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"ЕЕЕЕрок": реальные подписи людей, которые больше похожи на прикол

"ЕЕЕЕрок": реальные подписи людей, которые больше похожи на прикол

Автор:
25 декабря 2023 11:36
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   забавно   интересно   подпись   роспись   смешная подпись   фото   
1139
15

Помните лучшую детскую забаву? Это придумать взрослую подпись. На обдумывание уходит порой не один день, а в итоге получается нечто странное. Вот герои нашей подборки словно остались в подростковом возрасте, когда чем заковыристее была роспись, тем лучше.

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Метки: Прикол   забавно   интересно   подпись   роспись   смешная подпись   фото   
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2  комментария
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8k
diman02 Полчаса назад
Оч-чень старый анекдот:

Бабуля получает пенсию и в ведомости ставит "нолик".
Почтальон удивленно:
Бабуль, вы же всегда ставили крестик...
Замуж вышла. Фамилию поменяла...
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14k
котегRUS 23 минуты назад
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