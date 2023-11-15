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Удалёнщики — люди, которые буквально живут на работе

Удалёнщики — люди, которые буквально живут на работе

Автор:
15 ноября 2023 18:40
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   дистант   подборка   удалёнка   удалённая работа   
1478
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С одной стороны хорошо быть на удалённой работе. Не нужно тратить кучу времени на дорогу, можно экономить на одежде... Но с другой стороны ты всегда доступен для работодателя.
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Метки: Прикол   Юмор   дистант   подборка   удалёнка   удалённая работа   
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6  комментариев
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Kostick 55 минут назад
отчего удалёнщики скулят о графике 24х7? для работы один номер, который выключается в 18-00, для лички свой. всё, профит.
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