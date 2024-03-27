Комиксы про кота, настроение которого знакомо каждому из нас

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Богданова Екатерина - дизайнер, кузнец, ювелир, горный турист. Она окончила Строгановскую академию по художественному металлу и Британская Школа по ювелирному дизайну. Дизайна, ювелирный дизайн. Помимо основной работы и хобби она увлекается комиксами.
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5. Екатерина с позитивом смотрит на мир и ситуации, поэтому к её комиксам можно относиться как к фантазиям на тему жизни
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