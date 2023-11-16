Следственный комитет и Генпрокуратура проверят законность взрыва станции "Киберспортивная" в игре CS 2

Департамент транспорта разработал виртуальную карту со станицей "Киберспортивная" для турнира по игре Counter-Strike 2.
11 и 12 ноября 2023 года, в Москве на Южном речном вокзале прошел турнир по Counter-Strike 2. Специально к этому событию Дептранс Москвы создал карту для игры со станцией метро "Киберспортивная", стилизованную под современную станцию Московского метрополитена. У игроков появилась возможность заложить бомбу и взорвать станцию метро.
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Однако Организация развития видеоигровой индустрии не оценила такую инициативу. Руководство ОРВИ обратилось в СК РФ и Генпрокуратуру с просьбой дать правовую оценку взрыва виртуальной станции метро.
У игроков появилась возможность взорвать виртуальную станцию “Киберспортивная”, которая обладает всеми атрибутами московского транспорта. Воссозданы указательные надписи и реально существующая карта метрополитена в белом круге, а также световые информационные табло, турникеты, эскалаторы. По итогам турнира ведущие анонсировали добавление локации Map MosMetro на серверы компании Valve для игроков по всему миру. В связи с изложенным просим вас дать указание провести проверку мероприятия в целях установления возможного нарушения законодательства при подобном использовании образов объектов критической инфраструктуры Москвы, — цитирует ТАСС обращение генерального директора ОРВИ Василия Овчинникова.
В 2022 году школьника, который взорвал здание ФСБ в Minecraft, приговорили к пяти годам колонии. В создании террористического сообщества троих 14-летних школьников из Канска сотрудники ФСБ обвинили летом 2020 года. Основное доказательство по делу — чат с перепиской и планы в шутку «взорвать» здание спецслужбы в компьютерной игре Minecraft. На тот момент подростки стали самыми юными фигурантами дел о терроризме.
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Взрывали, или захватывали заложников практически по всему миру (проще сказать где НЕ стреляли).
Шутку с Киберспортивной считаю смешной.
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Насколько я помню, они использовали чат в игре для обсуждения подрыва здания
Речь шла не о разрушении здания построенного в игре, а о реальном объекте