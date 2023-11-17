FISHKINET
Сообщество Юмор 17917 постов • 3630 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
30 дурацких и забавных обложек музыкальных альбомов

30 дурацких и забавных обложек музыкальных альбомов

Автор:
17 ноября 2023 14:59
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дизайн   дизайн обложек   забавно   музыкальные альбомы   обложки альбомов   старые обложки   старые пластинки   
1648
31

Искусство — штука тонкая. Даже если произведение искусства «не дотягивает», всегда можно оценить вложенные время и усилия, желание и стремление создать нечто прекрасное. Рассмотрим этот феномен на примере обложек музыкальных альбомов.

Существуют определенные подходы к оформлению обложек, и всё равно люди умудряются создавать нечто такое, от чего глаза лезут на лоб. Но называть эти обложки плохими было бы неправильно. Они... другие. К тому же над ними можно от души посмеяться, а это само по себе хорошо!



×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   дизайн   дизайн обложек   забавно   музыкальные альбомы   обложки альбомов   старые обложки   старые пластинки   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
33k
Slonyash Час назад

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
22k
Mike Miller 12 минут назад
Комментарий к фото
Как жаль, что я родился в восьмидесятых, а не тремя десятилетиями ранее... я бы прям, вписался бы в тот мир. Мир счастливых дураков.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Александр Маслов 16 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
ЦСКА Полчаса назад
Двойной винил Pink Floyd "The Wall", на развороте жопа с глазами! В 1980-м году, мой двоюродный брат, купил такой за 300 рублей! Долги раздал к похоронам Брежнева...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Сергей Клубков Полчаса назад
Голубая устрица.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сергей Час назад
для своего времени, многие обложки выглядели вполне актуально,
ТС, давай подборку современных выкати и сравним
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
83k
Доктор Джонс Час назад
Зачёт!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
262
Катюшка 2 часа назад
Комментарий к фото
Не рекламируют, а под Аббу косят
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
262
Катюшка 2 часа назад
Комментарий к фото
Pipes - это еще и волынка (сокр. от bagpipe)
Автор, Ты сам переводил?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

112961



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
"Уступите место, вам что, жалко?": как наглые пассажиры давят на остальных
"Уступите место, вам что, жалко?": как наглые пассажиры давят на остальных
Набирающие популярность в сообществах
В Браславском районе Республики Беларусь ищут родственников погибших в Великую Отечественную казахстанских солдат
В Браславском районе Республики Беларусь ищут родственников погибших в Великую...
Всё вразнобой&nbsp;
Всё вразнобой 
Через века с гаджетами
Через века с гаджетами
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Интересный факт

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#машина#факты#аварии#авто аварии#Россия#собака#улыбнуло#истории
#животные#автомир#Юмор#позитив#ДТП#забавно#Автовсячина#кино#подборка#история
#в мире#Прикол#интересно#интересное#люди#милота#Разное#дети#задержание#фильм
Панковская карта для тех, кто идет против системы Панковская карта для тех, кто идет против системы Что на самом деле происходит на обложках известных музыкальных альбомов Что на самом деле происходит на обложках известных музыкальных альбомов 20 человек, которые повесили свой телевизор в стратосфере 20 человек, которые повесили свой телевизор в стратосфере Провальный и странный дизайн в гостиницах Провальный и странный дизайн в гостиницах Дизайнеры, которые в полной мере заслужили своё "вон из профессии" Дизайнеры, которые в полной мере заслужили своё "вон из профессии" 25 "сексапильных" обложек старых пластинок, от которых больно глазам 25 "сексапильных" обложек старых пластинок, от которых больно глазам

На что жалуетесь?

Вернуться