30 крайне странных обложек ретро-альбомов

645
31
Обложка музыкального альбома — важная вещь. Некоторые обложки музыкальных альбомов запомнились на века, и только взглянув на них, мы сразу угадываем исполнителя и вспоминаем его песни.. Но некоторые обложки, особенно из времён ретро, вызывают много вопросов. Взглянем на подборку таких "шедевров".
×
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 40 исторических кадров разных лет, которые переносят в прошлое
- 16 вещичек, которые одни люди безжалостно выбросили в мусорку, а другие с удовольствием подобрали
- 8 уморительных фото котиков, обученных забавному трюку
- 18 музыкантов из прошлого, которые выглядели так лихо, что нет сомнений в том, что раньше было куда веселее
- Примеры очень обидного невезения
Метки: Музыка Прошлое забавно музыкальные альбомы обложки обложки альбомов подборка ретро упоротые обложки фото
Новости партнёров
реклама