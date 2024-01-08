FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8096 постов • 1040 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
В России предложили разобраться с дефицитом кадров с помощью пенсионеров

В России предложили разобраться с дефицитом кадров с помощью пенсионеров

Автор:
08 января 2024 19:37
Сообщество : Жить в России
Метки: Борис Титов   Кадры   дефицит   льготы   мигранты   пенсионеры   сотрудники   
1277
9

А перед отправкой на работу - снять с них все льготы.

Борис Титов - уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России.

×
×

Вчера он всколыхнул общественность словами о том, что россиянам не надо бояться мигрантов:

О страхе россиян перед мигрантами мне хорошо известно. Хотя он совершенно безоснователен. По статистике МВД РФ, граждане России совершают куда больше преступлений, чем мигранты.

Граждане негативно относятся к мигрантам еще и потому, что опасаются, что те займут их рабочие места. Но и это не так.

У россиян сегодня есть все возможности в зависимости от уровня образования и квалификации применить свои силы и знания в любой профессии, в любой отрасли, по любой зарплате.

Эти слова зацепили Заместителя председателя Мосгордумы Андрея Медведева:

Теперь же Титов высказался о нехватке кадров. Проблема непростая, в стране не хватает около 5 миллионов специалистов разных специальностей. И вот как предлагает её решить уполномоченный по правам предпринимателей:

Чтобы вопрос дефицита кадров решать серьезно, нам необходимо использовать все те резервы, которые есть внутри самой России.

И вспомнил о пенсионерах. Сейчас их примерно 40 миллионов человек:

Сегодня им работать невыгодно, так как они по-прежнему платят социальные страховые взносы в пенсионные фонды! Нонсенс. Зачем? Они ведь уже отработали свои пенсии. Эти социальные взносы с работающих пенсионеров надо снимать.

Затем Титов поразмышлял о том, как привлечь к труду молодое поколение:

Нужно создавать льготы и для молодежи, стимулируя их к трудовой деятельности, работодателю должно быть выгодно привлечь на работу молодого специалиста.

Что касается образования, тут Титов добавил:

К сожалению, здесь мы пока отстаем, быстро переобучить специалистов с одной профессии на другую - у нас в стране целая проблема. Неудивительно, что все чаще звучат предложения о том, чтобы была большая гибкость при приеме на бюджетные места в вузах. Иначе психологов в России всегда будет больше, чем инженеров.

Инициативу Бориса Титова по привлечению пенсионеров к работе пока никак не прокомментировали. 

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Борис Титов   Кадры   дефицит   льготы   мигранты   пенсионеры   сотрудники   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
28  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
37k
albedo Час назад
Титов у меня вызывает негативные эмоции.
Как и его работа по защите предпринимателей.
На мой взгляд он просто делец.
Беспринципный и жадный.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
796
Александр 9 минут назад
Опять этот М.У.Д.А.К !!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
иванов дмитрий 10 минут назад
Какой гуманист!
А ведь мог предложить в кандалы пенсионеров и чтоб работали за еду..
Хотя возможно он ещё это предложит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
thrashbox 16 минут назад
Да какие пенсионеры.
Проанализировать обьявы на всяких хедхантерах - и быстро выяснится, что уже 40+, не говоря уже о 50+ никто на работу не зовёт, например.
Всем подавай 20-летних со стажем работы по специальности не менее 10 лет и на зарплату даже не курьера - зато "с перспективами роста", бгг.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Alex 18 минут назад
Да еб**ните уже этого старого пид**са!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
392
Dmitry 22 минуты назад
Т.е. возможность решения проблемы путем замены обделавшихся высших управленцев на тех, кто понимает что и зачем делается и к чему в итоге приведет, Титовым и ему подобными даже не рассматривается?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
evzhur Полчаса назад
При поступлении в вуз надо сделать обязательный вступительный экзамен для всех абитуриентов. ДЛЯ ВСЕХ (!!!), включая жителей стран средней азии. Сейчас они имеют право поступать в наши вузы без сдачи ЕГЭ (по сути без экзаменов), бесплатно учиться, жить в общаге и получать стипендию. Капец просто. Все общаги ими забиты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Павел Кузнецов Полчаса назад
Знатная каша в голове у господина Титова, больше похожа на помои
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
88k
Доктор Джонс 44 минуты назад
В Россию приезжают мигранты с низкой профессиональной подготовленностью, которые у себя в стране не смогли устроиться в жизни.
Те люди, которые у себя в стране при деньгах и должностях, в Россию, естественно, не едут...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Copycat 48 минут назад
*По статистике МВД РФ, граждане России совершают куда больше преступлений, чем мигранты.* - ну конечно) ведь в общей сложности мигрантов меньше относительно граждан РФ)

