Милый нелепый птиц, которому из-за особенностей физиологии грозит вымирание

Летать, как уже отмечалось, какапо не может. Максимум вскарабкаться на дерево и аккуратно спланировать оттуда вниз. Зато эти пухляши, цветовая палитра оперения которых сочетает разные оттенки зелёного, серого и коричневого, очень долго живут. Не каждый человек может похвастаться способностью дотянуть до 90 лет и даже больше. Но и средняя продолжительность в районе 60 лет тоже вполне себе ничего для птицы.