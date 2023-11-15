Удалёнщики — люди, которые буквально живут на работе

Обзор первых в России ридеров с дисплеем Carta 1300

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 12 ноября

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 11 ноября

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 14 ноября

Кто ты? Сисадмин... Программист? Нет! DevOps'а ответ

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 13 ноября