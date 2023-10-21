В Канаде придумали идеальный план, как уменьшить численность своего "бракованного" населения

Четыре года назад власти Канады легализовали марихуану в качестве препарата "для снятия напряжения", ну а в феврале этого года разрешили легально хранить и употреблять небольшое количество тяжелых наркотиков, включая героин, морфин, фентанил, кокаин и "синтетику". Естественно, для личного пользования.

Министр психического здоровья и зависимостей Британской Колумбии Дженнифер Уайтсайд тогда сообщила, что все это во благо общественности, дескать, наркоманы будут чувствовать себя в большей безопасности и в случае чего смогут спокойно обратиться за медпомощью.