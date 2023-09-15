Художница рисует зловещие рисунки с различной нечистью

Удивительное наблюдение — многие талантливые художники не любят рассказывать о себе. А почему? В большинстве случаев они уверены, что лучше всего о них и их внутреннем мире поведают работы. Аналогично считает талантливая и очень необычная художница, которая творит под ником Luna Ana. Девушка не сообщает о себе никакой информации и не показывает лицо, позволяя поклонникам строить догадки о своей личности только на основе творчества.

Художница рисует оккультно-монструозную нечисть, которая обитает в лесах и живёт по собственным законам. Откуда они взялись в её голове? Это совсем не важно. Главное, что картины получаются завораживающими и моментами невероятно пугающими.

Настоящий сюрреализм