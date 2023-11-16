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Госдума приняла закон о приостановке индексаций зарплат госслужащих на один год

Госдума приняла закон о приостановке индексаций зарплат госслужащих на один год

Автор:
16 ноября 2023 15:54
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Госдума   МРОТ   госслужащие   закон   индексация зарплат   приостановка   
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Военнослужащих и силовиков закон не затронет.

Госдума на пленарном заседании 16 ноября в третьем чтение приняла закон о приостановке индексации зарплат госслужащих до 1 января 2025 года. При этом отмечается, что принятые ограничения не затрагивают военнослужащих, сотрудников МВД, ФСИН, ФССП, ФТС и противопожарной службы.



Согласно тексту документа, без индексации окладов останутся судьи, прокуроры, государственные гражданские служащие, включая помощников депутатов и сенаторов. По подсчётам, это позволит государству сэкономить 36 млрд рублей, точнее, переложить их в карманы менее защищённых с финансовой точки зрения слоёв населения.

Также сегодня окончательно был утверждён законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году. С первого января следующего года МРОТ составит 19 242 рублей в месяц. Это ровно на три тысячи рублей больше, чем сейчас (16 242 рубля). Поручение о повышении МРОТ на 18,5% в августе давал президент России.


"Важное решение, которое защитит людей, повысит реальные доходы. В результате реализации этого поручения заработная плата вырастет у 4,8 миллионов человек", — сказал спикер Госдумы Володин.


Отмечается, что от величины МРОТ в том числе зависит размер пособий по нетрудоспособности, беременности, родам, оплаты больничных и других выплат соцстрахования.

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Метки: Госдума   МРОТ   госслужащие   закон   индексация зарплат   приостановка   
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stepler 46 минут назад
теперь поди бунт бояр будет.
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1k
Илья Час назад
Устроился мужик в полицию, а зарплату не получает уже 3 месяца.
Приходит к нему начальник и говорит:
- Ты что же зарплату не получаешь 3 месяца?
- А я думал, что выдали пистолет - и крутись как можешь...
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