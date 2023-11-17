IKEA пошутила над Balenciaga и представила свою юбку-полотенце

Через века с гаджетами

17 странных предметов одежды от модных дизайнеров, которые заставят вас смеяться и плакать...

Модные или сумасшедшие? Подборка образов москвичей из подземки

Сумки Balenciaga на модном показе вызвали ностальгию у россиян

16 модных недоразумений, которые по какой-то причине всё равно были выставлены на полки...

Предсмертный писк моды: 27 шедевров, на которые не взглянешь без слёз