30 дурацких и забавных обложек музыкальных альбомов

Существуют определенные подходы к оформлению обложек, и всё равно люди умудряются создавать нечто такое, от чего глаза лезут на лоб. Но называть эти обложки плохими было бы неправильно. Они... другие. К тому же над ними можно от души посмеяться, а это само по себе хорошо!