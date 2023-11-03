25 фотографий, от которых становится не по себе

Эти кадры — как говорится, не для слабонервных. Сабреддит Oddly Terrifying собирает самые пугающие и странные снимки реальных событий, которые вызывают тревогу и наводят жуть. Если долго их рассматривать, то ночных кошмаров не миновать...
Вот они, невыдуманные кошмары нашей жизни.
15. Сетки "Антипрыжок" тайваньской компании Foxconn предназначены для того, чтобы не дать рабочим покончить с жизнью
Плаценту разрезают пополам и натирают морской солью для дезинфекции. После высыхания ее обрабатывают эмульгирующей смесью из танина и яичного желтка, чтобы она стала мягкой и податливой. Затем из нее делают плюшевого медвежонка.
19. Эта каменная маска возрастом 9000 лет — самая древняя в мире, она была найдена в Иудейской пустыне в Израиле
22. «По всему городу расставлены жуткие статуи. Я увидел такую в два часа ночи и чуть в штаны не наложил от страха»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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