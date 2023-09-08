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В Бельгии женщина согласилась на эвтаназию и медики задушили её подушкой

В Бельгии женщина согласилась на эвтаназию и медики задушили её подушкой

Автор:
08 сентября 2023 16:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Бельгия   закон   пациентка   смерть   убийство   эвтаназия   
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Ей должны были дать смертельную дозу препарата, но его не хватило. И врачи нашли «решение».

С 2022 года в Бельгии узаконили эвтаназию. Неизлечимо больные пациенты могут обратиться за этой «услугой» к врачам и те, совершенно легально, отправят человека на тот свет. Этот закон считается одним из самых либеральных в мире.

Но процедура не всегда идёт по плану.

К медикам обратилась 36-летняя Алексина Ваттье, она страдала от терминальной стадии рака. Женщина подписала согласие на эвтаназию и врач с двумя медсёстрами приехали к ней домой. Пациентке вкололи дозу препаратов и стали ждать её смерти. Но она не наступала, потому что медики не рассчитали объём своего «зелья» и его просто не хватило. Тогда люди в белых халатах не растерялись и вполне «либерально» задушили женщину подушкой.

Это установили судмедэксперты - они зафиксировали следы удушья и обратились в полицию. А родственники Ваттье обвинили врачей в убийстве. Горе-медиков задержали и теперь они ждут суда. По их словам они столкнулись «с неожиданной и неудобной ситуацией».

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Метки: Бельгия   закон   пациентка   смерть   убийство   эвтаназия   
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11  комментариев
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5k
Rubiroid_47 Полчаса назад
Действительно неловко получилось.
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169k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 минуты назад
А вот..в нормальных странах..(с)
*это не эвтаназия..а самое натуральное убийство пациента.
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17k
Shtoppi 5 минут назад
настоящие профи готовы пойти на все, чтобы грамотно и до конца, выполнить свою работу.
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24k
sssss3 6 минут назад
Могли воздух по вене, незачем подушкой маяться....
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21k
сеньор Леонсио 8 минут назад
Везде наибалово!
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543
ruslan d 11 минут назад
Похоже на бред ...
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60k
pynh 18 минут назад
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8k
Алексей 18 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
Едондер пуп 23 минуты назад
Причем здесь "либерально" то? А то, что задержали - это как? "Патриотично", видимо. Зачем в криминальную новость пихать свои политические взгляды?
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32k
MatveiVainrub Полчаса назад
Они старались помочь . Они же врачи . Ну не повезло - не фартануло .
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3k
Nigilist Полчаса назад
"И денег не заработали и ситуация неудобная вышла" ...
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August

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