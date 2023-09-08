В Бельгии женщина согласилась на эвтаназию и медики задушили её подушкой

Но процедура не всегда идёт по плану.

К медикам обратилась 36-летняя Алексина Ваттье, она страдала от терминальной стадии рака. Женщина подписала согласие на эвтаназию и врач с двумя медсёстрами приехали к ней домой. Пациентке вкололи дозу препаратов и стали ждать её смерти. Но она не наступала, потому что медики не рассчитали объём своего «зелья» и его просто не хватило. Тогда люди в белых халатах не растерялись и вполне «либерально» задушили женщину подушкой.