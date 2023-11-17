IKEA пошутила над Balenciaga и представила свою юбку-полотенце

Иногда кажется, что Balenciaga действительно смеётся над своими поклонниками, предлагая им рваные кроссовки, мусорные мешки вместо сумок и юбки-полотенца. Все эти "модные" одеяния стоят просто космических денег. IKEA предложила покупателям альтернативу.
Balenciaga снова удивила поклонников, предложив им мужскую юбку-полотенце за $925 (82 тыс. рублей). В сети появилось много разных шуток по поводу этого спорного наряда, но дальше всех зашла IKEA.
Бренд IKEA опубликовал в своём Instagram* похожий лук с полотенцем VINARN стоимостью около десяти долларов. К образу также добавили легендарную синюю сумку IKEA, которую Balenciaga скопировала в 2017 году.
Тогда IKEA опубликовала инструкцию "Как распознать оригинальную сумку IKEA FRAKTA":
1) Встряхните сумку. Если она шуршит, это оригинал.
2) IKEA Frakta многофункциональна. Переносите в ней хоккейную экипировку, кирпичи и даже воду.
3) Испачкайте её. Оригинальную сумку Frakta можно отмыть от грязи, просто полив водой из шланга.
4) Посмотрите на ценник - всего 99 центов.
«Мы глубоко польщены тем, что сумка Balenciaga напоминает нашу культовую синюю сумку за 99 центов. Но ничто не сравнится с универсальностью огромного синего мешка», — заявили тогда представители IKEA.
Источник:
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