Эпилептики оценят: гирлянд много не бывает

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Если вы ещё не украсили помещение гирляндами, то этот пост предназначен специально для вас. Внимание, пост имеет лёгкий юмористический уклон; украшать колючую проволоку электрогирляндами всё же не стоит.
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Гирлянда: *мерцает* )))))))))))))