Госдума приняла закон о приостановке индексаций зарплат госслужащих на один год

Госдума на пленарном заседании 16 ноября в третьем чтение приняла закон о приостановке индексации зарплат госслужащих до 1 января 2025 года. При этом отмечается, что принятые ограничения не затрагивают военнослужащих, сотрудников МВД, ФСИН, ФССП, ФТС и противопожарной службы.







Согласно тексту документа, без индексации окладов останутся судьи, прокуроры, государственные гражданские служащие, включая помощников депутатов и сенаторов. По подсчётам, это позволит государству сэкономить 36 млрд рублей, точнее, переложить их в карманы менее защищённых с финансовой точки зрения слоёв населения.