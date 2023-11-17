Милый нелепый птиц, которому из-за особенностей физиологии грозит вымирание

Глядя на это существо, сложно сразу понять, что это птица. Да ещё и настоящая, а не игрушечная или мультяшная.
Какапо (Strigops habroptila) или совиный попугай – единственный в мире попугай, который не может летать. Ареал обитания этого немного нелепого, но очень обаятельного симпатяги – два самых крупных острова Новой Зеландии.
Птичка объёмная и крупная: самец может дорастать до 4 кг при длине тела порядка 60 см. Самочки помельче. Специфическое совиное выражение физиономии придают чувствительные перья-волоски (отсюда и название).
Летать, как уже отмечалось, какапо не может. Максимум вскарабкаться на дерево и аккуратно спланировать оттуда вниз. Зато эти пухляши, цветовая палитра оперения которых сочетает разные оттенки зелёного, серого и коричневого, очень долго живут. Не каждый человек может похвастаться способностью дотянуть до 90 лет и даже больше. Но и средняя продолжительность в районе 60 лет тоже вполне себе ничего для птицы.
Способность летать совиные попугаи утратили в процессе эволюции. Киль у них недоразвитый, крылья слабые и небольшие по размеру. До прихода на острова людей у птиц не было естественных наземных врагов. Поэтому они заняли пустующую нишу мелких растительноядных млекопитающих. А от хищных птиц попугаи научились спасаться, ведя ночной образ жизни. Ориентироваться в темноте помогают как раз чувствительные вибриссы.
Летать какапо не может, зато изумительно быстро улепётывет на своих коротких лапках, наматывая в день по несколько километров. Уникальной особенностью птицы является необычный запах, напоминающий смесь аромата мёда, фруктов и экзотических цветов.
Ради любви эти птицы преодолевают массу испытаний. Во время брачного сезона самец изготавливает несколько чашевидных гнёзд и курлычет в них по ночам, привлекая подругу. Крики слышны на расстоянии до 5 километров. В ожидании любви он может потерять до половины массы тела.
Самочка, услышав призывный клич, выдвигается к потенциальному партнёру. И если внешность жениха её устроит, то происходит спаривание. После которого самец продолжает призывать других дам, а самка удаляется на свою территорию, где месяц высиживает яйца, а потом ещё несколько месяцев кормит птенцов, готовя потомство к выходу в большой мир. Сохранение популяции, уничтоженной браконьерством и сокращением территории обитания, осложняется ещё и тем, что птицы размножаются не ежегодно, а раз в 2-4 года.
Из-за появления на островах людей, которые привезли с собой собак и кошек, какапо почти исчезли с лица земли. Ведь убежать от хищника птичка ещё в состоянии, а забрать с собой яйца она не может. Волонтёры и защитники природы спохватились, когда поголовье самцов снизилось до двух десятков. Но на ещё одном острове нашлась последняя популяция. И птиц начали разводить в заповедниках, подкладывая яйца обычным наседкам.
Надо сказать, что к людям какапо привыкают очень быстро и ведут себя как игривые щенки, постоянно ласкаясь и выпрашивая лакомства.
Сейчас численность добродушных птиц превышает 250 экземпляров. Вид занесён в Красную книгу, но запрет охоты, вывоза и внимание к какапо позволяют надеяться, что попугая минует печальная участь видов, навсегда исчезнувших с лица земли.
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Зачем его сохранять искусственно? Исчезновение видов - естественный процесс. За историю существования жизни на земле исчезло огромное их кол-во.
Не могу понять истерии по поводу сохранения каждого нежизнеспособного вида "ой, ой, только бы они не исчезли..."
Вмешательство человека, приводящее к исчезновениям некоторых видов - такое же вмешательство как и сохранение, искусственно, исчезающих видов.