Художница рисует зловещие рисунки с различной нечистью

Художница, работающая под ником Luna Ana, рисует жутких существ, словно сошедших из ночных кошмаров. Бестиарий, созданный автором, невероятно обширен и разнообразен.
Удивительное наблюдение — многие талантливые художники не любят рассказывать о себе. А почему? В большинстве случаев они уверены, что лучше всего о них и их внутреннем мире поведают работы. Аналогично считает талантливая и очень необычная художница, которая творит под ником Luna Ana. Девушка не сообщает о себе никакой информации и не показывает лицо, позволяя поклонникам строить догадки о своей личности только на основе творчества.
Художница рисует оккультно-монструозную нечисть, которая обитает в лесах и живёт по собственным законам. Откуда они взялись в её голове? Это совсем не важно. Главное, что картины получаются завораживающими и моментами невероятно пугающими.
Настоящий сюрреализм
Маленький друг
Друзья-призраки
Жуткий автопортрет
Люди, которые впервые видят рисунки художницы, уверены, что они сделаны в цифровом формате. Однако все картины девушка создаёт полностью от руки, используя для этого только собственную фантазию и акриловые краски.
Мысли роятся в голове
Прошлое следует по пятам
Демон
Клетка для призрака
Бестиарий, созданный художницей, невероятно обширный, а все монстры в нём разнообразны. Однако у существ есть одна интересная объединяющая черта — они вызывают чувство дискомфорта и необъяснимой тревоги (в особенности, если на них смотреть слишком долго).
Злодей
Что у тебя внутри?
Поклонники отмечают, что работы Luna Ana местами похожи на творения Леоноры Каррингтон — английской художницы, чьи картины полны загадок и труднопонимаемых метафор. Вполне вероятно, что девушка вдохновлялась её картинами. Они изобилуют мотивами кельтской и центрально-американской мифологии. Luna Ana в свою очередь довольно часто прибегает к индейской, японской и скандинавской мифологии.
Человек-мотылёк, а может, и не человек вовсе
Повелитель тьмы
Перекур
Одержимый
Всевидящий
Невесомость
Лучший друг
Притяжение
Встреча
Охота
Сложно сказать, кого на этой картине стоит бояться больше.
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