забивает гвозди (видео)
Xiaomi 14 Pro вместо молотка забивает гвозди (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда н спросили паспорт на кассе

Лучшие демотиваторы
Двойные стандарты

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#Юмор#аварии#ДТП#авто аварии#собака#Автовсячина#задержание#подборка
#животные#автомир#Прикол#в мире#кино#позитив#забавно#фильм#улыбнуло#Россия
#автомобили#машина#люди#интересное#факты#США#истории#Еда#суд#Москва
Xiaomi 14 Pro вместо молотка забивает гвозди (видео) Xiaomi 14 Pro вместо молотка забивает гвозди (видео) 20 странных и необычных вещей, на которые приятно смотреть 20 странных и необычных вещей, на которые приятно смотреть 20 забавных снимков о людях, которые столкнулись с неожиданной ситуацией 20 забавных снимков о людях, которые столкнулись с неожиданной ситуацией Детские оконные клетки и 13 других интересных изобретений из прошлого Детские оконные клетки и 13 других интересных изобретений из прошлого 20 фотографий, для полного понимания которых понадобится "звонок другу" 20 фотографий, для полного понимания которых понадобится "звонок другу" 45 увлекательных фотосравнений из самых разных областей жизни 45 увлекательных фотосравнений из самых разных областей жизни

На что жалуетесь?

Вернуться