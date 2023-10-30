Самка птицы-носорога – узница деревянного замка

Кажется, что прятать молодую и красивую жену – это в менталитете исключительно пожилых и ревнивых мужей. И людей, конечно. Но в живой природе есть любопытный пример того, как калао, больше известный как птица-носорог, прячет свою суженую в герметичном пространстве. Почти как Рапунцель в замке.
Птицы-носороги – обитатели Африки, Юго-Восточной Азии и некоторых океанских островов. Внешне напоминают результат буйной фантазии весёлого художника. После периода ухаживаний начинают демонстрировать странности поведения.
Сначала нужно найти подходящее дупло. Сами они дупла не делают – не царское дело. Подыскивают природные укрытия. После ночи любви самка остаётся в любовном гнёздышке, а самец начинает методично запечатывать возлюбленную внутри, используя в качестве строительного материала глину. В ход идёт и клеевидный состав, включающий остатки пищи, перьев и помёта.
В импровизированной заслонке остаётся только небольшое отверстие, чтобы воздух проходил, и клюв протискивался. Пока крылатая мамаша насиживает кладку, в которой редко когда бывает больше пары яиц, избранник носит любимой пищу, просовывая в отверстие. Потом нагрузка возрастает, ведь кормить надо ещё и птенцов.
Но что только не сделаешь во имя семьи? Папаша по несколько десятков километров в день нарезает без устали, чтобы добыть для семейства вкусностей и полезностей. А самка в это время через крохотное отверстие результаты жизнедеятельности убирает. За гигиеной надо следить, а с уборкой по понятным причинам проблемы.
Такой способ добровольного замуровывания с учётом небольшого количества яиц и птенцов действенный в плане защиты от природных хищников и позволяет сохранить потомство. Молодняк живёт с родителями до полугода, пока не научится самостоятельно добывать пищу. После чего отбывает в свободный полёт. На поиски подходящего дупла. И история с добровольным замуровыванием повторяется снова, как и почти всё в этом мире.
Источник:
Источник:
- Гоацин: бурёнка мира пернатых
- Жалостливые, безжальные, четырёхполосные: удивительные мелипоны
- Луносолнцеликие печальные милахи, за унылой мордахой которых скрывается буря эмоций
- У этих животных есть свой хитрый способ, как защитить себя от лап коварного хищника
- Меховые бабочки, которым неведом страх