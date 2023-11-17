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IKEA пошутила над Balenciaga и представила свою юбку-полотенце

IKEA пошутила над Balenciaga и представила свою юбку-полотенце

Автор:
17 ноября 2023 11:46
Сообщество : Юмор
Метки: balenciaga   ikea   Юмор   мода   одежда   ответ   троллинг   
1077
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Иногда кажется, что Balenciaga действительно смеётся над своими поклонниками, предлагая им рваные кроссовки, мусорные мешки вместо сумок и юбки-полотенца. Все эти "модные" одеяния стоят просто космических денег. IKEA предложила покупателям альтернативу.

Balenciaga снова удивила поклонников, предложив им мужскую юбку-полотенце за $925 (82 тыс. рублей). В сети появилось много разных шуток по поводу этого спорного наряда, но дальше всех зашла IKEA.

Бренд IKEA опубликовал в своём Instagram* похожий лук с полотенцем VINARN стоимостью около десяти долларов. К образу также добавили легендарную синюю сумку IKEA, которую Balenciaga скопировала в 2017 году.

Тогда IKEA опубликовала инструкцию "Как распознать оригинальную сумку IKEA FRAKTA":

1) Встряхните сумку. Если она шуршит, это оригинал.

2) IKEA Frakta многофункциональна. Переносите в ней хоккейную экипировку, кирпичи и даже воду.

3) Испачкайте её. Оригинальную сумку Frakta можно отмыть от грязи, просто полив водой из шланга.

4) Посмотрите на ценник - всего 99 центов.

«Мы глубоко польщены тем, что сумка Balenciaga напоминает нашу культовую синюю сумку за 99 центов. Но ничто не сравнится с универсальностью огромного синего мешка», — заявили тогда представители IKEA.

* Запрещены в РФ

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Метки: balenciaga   ikea   Юмор   мода   одежда   ответ   троллинг   
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6  комментариев
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Паша Андрианов Полчаса назад
икее , теперь нужна реклама, после ухода из России
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2k
Николай Полчаса назад
Суки!!! верните икею!!!
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873
Flint 54 минуты назад
Ещё и разгрузку выпустить могут)
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2k
Duke_kir 57 минут назад
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11k
Б.Касторский 2 часа назад
Мешок и правда хорош, что только в нём не переносил. Стоил вроде рублей 50.
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PokemonKa
Pika-Pika?
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