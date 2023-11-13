Прагматичный сладкоголосый мясник и его консервы

Птичка-невеличка обожает белковую пищу. Основу её рациона составляют лягушки, ящерицы и насекомые, но сорокопуты не прочь разнообразить меню грызунами, рыбой и себе подобными.

Природа не наделила птицу мощными лапами, характерными для хищников. Поэтому сорокопуты обычно сидят в засаде, внимательно наблюдая за потенциальной жертвой. А потом бросаются на ничего не подозревающую добычу. Крупного жука маленький мясник может хорошо стукнуть о ветку. Полёвке запросто размозжит голову крючковатым клювом, а мелких птиц хватает в полёте прямо за ноги.