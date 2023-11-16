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Следственный комитет и Генпрокуратура проверят законность взрыва станции "Киберспортивная" в игре CS 2

Следственный комитет и Генпрокуратура проверят законность взрыва станции "Киберспортивная" в игре CS 2

Автор:
16 ноября 2023 13:13
Сообщество : Жить в России
Метки: Counter-Strike 2   Видео   Метро   генпрокуратура   закон   интересное   станция Киберспортивная   фото   
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Департамент транспорта разработал виртуальную карту со станицей "Киберспортивная" для турнира по игре Counter-Strike 2.

11 и 12 ноября 2023 года, в Москве на Южном речном вокзале прошел турнир по Counter-Strike 2. Специально к этому событию Дептранс Москвы создал карту для игры со станцией метро "Киберспортивная", стилизованную под современную станцию Московского метрополитена. У игроков появилась возможность заложить бомбу и взорвать станцию метро.

Однако Организация развития видеоигровой индустрии не оценила такую инициативу. Руководство ОРВИ обратилось в СК РФ и Генпрокуратуру с просьбой дать правовую оценку взрыва виртуальной станции метро.

У игроков появилась возможность взорвать виртуальную станцию “Киберспортивная”, которая обладает всеми атрибутами московского транспорта. Воссозданы указательные надписи и реально существующая карта метрополитена в белом круге, а также световые информационные табло, турникеты, эскалаторы. По итогам турнира ведущие анонсировали добавление локации Map MosMetro на серверы компании Valve для игроков по всему миру. В связи с изложенным просим вас дать указание провести проверку мероприятия в целях установления возможного нарушения законодательства при подобном использовании образов объектов критической инфраструктуры Москвы, — цитирует ТАСС обращение генерального директора ОРВИ Василия Овчинникова.

В 2022 году школьника, который взорвал здание ФСБ в Minecraft, приговорили к пяти годам колонии. В создании террористического сообщества троих 14-летних школьников из Канска сотрудники ФСБ обвинили летом 2020 года. Основное доказательство по делу — чат с перепиской и планы в шутку «взорвать» здание спецслужбы в компьютерной игре Minecraft. На тот момент подростки стали самыми юными фигурантами дел о терроризме.

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Метки: Counter-Strike 2   Видео   Метро   генпрокуратура   закон   интересное   станция Киберспортивная   фото   
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9  комментариев
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8k
Pravednik84 Час назад
Долго думал... Ну начнём с того что в CS половина игроков "террористы". Может к этому прикопаемся? И даже контртерроры представлены силовиками недружественных нам стран.
Взрывали, или захватывали заложников практически по всему миру (проще сказать где НЕ стреляли).
Шутку с Киберспортивной считаю смешной.
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9k
Oleg 13 минут назад
По логике всё руководство Дептранса Москвы и всех причастных должны закрыть на 5 лет. Но это если бы все законы работали.
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18k
Роберт Шекли Полчаса назад
В 2022 году школьника, который взорвал здание ФСБ в Minecraft, приговорили к пяти годам колонии
=================
Насколько я помню, они использовали чат в игре для обсуждения подрыва здания
Речь шла не о разрушении здания построенного в игре, а о реальном объекте
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40k
Fat boy slim is * in a heaven 45 минут назад
Покемониха опять свистит: про школьника, взрывающего здание ФСБ - это не про майнкрафт, а про изготовление взрывчатки и бутылок с зажигательной смесью, и совсем не виртуальных.
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648
ruslan d Час назад
Маразм крепчал ...
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6k
Трям Час назад
Запретите все компьютеры к .хуям !!! Мобилы тоже! Кретинизм, [мат]
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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