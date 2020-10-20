Что на самом деле происходит на обложках известных музыкальных альбомов

Игорь Липчанский называет себя "обычным парнем из России", но он не обычный, а очень крутой парень! Посмотрите, какие остроумные и стильные коллажи он придумывает. Благодаря его неуемной фантазии мы можем заглянуть за кулисы и узнать, что же на самом деле происходило на съемках обложек некоторых очень известных музыкальных альбомов.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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