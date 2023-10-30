Самка птицы-носорога – узница деревянного замка

Но что только не сделаешь во имя семьи? Папаша по несколько десятков километров в день нарезает без устали, чтобы добыть для семейства вкусностей и полезностей. А самка в это время через крохотное отверстие результаты жизнедеятельности убирает. За гигиеной надо следить, а с уборкой по понятным причинам проблемы.