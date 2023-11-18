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10 самых странных рабочих мест в мире

10 самых странных рабочих мест в мире

Автор:
18 ноября 2023 23:10
Сообщество : Жизнь
Метки: Странные   в мире   вакансии   места   представления   рабочие   
1348
11

Есть много людей, которых не устраивает или просто утомляет их текущая работа. Но в мире есть вакансии, в существование которых сложно поверить. В этом посте вы увидите очень странные рабочие места, которые изменят ваши представления о нормальной и скучной работе.

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Метки: Странные   в мире   вакансии   места   представления   рабочие   
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5  комментариев
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223
iskra Час назад
По поводу корма для животных - человеку просто не понять,что хочет собака или кошка,потому как у них обоняние в разы выше человеческого. Я на примере собственных питомцев видел, как они шарахаются от человеческих деликатесов. Ну и я думаю, любой ответственный хозяин животного знает, что кошкам\собакам\попугаям\рыбкам категорически нельзя некоторые продукты,которые нравятся людям.
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1k
Aleksei 40 минут назад
7-й профессией я бы занимался от души.
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65k
doker Час назад
А если для объятия длины рук не хватит? Люди разные бывают... Неустойка?
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1k
... Час назад
Ну не знаю, на 3 можно если что, вкусно и хорошие коллеги
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