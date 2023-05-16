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30 крайне странных обложек ретро-альбомов

30 крайне странных обложек ретро-альбомов

Автор:
16 мая 2023 21:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: Музыка   Прошлое   забавно   музыкальные альбомы   обложки   обложки альбомов   подборка   ретро   упоротые обложки   фото   
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Обложка музыкального альбома — важная вещь. Некоторые обложки музыкальных альбомов запомнились на века, и только взглянув на них, мы сразу угадываем исполнителя и вспоминаем его песни.. Но некоторые обложки, особенно из времён ретро, вызывают много вопросов. Взглянем на подборку таких "шедевров".

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Музыка   Прошлое   забавно   музыкальные альбомы   обложки   обложки альбомов   подборка   ретро   упоротые обложки   фото   
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3  комментария
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10k
Владимир 41 минуту назад
"Евровидение" напоминает.
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1k
kappaneed 15 минут назад
#5 отлично стебанултсь глемеры над собой же, кто не понял прикола, глемеры в своих прикидах, носили очень узкие портки, и для пущей "сексуальности", зачастую подкладывали в ширинку разную хрень, имитируя генеталии внушительных размеров)))
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318
Александр Сергеев 23 минуты назад
8 обложка прям совсем не закос под Ингви Мальмстина:))
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