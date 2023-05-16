30 крайне странных обложек ретро-альбомов

Обложка музыкального альбома — важная вещь. Некоторые обложки музыкальных альбомов запомнились на века, и только взглянув на них, мы сразу угадываем исполнителя и вспоминаем его песни.. Но некоторые обложки, особенно из времён ретро, вызывают много вопросов. Взглянем на подборку таких "шедевров".