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Что на самом деле происходит на обложках известных музыкальных альбомов

Что на самом деле происходит на обложках известных музыкальных альбомов (27 фото)

Автор:
20 октября 2020 11:51
Сообщество : Юмор
Метки: а что если   забавно   музыкальные альбомы   обложки   обложки альбомов   приколы коллажи   юмор   
1059
27
Игорь Липчанский называет себя "обычным парнем из России", но он не обычный, а очень крутой парень! Посмотрите, какие остроумные и стильные коллажи он придумывает. Благодаря его неуемной фантазии мы можем заглянуть за кулисы и узнать, что же на самом деле происходило на съемках обложек некоторых очень известных музыкальных альбомов.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: а что если   забавно   музыкальные альбомы   обложки   обложки альбомов   приколы коллажи   юмор   
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kappaneed Час назад
Очень круто!!!
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Digektor 39 минут назад
Молодец! Действительно остроумно и без грязи!
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