В Бельгии женщина согласилась на эвтаназию и медики задушили её подушкой

Ей должны были дать смертельную дозу препарата, но его не хватило. И врачи нашли «решение».
С 2022 года в Бельгии узаконили эвтаназию. Неизлечимо больные пациенты могут обратиться за этой «услугой» к врачам и те, совершенно легально, отправят человека на тот свет. Этот закон считается одним из самых либеральных в мире.
Но процедура не всегда идёт по плану.
К медикам обратилась 36-летняя Алексина Ваттье, она страдала от терминальной стадии рака. Женщина подписала согласие на эвтаназию и врач с двумя медсёстрами приехали к ней домой. Пациентке вкололи дозу препаратов и стали ждать её смерти. Но она не наступала, потому что медики не рассчитали объём своего «зелья» и его просто не хватило. Тогда люди в белых халатах не растерялись и вполне «либерально» задушили женщину подушкой.
Это установили судмедэксперты - они зафиксировали следы удушья и обратились в полицию. А родственники Ваттье обвинили врачей в убийстве. Горе-медиков задержали и теперь они ждут суда. По их словам они столкнулись «с неожиданной и неудобной ситуацией».
Источник:
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*это не эвтаназия..а самое натуральное убийство пациента.