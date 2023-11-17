Как снимали фильм "Мумия" : кадры со съемок и интересные факты, о которых многие не знают

1. Режиссер Стивен Соммерс сразу же позвал на главную роль актера Брендона Фрейзера, так как ему понравилось, как он сыграл в фильме "Джордж из джунглей". Сам Стивен говорил, что Брендон - это именно тот актер, который вроде бы и выглядит брутально, но в то же время и не будет смотреться серьезно в роли О'Коннела.