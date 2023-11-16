Следственный комитет и Генпрокуратура проверят законность взрыва станции "Киберспортивная" в игре CS 2

Однако Организация развития видеоигровой индустрии не оценила такую инициативу. Руководство ОРВИ обратилось в СК РФ и Генпрокуратуру с просьбой дать правовую оценку взрыва виртуальной станции метро.

У игроков появилась возможность взорвать виртуальную станцию “Киберспортивная”, которая обладает всеми атрибутами московского транспорта. Воссозданы указательные надписи и реально существующая карта метрополитена в белом круге, а также световые информационные табло, турникеты, эскалаторы. По итогам турнира ведущие анонсировали добавление локации Map MosMetro на серверы компании Valve для игроков по всему миру. В связи с изложенным просим вас дать указание провести проверку мероприятия в целях установления возможного нарушения законодательства при подобном использовании образов объектов критической инфраструктуры Москвы, — цитирует ТАСС обращение генерального директора ОРВИ Василия Овчинникова.