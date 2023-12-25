"ЕЕЕЕрок": реальные подписи людей, которые больше похожи на прикол

Помните лучшую детскую забаву? Это придумать взрослую подпись. На обдумывание уходит порой не один день, а в итоге получается нечто странное. Вот герои нашей подборки словно остались в подростковом возрасте, когда чем заковыристее была роспись, тем лучше.