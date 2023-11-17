Как снимали фильм "Мумия" : кадры со съемок и интересные факты, о которых многие не знают

Помните ли вы культовый фильм "Мумия", вышедший в 1999 году, где главную роль сыграл Брендон Фрейзер? Да, в то время данный фильм буквально потряс аудиторию и даже оживил интерес у зрителей к египетской мифологии.
1. Режиссер Стивен Соммерс сразу же позвал на главную роль актера Брендона Фрейзера, так как ему понравилось, как он сыграл в фильме "Джордж из джунглей". Сам Стивен говорил, что Брендон - это именно тот актер, который вроде бы и выглядит брутально, но в то же время и не будет смотреться серьезно в роли О'Коннела.
2. Актриса Рэйчел Вайс, сыгравшая главную женскую роль (Иви), отрицательно относилась к фильмам ужасов и всему тому подобному. Но по ее словам она решила сниматься в мумии, потому что ей понравилась сюжетная линия о несчастной любви Имхотепа и Анксунамун.
3. Режиссер хотел снять фильм в Египте, чтобы еще больше погрузиться во всю эту атмосферу, но из-за тяжелой политической обстановке в стране решено было не рисковать, снимать натуру в Марокко.
4. Реакция актрисы Рэйчел Вайс, когда по ней ползали крысы, была самая что ни на есть настоящая. Ну это и неудивительно, ведь по ней бегали самые настоящие крысы.
5. Декорации Хамунаптры были построены в кратере вулкана. Естественно, вулкан был уже потухшим.
6. Сцену с мумификацией Имхотепа снимали на протяжении нескольких часов, что стало жуткой пыткой для актера Арнольда Вослу, ведь все это время он не мог пошевелиться и обслужить себя, например банально попить водички.
7. Во время сцены с повешением главного героя в самом начале фильма что-то пошло не так, и веревка реально стала затягиваться на шее актера. По словам Брендона Фрейзера во время съемок этой сцены он почувствовал удушье, а затем потерял сознание. Ну а очнулся актер уже на больничной койке.
Вообще, очень опасно снимать подобные сцены. В свое время Майкл Джей Фокс на съемках фильма "Назад в будущее 3" также сильно пострадал из-за того, что веревка реально затянулась на его шее. Поговаривают, что именно этот случай спровоцировал его болезнь Паркинсона.
8. После того, как главные герои пережили нападение на корабль и доплыли до берега, сорочка актрисы Рэйчел Вайс промокла и стала практически прозрачной, из-за чего все ее детали просвечивались. Чтобы не отхватить более взрослый рейтинг, специалистам по эффектам пришлось замазывать сорочку белым цветом на компьютере.
9. Мумифицированные стражники были целиком созданы на компьютере, поэтому бедному Брендону Фрейзеру во время съемок приходилось пинать воздух.
10. При бюджете в 80 миллионов долларов фильм собрал в прокате 415,9 миллионов, что конечно же являлось успехом. Поэтому и сиквел не заставил себя ждать.
11. Патрисии Веласкес, сыгравшей Анксунамун, приходилось проводить в гримерке по 4 часа ежедневно. Именно столько времени требовалось, чтобы нанести на ее тело золотую краску, создать прическу, сделать нательную роспись и т.д. Да, все, что мы видим на теле Анксунамун (кроме набедренной повязки) - это боди арт, а не предметы одежды.
12. Помните сцену в самом начале фильма, когда Иви случайно устраивает лютый беспорядок в библиотеке, повалив все книжные стеллажи? Для того, чтобы все расставить, съемочной группе потребовались целые сутки. И было бы очень обидно, если бы сцена не получилась с первого дубля, так как планировалось отснять эту сцену единым дублем без склеек. Но актрисе Рэйчел Вайс удалось все сделать с первого дубля.
13. Повествование фильма начинается с голоса меджая Ардета Бея, роль которого исполнил актер Одед Фер. Изначально планировалось, что закадровый голос будет принадлежать Имхотепу, но затем создатели сошлись на том, что древнеегипетский жрец не мог знать английского языка.
14. Во время съемок в пустыне Сахара все члены съемочной группы испытывали массу неудобств. Мало того, что песок просачивался во все места, в том числе и под нижнее белье, так еще и местная живность в виде скорпионов и змей то и дело околачивалась рядом и нападала на членов съемочной группы.
15. Несмотря на то, фильм был по сути развлекательным проектом с элементами ужасов, создатели отнеслись к съемкам со всей серьезностью. Поэтому и все реплики, что звучат на древнеегипетском языке были самыми что ни на есть настоящими. Специально для этого был даже нанят ученый египтолог.
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