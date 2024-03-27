Комиксы про кота, настроение которого знакомо каждому из нас

Что делать, если задел чужую машину, но при этом нет повреждений

Чудные детские анкеты, в которых так много радости и печали

Комиксы про жизнь мамы, которые поймут даже папы

Снимки плесени, которую так и хочется погладить да потискать

Честные комиксы "Да, НО", показывающие истинную суть вещей

8 знаменитых животных, которые получили от людей реальные должности или звание