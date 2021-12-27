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Эпилептики оценят: гирлянд много не бывает

Эпилептики оценят: гирлянд много не бывает (16 фото)

Автор:
27 декабря 2021 10:45
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   гирлянды   зима   иллюминация   новый год   подборка   прикол   
9992
16
Если вы ещё не украсили помещение гирляндами, то этот пост предназначен специально для вас. Внимание, пост имеет лёгкий юмористический уклон; украшать колючую проволоку электрогирляндами всё же не стоит.
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Метки: Юмор   гирлянды   зима   иллюминация   новый год   подборка   прикол   
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6  комментариев
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103
Viktor Rus 4 часа назад
Волжана старушка засверкала, молодец кто придумал.
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Александра 11 минут назад
Да-да, я взрослый человек, меня ничем не удивить.
Гирлянда: *мерцает* )))))))))))))
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