10 самых странных рабочих мест в мире

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Есть много людей, которых не устраивает или просто утомляет их текущая работа. Но в мире есть вакансии, в существование которых сложно поверить. В этом посте вы увидите очень странные рабочие места, которые изменят ваши представления о нормальной и скучной работе.
1. Профессиональные обниматели
Если вам нужно, чтобы вас обнимали и баловали, но вы совершенно одиноки, решение этой проблемы - профессиональное объятие. Такие услуги очень распространены в Японии, но они подразумевают исключительно объятия, и ничего больше.
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2. Дайвер, собирающий мячи для гольфа
Если вы любите подводное плавание с аквалангом и отдых на природе, то вы идеальный кандидат на эту необычную работу. Дайверы несут ответственность за то, чтобы собрать все мячи для гольфа со дна прудов во время игры. Но не все водоёмы отличаются чистотой.
3. Дегустатор корма для животных
Животные - наши друзья, и мы должны следить за тем, чтобы их еда была вкусной и питательной. Дегустаторы пробуют корм на вкус и проверяют, соответствует ли он стандартам качества. Никто не заслуживает плохой еды, особенно любимый член семьи.
4. Специалист по запахам или нюхач
Профессия нюхач востребована не только в парфюмерной промышленности. Специалисты по запахам также требуются в других производствах, например, салфеток. Они обнюхивают продукцию на предмет определения нежелательного запаха.
5. Специалист по оценке воздействия косметики
Специалисты по оценке лица работают в компаниях по уходу за кожей. Они не производят продукцию, но тщательно изучают воздействие косметики. Для этого нужны определенные навыки и знания в этой области, чтобы почувствовать разницу, и большая ответственность - одобрить или отклонить определенные продукты.
6. Трамидатор - стоятель в очереди
Если вам не нравится стоять в очереди, есть идеальное решение. Просто наймите профессионала, который будет ждать вас в очереди за определенную плату. Такая профессия больше всего востребована в США и Китае.
7. Профессиональный соня
Удивительно, но за сон тоже могут платить. Престижные отельеры, для которых важен комфорт клиентов, нанимают специальных людей, которые тестируют кровати в номерах. К услугам профессиональных сонь также прибегают врачи и ученые, которые исследуют поведение человеческого организма во сне.
8. Люди-манекены
Есть профессии, где людей заменили роботы. И люди решили пойти в наступление, и появилась такая профессия как люди-манекены. Эта работа не из лёгких, ведь приходится стоять долго на одном месте, но оплачивается она хорошо. В США люди-манекены зарабатываю около 100 долларов в час.
9. Персональный будильник
У каждого человека есть будильник и напоминания в гаджетах, но всё равно многие опасаются проспать или что-то забыть. Поэтому услуги персонального помощника набирают популярность. Во-первых сотрудник может напоминать вам о важных событиях, а во-вторых будить вместо будильника, звонком по телефону.
10. Дегустатор отвратительной еды
Вы, наверное, видели шоу, где одна из задач - есть живых насекомых или отвратительных тварей. Чтобы убедиться, что разная гадкая еда безопасна для употребления в пищу, компании нанимают соответствующих специалистов. Поскольку это сопряжено с высоким риском, эта работа очень хорошо оплачиваются.
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