Прагматичный сладкоголосый мясник и его консервы

Главного антагониста одного детективного триллера называли сорокопутом за страсть к созданию жутких инсталляций из тел жертв. Но какая связь между маньяком и скромной серой птичкой, похожей на воробья?
Оказывается, вполне себе прямая. Внешне эта птаха – сплошная скромность и милота: тонкие лапки, лаконичное оперение, выразительные глазки-бусинки. Между тем как эта певчая птица, представленная на территории России девятью видами, по духу самый настоящий палач. Даже латинское название рода – Lanius (мясник, палач, приносящий жертву) это подтверждает.
Птичка-невеличка обожает белковую пищу. Основу её рациона составляют лягушки, ящерицы и насекомые, но сорокопуты не прочь разнообразить меню грызунами, рыбой и себе подобными.
Природа не наделила птицу мощными лапами, характерными для хищников. Поэтому сорокопуты обычно сидят в засаде, внимательно наблюдая за потенциальной жертвой. А потом бросаются на ничего не подозревающую добычу. Крупного жука маленький мясник может хорошо стукнуть о ветку. Полёвке запросто размозжит голову крючковатым клювом, а мелких птиц хватает в полёте прямо за ноги.
Редкое умение подражать голосам других птиц голодным не оставит. Это искусство сорокопут освоил виртуозно. А своя родная песенка у птиц довольно пресная, простая и незамысловатая.
Мелкую добычу певчий хищник съедает сразу. А крупную запасает, устраивая на ветках своего рода кладовые. Если в поле зрения попадутся насаженные на шипы или острые веточки грызуны, ящерицы, гусеницы, то это не последнее пристанище суицидально настроенных существ. А консервы сорокопута.
За очередным приёмом пищи птица прилетает в свою секретную столовку по мере надобности. Добычу сладкоголосые обманщики хранят зимой, когда количество пищи сокращается, и в сезон размножения, когда организм нуждается в дополнительной энергии. Хитрюги спокойно поедают даже ядовитую в обычном виде добычу – некоторые виды бабочек и жаб. Повисев несколько дней на шипах, та становится безопасной из-за разложившихся токсинов.
Сорокопут спокойно переносит добычу, которая весит столько же, сколько и сам крылатый мясник. Птенцы-подростки тренируются на неодушевлённых предметах, таская в клюве веточки и листья, и даже гоняются за собственными родителями. Для людей, к счастью, этот вид не представляет угрозы. По крайней мере, ни одного случая нападения сорокопута на человека зафиксировано не было.
Источник:
Источник:
- Самые красивые существа нашего мира, которые ведут ночной образ жизни
- В Австралии птица ежедневно атакует парня, возвращающегося с работы
- Перепёс или недоволк? Уникальный житель Чёрного континента
- Как птицы определяют высоту?
- В Уфе спасли ворону, которая провисела на леске между деревьями четыре дня
Может плохо искали?