5 самых длинных хоррор-франшиз в истории кино

В мире кинематографа ужастики занимают одно из первых мест по кассовым сборам — и у них есть миллионы преданных зрителей. Несмотря на то, что фильмы ужасов часто критикуют за повторяющиеся приёмы и большое количество сиквелов, некоторые из них уже стали культовыми. Посмотрим на ужастики, в которых больше всего частей — и которые по сей день продолжают пугать зрителей со всего мира.