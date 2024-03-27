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Комиксы про кота, настроение которого знакомо каждому из нас

Комиксы про кота, настроение которого знакомо каждому из нас

Автор:
27 марта 2024 09:47
Сообщество : Комиксы
Метки: Прикол   забавно   иллюстратор   комиксы   милота   фото   
1147
13

Богданова Екатерина - дизайнер, кузнец, ювелир, горный турист. Она окончила Строгановскую академию по художественному металлу и Британская Школа по ювелирному дизайну. Дизайна, ювелирный дизайн. Помимо основной работы и хобби она увлекается комиксами.

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Метки: Прикол   забавно   иллюстратор   комиксы   милота   фото   
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35k
Korolev 43 минуты назад
УГ
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Алексей 7 минут назад
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901
Сосед ватажный Час назад
Про сталкера поржал, спасибо, клёвые картинки!))
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1559 постов (1515 в горячем)

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