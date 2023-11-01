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5 самых длинных хоррор-франшиз в истории кино

5 самых длинных хоррор-франшиз в истории кино

Автор:
01 ноября 2023 21:56
Сообщество : Кино
Метки: Разное   кино   кинофраншизы   подборка   развлечения   ужастики   ужасы   факты   фильмы   
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В мире кинематографа ужастики занимают одно из первых мест по кассовым сборам — и у них есть миллионы преданных зрителей. Несмотря на то, что фильмы ужасов часто критикуют за повторяющиеся приёмы и большое количество сиквелов, некоторые из них уже стали культовыми. Посмотрим на ужастики, в которых больше всего частей — и которые по сей день продолжают пугать зрителей со всего мира.

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"Кошмар на улице Вязов" - классический ужастик 1984 года, созданный режиссёром Уэсом Крэйвеном. Сюжет рассказывает о группе старшеклассников, которых во сне терроризирует убийца Фредди Крюгер (Роберт Инглунд). В своё время фильм быстро стал культовым во вселенной ужасов благодаря уникальному сюжету и жуткому визуальному ряду, а позже породил несколько сиквелов и даже перезапуск в 2010 году. На сегодня франшиза насчитывает 9 частей.

Первый фильм франшизы, "Пила: Игра на выживание", вышел в 2004 году. Из-за многочисленных сцен экстремального насилия и пыток фильм относят к жанру слэшер - и с каждой новой частью уровень жестокости увеличивается, чему поклонники жанра только рады. В 2010 году серия фильмов даже была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый кассовый хоррор-киносериал всех времён (затем его обогнала серия фильмов "Заклятие"). "Пила" по-прежнему остается одной из лучших франшиз фильмов ужасов, и насчитывает 10 частей.

Эта культовая франшиза уже больше трёх десятилетий пугает зрителей своим уникальным, вызывающим ужас гротеском, и визуальными эффектами. Оригинальный фильм основан на новелле Клайва Баркера 1986 года (он же - режиссёр фильма), и вышел на экраны в 1987 году. Сюжет строится вокруг мистической коробки-головоломки, которая вызывает сенобитов - садомазохистских существ из других измерений. В центре всего безумия фигурирует Пинхед, ставший иконой ужаса. "Восставший из ада" остаётся одной из самых популярных картин в жанре ужасов 80-х годов.

Фильм Джона Карпентера "Хэллоуин", вышедший на экраны в 1978 году, задал новые тенденции ужастиков и тоже стал классикой. Успех фильма был во многом обусловлен новаторским подходом к жанру, использованием саспенса (прием, который используют в фильмах для создания напряженной атмосферы) и высоким качеством производства. В результате "Хэллоуин" породил множество сиквелов и ремейков. По состоянию на 2023 год франшиза "Хэллоуин" насчитывает 11 фильмов.

Франшиза ужастиков "Пятница, 13-е" - одна из самых продолжительных в истории кинематографа. Всё началось в 1980 году, с выхода в прокат первого фильма серии, в котором зрители узнали историю убийцы в маске - Джейсона Вурхиза. Персонаж стал неотъемлемой частью жанра ужасов. В 80-е было выпущено несколько сиквелов, которые оказались финансово успешными. Со временем франшиза стала классикой ужастиков, и насчитывает рекордные в этом списке 12 частей.



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   кино   кинофраншизы   подборка   развлечения   ужастики   ужасы   факты   фильмы   
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2  комментария
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18k
Shtoppi 2 часа назад
отличные примеры того, как успешные по началу франшизы доят досуха, превращая съемки в конвейер и клепая части фильма до тех пор, пока они не станут полным говном и поклонники окончательно не отвернутся от этого балагана.
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2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 37 минут назад
хоррор Этот термин происходит от латинского слова horror «ужас, оцепенение, вот трудно по русски написать ужасы? не люблю я когда так! недоволен!!!
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