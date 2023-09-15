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Художница рисует зловещие рисунки с различной нечистью

Художница рисует зловещие рисунки с различной нечистью

Автор:
15 сентября 2023 07:57
Сообщество : Искусство
Метки: Нечисть   в мире   интересно   искусство   рисунок   ужасы   
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Художница, работающая под ником Luna Ana, рисует жутких существ, словно сошедших из ночных кошмаров. Бестиарий, созданный автором, невероятно обширен и разнообразен.

Удивительное наблюдение — многие талантливые художники не любят рассказывать о себе. А почему? В большинстве случаев они уверены, что лучше всего о них и их внутреннем мире поведают работы. Аналогично считает талантливая и очень необычная художница, которая творит под ником Luna Ana. Девушка не сообщает о себе никакой информации и не показывает лицо, позволяя поклонникам строить догадки о своей личности только на основе творчества.

Художница рисует оккультно-монструозную нечисть, которая обитает в лесах и живёт по собственным законам. Откуда они взялись в её голове? Это совсем не важно. Главное, что картины получаются завораживающими и моментами невероятно пугающими.

Настоящий сюрреализм

×
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Маленький друг

Друзья-призраки

Жуткий автопортрет

Люди, которые впервые видят рисунки художницы, уверены, что они сделаны в цифровом формате. Однако все картины девушка создаёт полностью от руки, используя для этого только собственную фантазию и акриловые краски.

Мысли роятся в голове

Прошлое следует по пятам

Демон

Клетка для призрака

Бестиарий, созданный художницей, невероятно обширный, а все монстры в нём разнообразны. Однако у существ есть одна интересная объединяющая черта — они вызывают чувство дискомфорта и необъяснимой тревоги (в особенности, если на них смотреть слишком долго).

Злодей

Что у тебя внутри?

Поклонники отмечают, что работы Luna Ana местами похожи на творения Леоноры Каррингтон — английской художницы, чьи картины полны загадок и труднопонимаемых метафор. Вполне вероятно, что девушка вдохновлялась её картинами. Они изобилуют мотивами кельтской и центрально-американской мифологии. Luna Ana в свою очередь довольно часто прибегает к индейской, японской и скандинавской мифологии.

Человек-мотылёк, а может, и не человек вовсе

Повелитель тьмы

Перекур

Одержимый

Всевидящий

Невесомость

Лучший друг

Притяжение

Встреча

Охота

Сложно сказать, кого на этой картине стоит бояться больше.

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Метки: Нечисть   в мире   интересно   искусство   рисунок   ужасы   
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10k
hairov 36 минут назад
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Vergüenza Ajena 24 минуты назад
Этому художнику да к психиатру сходить...
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16k
banzai7 Полчаса назад
Сракотно.
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Dobriy drug

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