я чую если выводить не общую статистику, а раздельную то выйдет что то вроде: в год на 1000 россиян совершается 5 правонарушений, а на 1000 мигрантов 55 - но в общей куче конечно будет казаться что на долю россиян больше, но просто по тому что и их самих больше
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Бритва 51 минуту назад
ходить в "пятерочку" с продавцами-мигрантами не вижу ничего плохого, они работают лучше, но есть магазинчики, принадлежащие мигрантам полностью - хотя, какие это уже мигранты - по ним видно разницу: на прилавках просрочка, подделки или непонятно из чего сделанные полуфабрикаты, соки итп. Ну и к тараканам у них толерантное отношение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Максим Макашев 57 минут назад
вопрос надо ставить по другому: а не д.о.х.у.я. ли в стране развелось предпринимателей?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
albedo 58 минут назад
Сегодня им работать невыгодно, так как они по-прежнему платят социальные страховые взносы в пенсионные фонды!
========================
Оказывается все дело во взносах!!!!
А так у нас пенсионеры жируют на бешенную пенсию в 20-25 тысяч рублей и работать не хотят (сарказм)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31
gengroup 58 минут назад
"в стране не хватает около 5 миллионов специалистов разных специальностей"...
На одном корабельном заводе, после визита начальства, стали выгонять пернсионеров. Мол, молодые на такую ЗП не хотят работать, а пенсов выгоним, и ЗП поднимем. "Молодых" ещё афганцев, и прочих льготников, но с наработкой на пенсчию - на выход.
Не хватает работников? Мигрантов, говоришь?...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Вишенка Крокодилова Час назад
"снять с них все льготы.??? ТС сам читал статью? "социальные взносы с работающих пенсионеров надо снимать" - а не льготы снимать, недоумок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

269746



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Скоро все русские девушки будут наши»: силовики задержали блогера из Таджикистана за оскорбления и экстремизм
«Скоро все русские девушки будут наши»: силовики задержали блогера из Таджикистана за...
Мужчина из Коломны приехал в город Егорьевск, чтобы спасти застрявшего на колокольне кота
Мужчина из Коломны приехал в город Егорьевск, чтобы спасти застрявшего на колокольне кота
Набирающие популярность в сообществах
На "Буратино" замахнулись новым фильмом
На "Буратино" замахнулись новым фильмом
Дети
Дети
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Развлечение взрослого состоявшегося мужчины

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#аварии#авто аварии#СССР#новости#звезды
#история#автомобили#автомир#знаменитости#сарказм
#Россия#ДТП#машина#кино#интересное
В России из-за курса национальной валюты может сократиться число мигрантов В России из-за курса национальной валюты может сократиться число мигрантов 7000 женщин Германии стали жертвами сексуального насилия со стороны беженцев 7000 женщин Германии стали жертвами сексуального насилия со стороны беженцев «Где найти людей для путей?»: из-за нехватки кадров в РЖД хотят брать на работу иностранцев и осуждённых «Где найти людей для путей?»: из-за нехватки кадров в РЖД хотят брать на работу иностранцев и... Строители отказались присматривать за мигрантами круглые сутки Строители отказались присматривать за мигрантами круглые сутки Уполномоченный при Президенте России призвал граждан не бояться трудовых мигрантов Уполномоченный при Президенте России призвал граждан не бояться трудовых мигрантов

На что жалуетесь?

Вернуться