"ЕЕЕЕрок": реальные подписи людей, которые больше похожи на прикол

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Помните лучшую детскую забаву? Это придумать взрослую подпись. На обдумывание уходит порой не один день, а в итоге получается нечто странное. Вот герои нашей подборки словно остались в подростковом возрасте, когда чем заковыристее была роспись, тем лучше.
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4. "Моя девичья фамилия Царькова и лет до 20 я расписывалась вот так и даже в паспорте была такая роспись"
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