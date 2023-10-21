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В Канаде придумали идеальный план, как уменьшить численность своего "бракованного" населения

В Канаде придумали идеальный план, как уменьшить численность своего "бракованного" населения

Автор:
21 октября 2023 09:28
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Канада   евгеника   закон   наркоманы   эвтаназия   
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Верной дорогой идут, товарищи!

Четыре года назад власти Канады легализовали марихуану в качестве препарата "для снятия напряжения", ну а в феврале этого года разрешили легально хранить и употреблять небольшое количество тяжелых наркотиков, включая героин, морфин, фентанил, кокаин и "синтетику". Естественно, для личного пользования.


Министр психического здоровья и зависимостей Британской Колумбии Дженнифер Уайтсайд тогда сообщила, что все это во благо общественности, дескать, наркоманы будут чувствовать себя в большей безопасности и в случае чего смогут спокойно обратиться за медпомощью.


Ну а в марте 2024 года власти планируют добавить в список на эвтаназию этих самых наркоманов. Если раньше для получения медицинской помощи при смерти (MAID) нужны были заболевания, то теперь будет достаточно того, что человек имеет зависимость от наркотиков.

Кстати, психически нездоровым людям и токсикоманам также хотят дать разрешение на медицинское самоубийство.


Общественники против и обвиняют правительство в евгенике (в искусственном отборе людей для улучшения генофонда нации).


"Я просто думаю, что MAID, когда речь заходит о психическом здоровье и употреблении психоактивных веществ, на самом деле уходит корнями в евгенику. И есть люди, которые действительно борются с употреблением психоактивных веществ, и они на самом деле не получают той поддержки и содействия, в которых они нуждаются" - Зои Додд, общественница и адвокат.


А вот англичане и вовсе недоумевают и задаются вопросом - зачем наркоману делать эвтаназию, если он просто может сделать себе передоз и благополучно отправиться к праотцам.

Источник:

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Метки: Видео   Канада   евгеника   закон   наркоманы   эвтаназия   
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14  комментариев
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82k
Доктор Джонс 55 минут назад
"Министр психического здоровья и зависимостей" - каких у них только министров не придумано...
Не удивлюсь, что у них там скоро придумают министра по делам преждевременного семяизвержения...
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5
Varduhi Минуту назад
дядя Адик радостно трет свли ладошки на том свете
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18k
Александр 13 минут назад
Так как Канадчина, имеет крупную диаспору шумеров, не удивлюсь, если это они и подсказали идею возрождения своего Рейха, через "Программу-Т4".
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988
kolobok263 Полчаса назад
у нас пока марихуану не легализуют, но мигрантов эшелонами уже завозят. это тоже проблема для населения
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964
РАТНИК Полчаса назад
Принудительную эвтаназию для бандеровских свиней.
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0
. РАТНИК 4 минуты назад
твой мамин рот и сраку e-бал . твой всех живых и мЄртвых e -бал. сучара ты под-залупная .я твой всю породу на х-уе вертел.в твой мамин гроб насрал . соси фюре своему п-идар гнойный .
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0
. РАТНИК Минуту назад
я твою мамашку ху-ем в глотке удавил до посинения. гнида залупутинская . е банный ватник .
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5k
Alex 55 минут назад
Правильной дорогой идете, канадские свиньи
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283
iskra Alex 37 минут назад
Ну да, наркоманов надо оберегать и лечить.Что бы они как можно дольше вредили людям и тратили ресурсы страны..
"Не бывает бывших наркоманов". (С).
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0
. Alex 3 минуты назад
твой мамин рот и сраку e-бал . твой всех живых и мЄртвых e -бал. сучара ты под-залупная .я твой всю породу на х-уе вертел.в твой мамин гроб насрал . соси фюре своему п-идар гнойный
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0
. Alex 3 минуты назад
я твою мамашку ху-ем в глотке удавил до посинения. гнида залупутинская .
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