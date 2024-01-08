В России предложили разобраться с дефицитом кадров с помощью пенсионеров

А перед отправкой на работу - снять с них все льготы.
Борис Титов - уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России.
Вчера он всколыхнул общественность словами о том, что россиянам не надо бояться мигрантов:
О страхе россиян перед мигрантами мне хорошо известно. Хотя он совершенно безоснователен. По статистике МВД РФ, граждане России совершают куда больше преступлений, чем мигранты.
Граждане негативно относятся к мигрантам еще и потому, что опасаются, что те займут их рабочие места. Но и это не так.
У россиян сегодня есть все возможности в зависимости от уровня образования и квалификации применить свои силы и знания в любой профессии, в любой отрасли, по любой зарплате.
Эти слова зацепили Заместителя председателя Мосгордумы Андрея Медведева:
Теперь же Титов высказался о нехватке кадров. Проблема непростая, в стране не хватает около 5 миллионов специалистов разных специальностей. И вот как предлагает её решить уполномоченный по правам предпринимателей:
Чтобы вопрос дефицита кадров решать серьезно, нам необходимо использовать все те резервы, которые есть внутри самой России.
И вспомнил о пенсионерах. Сейчас их примерно 40 миллионов человек:
Сегодня им работать невыгодно, так как они по-прежнему платят социальные страховые взносы в пенсионные фонды! Нонсенс. Зачем? Они ведь уже отработали свои пенсии. Эти социальные взносы с работающих пенсионеров надо снимать.
Затем Титов поразмышлял о том, как привлечь к труду молодое поколение:
Нужно создавать льготы и для молодежи, стимулируя их к трудовой деятельности, работодателю должно быть выгодно привлечь на работу молодого специалиста.
Что касается образования, тут Титов добавил:
К сожалению, здесь мы пока отстаем, быстро переобучить специалистов с одной профессии на другую - у нас в стране целая проблема. Неудивительно, что все чаще звучат предложения о том, чтобы была большая гибкость при приеме на бюджетные места в вузах. Иначе психологов в России всегда будет больше, чем инженеров.
Инициативу Бориса Титова по привлечению пенсионеров к работе пока никак не прокомментировали.
Источник:
- В России из-за курса национальной валюты может сократиться число мигрантов
- «Где найти людей для путей?»: из-за нехватки кадров в РЖД хотят брать на работу иностранцев и осуждённых
- Двух мигрантов зашили в матрасы, чтобы переправить в Европу
- Строители отказались присматривать за мигрантами круглые сутки
- О пенсионерах либо с иронией, либо никак
Как и его работа по защите предпринимателей.
На мой взгляд он просто делец.
Беспринципный и жадный.
А ведь мог предложить в кандалы пенсионеров и чтоб работали за еду..
Хотя возможно он ещё это предложит.
Проанализировать обьявы на всяких хедхантерах - и быстро выяснится, что уже 40+, не говоря уже о 50+ никто на работу не зовёт, например.
Всем подавай 20-летних со стажем работы по специальности не менее 10 лет и на зарплату даже не курьера - зато "с перспективами роста", бгг.
Те люди, которые у себя в стране при деньгах и должностях, в Россию, естественно, не едут...
в Азии если ты не "из того жуса,тейпа,клана," ты во всей стране не устроится ни на кого.совсем.
я чую если выводить не общую статистику, а раздельную то выйдет что то вроде: в год на 1000 россиян совершается 5 правонарушений, а на 1000 мигрантов 55 - но в общей куче конечно будет казаться что на долю россиян больше, но просто по тому что и их самих больше
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Оказывается все дело во взносах!!!!
А так у нас пенсионеры жируют на бешенную пенсию в 20-25 тысяч рублей и работать не хотят (сарказм)
На одном корабельном заводе, после визита начальства, стали выгонять пернсионеров. Мол, молодые на такую ЗП не хотят работать, а пенсов выгоним, и ЗП поднимем. "Молодых" ещё афганцев, и прочих льготников, но с наработкой на пенсчию - на выход.
Не хватает работников? Мигрантов, говоришь?...