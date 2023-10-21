В Канаде придумали идеальный план, как уменьшить численность своего "бракованного" населения

Верной дорогой идут, товарищи!
Четыре года назад власти Канады легализовали марихуану в качестве препарата "для снятия напряжения", ну а в феврале этого года разрешили легально хранить и употреблять небольшое количество тяжелых наркотиков, включая героин, морфин, фентанил, кокаин и "синтетику". Естественно, для личного пользования.
Министр психического здоровья и зависимостей Британской Колумбии Дженнифер Уайтсайд тогда сообщила, что все это во благо общественности, дескать, наркоманы будут чувствовать себя в большей безопасности и в случае чего смогут спокойно обратиться за медпомощью.
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Ну а в марте 2024 года власти планируют добавить в список на эвтаназию этих самых наркоманов. Если раньше для получения медицинской помощи при смерти (MAID) нужны были заболевания, то теперь будет достаточно того, что человек имеет зависимость от наркотиков.
Кстати, психически нездоровым людям и токсикоманам также хотят дать разрешение на медицинское самоубийство.
Общественники против и обвиняют правительство в евгенике (в искусственном отборе людей для улучшения генофонда нации).
"Я просто думаю, что MAID, когда речь заходит о психическом здоровье и употреблении психоактивных веществ, на самом деле уходит корнями в евгенику. И есть люди, которые действительно борются с употреблением психоактивных веществ, и они на самом деле не получают той поддержки и содействия, в которых они нуждаются" - Зои Додд, общественница и адвокат.
А вот англичане и вовсе недоумевают и задаются вопросом - зачем наркоману делать эвтаназию, если он просто может сделать себе передоз и благополучно отправиться к праотцам.
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Не удивлюсь, что у них там скоро придумают министра по делам преждевременного семяизвержения...
Мало того, что они собственную жизнь в унитаз пускают - вокруг них у всей семьи все прахом идёт.
Биомусор
"Не бывает бывших наркоманов". (С).