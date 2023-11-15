Удалёнщики — люди, которые буквально живут на работе

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С одной стороны хорошо быть на удалённой работе. Не нужно тратить кучу времени на дорогу, можно экономить на одежде... Но с другой стороны ты всегда доступен для работодателя.
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