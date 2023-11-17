30 дурацких и забавных обложек музыкальных альбомов

Искусство — штука тонкая. Даже если произведение искусства «не дотягивает», всегда можно оценить вложенные время и усилия, желание и стремление создать нечто прекрасное. Рассмотрим этот феномен на примере обложек музыкальных альбомов.
Существуют определенные подходы к оформлению обложек, и всё равно люди умудряются создавать нечто такое, от чего глаза лезут на лоб. Но называть эти обложки плохими было бы неправильно. Они... другие. К тому же над ними можно от души посмеяться, а это само по себе хорошо!
5. «Билли Суон (swan, лебедь), "Я могу помочь". Эта птица, видимо, исполняет на альбоме свою лебединую песню»
10. «Sexx Fiends. "Давайте оголим задницы". Интересное предложение! И почему они летают на лифчике?»
22. «Это могло бы стать отличной обложкой для хардкор-альбома. Песни, которым научили нас мама и папа»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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ТС, давай подборку современных выкати и сравним
Автор, Ты сам переводил?