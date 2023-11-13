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Прагматичный сладкоголосый мясник и его консервы

Прагматичный сладкоголосый мясник и его консервы

Автор:
13 ноября 2023 14:12
Сообщество : Животные
Метки: добыча   запас   мясник   насаживание   орнитология   палач   повадки   птица   сорокопут   хранение   
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Главного антагониста одного детективного триллера называли сорокопутом за страсть к созданию жутких инсталляций из тел жертв. Но какая связь между маньяком и скромной серой птичкой, похожей на воробья?

Оказывается, вполне себе прямая. Внешне эта птаха – сплошная скромность и милота: тонкие лапки, лаконичное оперение, выразительные глазки-бусинки. Между тем как эта певчая птица, представленная на территории России девятью видами, по духу самый настоящий палач. Даже латинское название рода – Lanius (мясник, палач, приносящий жертву) это подтверждает.

Птичка-невеличка обожает белковую пищу. Основу её рациона составляют лягушки, ящерицы и насекомые, но сорокопуты не прочь разнообразить меню грызунами, рыбой и себе подобными.

Природа не наделила птицу мощными лапами, характерными для хищников. Поэтому сорокопуты обычно сидят в засаде, внимательно наблюдая за потенциальной жертвой. А потом бросаются на ничего не подозревающую добычу. Крупного жука маленький мясник может хорошо стукнуть о ветку. Полёвке запросто размозжит голову крючковатым клювом, а мелких птиц хватает в полёте прямо за ноги.

Редкое умение подражать голосам других птиц голодным не оставит. Это искусство сорокопут освоил виртуозно. А своя родная песенка у птиц довольно пресная, простая и незамысловатая.

Мелкую добычу певчий хищник съедает сразу. А крупную запасает, устраивая на ветках своего рода кладовые. Если в поле зрения попадутся насаженные на шипы или острые веточки грызуны, ящерицы, гусеницы, то это не последнее пристанище суицидально настроенных существ. А консервы сорокопута.

За очередным приёмом пищи птица прилетает в свою секретную столовку по мере надобности. Добычу сладкоголосые обманщики хранят зимой, когда количество пищи сокращается, и в сезон размножения, когда организм нуждается в дополнительной энергии. Хитрюги спокойно поедают даже ядовитую в обычном виде добычу – некоторые виды бабочек и жаб. Повисев несколько дней на шипах, та становится безопасной из-за разложившихся токсинов.

Сорокопут спокойно переносит добычу, которая весит столько же, сколько и сам крылатый мясник. Птенцы-подростки тренируются на неодушевлённых предметах, таская в клюве веточки и листья, и даже гоняются за собственными родителями. Для людей, к счастью, этот вид не представляет угрозы. По крайней мере, ни одного случая нападения сорокопута на человека зафиксировано не было.

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Метки: добыча   запас   мясник   насаживание   орнитология   палач   повадки   птица   сорокопут   хранение   
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9  комментариев
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6k
livaneth 2 часа назад
В оригинальной книге Анджея Сапковского "Ведьмак" Ренфри называли сорокопуткой за привычку насаживать жертв на колья.
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10k
goshan_hmc 10 минут назад
Прикольный воробей!
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28k
Lehoia Полчаса назад
" ...ни одного случая нападения сорокопута на человека зафиксировано не было."
Может плохо искали?
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1k
Медвед Час назад
Ну прям Шрайк!
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5k
Горожанин 2 часа назад
Что вы хотите - хоть и маленький, но динозавр.
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194
Феличита Горожанин Час назад
хорошо что курица не помнит что она тоже динозавр ))
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